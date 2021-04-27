指揮中心：華航機師再增1例本土確診，血清抗體採檢驗出6名陽性

中央流行疫情指揮中心今（27）日下午召開記者會，宣布中華航空公司（以下簡稱華航）機師染疫事件，新增1例「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）確診病例，為澳洲驗出陽性機師及案1090之同住家人。

針對華航啟動的核酸與血清抗體檢驗專案，截至目前血清抗體已採檢934名，其中925名陰性、6名陽性、3名檢驗中。6名陽性案例中有3例為過去已公布確診個案，另外3名將針對執勤飛航紀錄、同行機組員進行疫調，並對密切接觸者匡列及進行核酸檢測及血清抗體檢驗。

華航機師染疫再增1例本土確診，為澳洲驗出陽性機師家人

依據指揮中心新聞稿，今日表示，新增1例本土武漢肺炎確診病例（案1111），為澳洲驗出陽性機師及案1090之同住家人。

指揮中心說明，案1111為印尼籍40多歲女性，近期無出國史，今年4月21日匡列為居家隔離接觸者，當日及次（22）日採檢結果均為陰性。4月26日出現喉嚨乾、身體痛、暈眩、口苦、噁心、睡不著等症狀，由衛生單位安排採檢，於今日確診（Ct值22）。

個案家庭接觸者1人，延長居家隔離日期至5月10日，另匡列3名接觸者，為防疫計程車司機，接觸時雙方皆佩戴口罩，列自主健康管理。

指揮中心表示，因應某航空公司機師於澳洲檢出武漢肺炎陽性，指揮中心啟動航空公司飛航機師採檢專案，針對1272名機師進行採檢，截至目前血清抗體已採檢934名，其中925名陰性、6名陽性、3名檢驗中。

指揮中心表示，該6名血清抗體檢測陽性機師中，3名為過去已公布之確診個案（案151、案177及案1105），另3名為本國籍40多歲男性（2名）及本國籍40多歲女性（1名），3人分別於4月22日、4月24日及4月25日接受專案採檢，檢驗結果核酸檢測皆為陰性，血清抗體皆呈IgM陰性、IgG陽性。

指揮中心指出，針對先前未確診但檢出血清抗體陽性之3名個案，將進行執勤飛航紀錄、同行機組員進行疫調，並對密切接觸者匡列及進行核酸檢測及血清抗體檢驗。

陳時中表示，核酸檢驗的目的是找出目前為已感染狀態的人，血清檢驗則是為了釐清可能的傳播路徑。陳時中表示，針對核酸檢驗陰性而血清檢驗陽性者，指揮中心後續會回溯當事人接觸過的機組人員，當事人的同住家人也需接受核酸與血清檢驗。

醫療應變組副組長羅一鈞補充，案1092的基因定序結果也顯示為是英國變異病毒株，其S蛋白與案1078、1079、1090與1091一致，因此不排除上述這幾位是同一起事件。

AZ疫苗將再提供1萬劑供自費民眾接種

發言人莊人祥說明，阿斯特捷利康疫苗（AstraZeneca，簡稱AZ）疫苗昨天施打了2509人次、累積接種人次為45387。昨日疫苗不良事件新增12件，其中1例為其他疑似嚴重不良事件。此例當事人為40幾歲的女性，接種當天即出現左側麻痛、肢體無力、跌倒因而至急診就醫，相關症狀目前已緩解。

莊人祥也表示，疫苗自費接種對象到目前已接種7165人次，陳時中也表示，將再撥出1萬劑的疫苗供自費施打。

新增5例境外移入，自加拿大與菲律賓入境

依據指揮中心新聞稿，今日公布國內新增5例境外移入武漢肺炎病例，自加拿大（案1106）及菲律賓（案1107至案1110）入境。

指揮中心表示，案1106為本國籍70多歲女性，今年3月1日與日前公布之案1068一同至加拿大探親，4月8日返台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫，因案1068確診，改列為居家隔離對象，4月13日進行接觸者採檢，結果為陰性。

個案隔離期間並無症狀，4月25日由衛生單位安排至醫院進行隔離期滿前採檢，於今日確診（Ct值29）。已掌握個案接觸者2人，1人列居家隔離、1人列自主健康管理。

指揮中心指出，案1107、案1109及案1110分別為緬甸籍30多歲男性、中國籍40多歲男性及緬甸籍20多歲男性，皆為昨（26）日公布案1103及案1104之同船船員，其中案1107於4月24日起陸續出現發燒及咳嗽症狀，4月25日後送就醫並採檢，案1109、1110則於4月26日進行接觸者採檢，3人因核酸檢測皆呈現陽性，於今日確診（案1107 Ct值26；案1109 Ct值20；案1110 Ct值28）。

該船截至目前共計5人確診，已掌握接觸者64人，其中14人為同船船員，核酸檢測皆為陰性，並已出境；餘50人中，3人列居家隔離、47人列自主健康管理。

指揮中心表示，案1108為菲律賓籍20多歲女性移工，今年4月25日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時無症狀，因主動通報3月下旬於菲律賓當地確診武漢肺炎，故在機場進行採檢，於今日確診（Ct值27）。已掌握個案同班機前後二排座位旅客3人，列居家隔離。

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