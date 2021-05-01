女同志文化中的獨立音樂（下）：個性女聲張懸（焦安溥）如何成為「拉子女神」？

文：戴尹宣

當代台灣女同志的聆聽取向，逐漸轉向特定風格的柔性搖滾音樂，以及女性生命敘事為主體的歌手。這些歌手在廣義的女同志社群文化內，同時有著女同志本身希望自己能成為的「理想特質」，也同時可能是女同志的「理想對象」。

從女巫店發跡的歌手張懸（焦安溥），便是最佳案例。

張懸的音樂浮出獨立音樂地表，最早也與女巫店的發展有著密切的關係。她從2000年初便開始長期於女巫店打工、駐唱、表演，在定期的駐唱表演中累積起固定的聽眾，奠定起她往後在台灣獨立音樂，乃至整個流行音樂樂壇的發展基礎。

張懸的音樂風格也與女巫店呈現的音樂展演風格相互影響，呈現女性民謠創作的風格，常常與同時期的陳綺貞、黃小楨等同樣也與女巫店關係緊密的女性創作歌手並列為「文青」創作歌手，進而成為女同志社群重要的文化符碼。

張懸的「個性」女聲與她的音樂敘事

在女巫店發跡並開展出個人表演風格的張懸，由於她「有個性」的風格，累積了一定的女性歌迷。

張懸的「有個性」，首先是相對於主流流行音樂產業中，對於女性歌手與藝人的形象塑造，不將自己的女性身份，套入娛樂產業對於女性的異性戀正典想像的公式中，也不刻意因為女性身份，而侷限自己的穿著或言行舉止。這樣的「個性」一說，也因此使她受到諸多女性與女同志歌迷的青睞。

除此之外，更多早期對於張懸的評論，則是指向於她的音樂展演，有別於當時以陽剛硬派搖滾為主力的獨立音景，也有別於當時華語流行樂壇，對於女性歌手在創作與聲音上既有的聲音敘事。

她的編曲、歌詞敘事乃至於具有高度辨識性的歌聲，讓她無論是在主流或是獨立音樂中均自成一格，發展出極為個人、卻也因此獲得高度共鳴性的音樂呈現。

張懸在諸多專輯以及訪談中，時常被提到的一首歌曲，是2009年收錄於《城市》專輯中的〈關於我愛你〉。在這首特別廣為人知的歌曲中，張懸獨特的嗓音，遊走於沙啞跟清澈之間的聲線，有別於聽覺概念上在流行音樂唱腔中對於「女聲」既有的想像。

張懸的聲音搭配上民謠搖滾的音樂風格，建立了一種具有高度辨識性的聽覺敘事：在聲線的表現上，她選擇的並非既往對於「女聲」所期待的「嘹亮、清澈、完美」的聲音質地。反之，是她不夠「完美」的聲音帶有菸嗓的沙啞嗓音。這樣的嗓音呈現出了一個在主流流行音樂產業之外，有別於刻板印象下「女性」既有形象的陰性獨立音樂主體。

看似被「弱化」的聲音，卻也因帶有某種敏感與脆弱性的聲線，與不插電的吉他配器相互呼應，這種較少綴飾的民謠搖滾風格，相較於陽剛硬蕊的搖滾風格而言（當然，本篇在此並非要否定不同樂種對不同族群所具有的社會意義與動能），在音樂風格或是敘事上，看似較缺少對於社會霸權直接的衝撞性，讓聽者單純沉溺於舒適的感官聆聽中，卻也並非完全沒有開創性。

反之，正是因為這樣的音樂敘事，加上張懸個人的風格，以及女巫店作為展演空間所具有的性別包容性，讓不同性別的聽者得以感到自在與安全的沈浸於其聽覺的過程中，進一步開啟了聆聽者對於歌曲的共鳴，以及性少數主體們因為這些歌曲，而產生的共感與連結。

除了前述所提及張懸特有的吉他民謠風格與嗓音之外，歌詞論及的情感看似矛盾複雜、實則深刻體察個人之於所愛客體的價值與位置，對聽者來說是「真切情感」的描繪。

相較於當時華語流行歌曲中，著重單一故事進行旋律的堆疊與情緒的渲染（如快歌、慢歌、喜歌、悲歌等明確的區別）在〈關於我愛你〉中，張懸使用了看似破裂或矛盾的詞彙，描述了愛與恨、放手與擁有之間兩面一體的情感辯證。

對於美好記憶的感懷而成的愛，不斷向過去回望的戀慕，似乎是不切實際的舉止，卻也深刻的切中許多處於矛盾情感狀態的酷兒與女同志個體們。

音樂之外——張懸作為酷兒文化符碼的公民倡議與議題參與

張懸之所以會成為女同志文化重要符碼的另一個原因，則是在於她積極的社會參與，特別從2013、14年以降的婚姻平權論辯中，張懸在全台各地開展了多場公民對談，開展看似小眾卻多元的對話方式，在2016年立法院舉辦多場同性婚姻合法化的公聽會時，她也擔任了公聽會的參與人，為酷兒社群發聲。

張懸於是因為不斷的透過自身的行動、言談 與音樂，鼓勵聆聽者進一步參與、關注更多社會議題，也讓她成為女同志乃至整體酷兒社群中，重要的影響人物。這點也讓她一直是女同志所謂的「拉子女神」，不僅僅只是對於她個人的形象，更來自於她作為推展性別議題的獨立音樂人，用音樂與對談觸及更廣的社會與公民實踐。

綜觀張懸的音樂創作與個人風格，從早期在女巫店的定期演出、發行唱片到爾後在獨立樂壇甚至晚近的流行音樂界，無論是在音樂創作或是展演上，或是她對於性別平權運動的參與度與投入，作為一位高度參與性別倡議的獨立音樂人，也讓她在酷兒社群中獲得高度的關注。

參考資料與延伸閱讀

本文經辣台妹聊性別授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航