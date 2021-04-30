台灣曾在扁政府時期積極聲援緬甸，現在的台灣應催生「亞洲民主連線」

文：孫友聯（台灣勞工陣線秘書長、台灣自由緬甸網絡成員）

2021年2月1日，一場突襲式軍事政變讓原本漸入佳境的緬甸民主驟然變調。軍人頭子以緬甸選舉舞弊為藉口發動軍事政變，並大肆逮捕包括翁山蘇姬等民選政治領袖。雖然這場突如其來的軍事政變，激發了緬甸人民團結一致的抗爭行動，但換來的卻是槍林彈雨的血腥暴力鎮壓，短短一個月內就有數百名民眾遭到軍隊殺害，殘暴程度更甚以往，也引發了東協各國及國際社會的高度關注，甚至連過去始終保持沉默的新加坡、印尼和馬來西亞等國，都紛紛跳出來譴責緬甸軍事政變和暴力鎮壓。

事實上，近半個世紀以來，緬甸一直都處於獨裁軍政府（Military Junta）的暴政統治，不僅剝奪了人民的自由與民主，更透過監禁、軟禁、失蹤及殺戮等方式打壓異己，許多人被迫流亡海外而成為難民。

過去數年來了，面對獨裁軍政府的暴虐，各邦少數族群只能採取軍事反抗的手段，讓緬甸一直處在「內戰」狀態，一直到2010年翁山蘇姬被解除軟禁後才漸露出一線曙光。2015年，緬甸進行獨立以來第五次，同時也是近二十五年來的第一次公開全國選舉，緃使仍然受到軍方選舉制度的諸多牽絆，但緬甸人民展現了追求民主和自由的毅力，選舉結果「全國民主聯盟」（NLD）大獲全勝，讓緬甸民主發展向前邁出一大步。只是，這道民主曙光再次被獨裁烏雲遮蔽，也讓緬甸人民再陷水深火熱之中。

台灣在首次政黨輪替後援緬行動

回顧台灣的政治民主化歷程，台灣社會對於這種獨裁政權對民主的打壓必定可以感同身受。因此，早在2006年，由台灣勞工陣線發起成立「台灣自由緬甸網絡」，結合許多非政府組織及在台緬甸社群，透過倡議及參與國際救援行動的方式，希望國際社會持續向獨裁軍政府施壓，以促進緬甸的自由與民主。然而，由於與軍政府關係密切的中國和俄羅斯的杯葛，進而讓國際制裁和救援工作寸步難行。

在每一年都會在6月19日翁山蘇姬生日當天，為國際的緬甸救援行動，會發起到各國的緬甸和中國大使館的抗議行動，以施壓緬甸與中共當局。不過由於台灣沒有中國大使館，「台灣自由緬甸網絡」只有到緬甸駐台北貿易辦事處抗議，同時也透過講座、記錄片播放、音樂會、請願及遊行動方式，希望能夠讓台灣社會更能瞭解緬甸人民的處境，進而加入救援行動，其中，包括類似早期國外救援台灣「政治犯」的寫信、明信片及國際連署等行動。

2007年，除了公民社會的行動外，「台灣自由緬甸網絡」亦成功動員了立法委員加入聲援的行列，而台灣更是亞洲第一個全數女性國會議員連署並通過提案支持緬甸的國家。在「袈裟革命」遭到血腥鎮壓之際，網絡成員召開「支持緬甸民主、譴責暴力鎮壓」記者會向赴外交部陳情，並獲得政府的正面回應。除外交部以正式聲明稿的方式申援緬甸之外，同一天，時任的陳水扁總統更代表台灣嚴厲的譴責緬甸軍政府的暴行。就如緬甸民眾所言：「軍政府不會因為刮風下雨而就不殺人！」。那一年，網絡成員不畏強颱柯羅莎侵台，在台北街頭舉辦「自由緬甸、民主勝利」遊行活動，創下了台灣強颱遊行的記錄。

台灣還能做得更多

這次，面對軍政府透過政變剝奪人民不好容易才得到的民主與自由，緬甸人民展現了無比的社會團結，但得到的回應卻是軍警更殘暴的鎮壓與殺戮，在台緬甸社群也積極地動起來，先後於緬甸社群聚集的華新街（南勢角緬甸街），以及自由廣場舉行集會，抗議軍政府的暴行。而年輕世代計劃於5月2日舉辦「緬甸春季革命大遊行」，希望透過與國際行動接軌，能夠得到更多台灣社會的聲援與支持。

針對今年的緬甸軍事政變，台灣外交部於2月21日，同樣透過聲明稿，對緬甸軍政府接連對和平示威民眾濫用致命武力的行徑深感遺憾，並與全世界民主國家同聲表達譴責，以及呼籲緬甸軍政府應自我克制，聆聽民眾的聲音，並以和平、對話方式解決政治紛爭，使社會百業儘速正常運作，讓動盪的局勢及早落幕，並恢復緬甸民主。同時，外交部也對於因為追求民主自由而失去寶貴生命的緬甸民眾致上最高的敬意與哀悼。

接著在4月9日，立法院通過朝野黨團共同決議，支持國際社會為恢復緬甸民主的相關行動，呼籲緬甸軍方勿以武力攻擊和平示威民眾，政府應提供在緬台商必要協助，並視個案放寬滯台緬人停居留期限。

經歷戒嚴和白色恐怖時期獨裁暴政的台灣，生活在數十年的前輩辛苦鬥爭換來的民主與自由，所以更能感同身受的焦心於緬甸人民的處境。而作為國際民主社群重要的一份子，事實上台灣可以扮演更積極的角色，尤其是共同面對中國霸權的侵擾，政府和公民社會都可以為深陷獨裁苦難的人伸出更大的援手。

台灣能做的就包括儘速完成《難民法》，制度化台灣的難民協助工作；並透過外交及人道管道，對於流離失所的人，提供必要的協助，以及透過於去年剛成立的「國家人權委員會」的國際政府間串連，對於共同追求的民主與人權價值，建立區域性或國際性的機制，催生「亞洲民主連線」。當然，也包括國際公民社會的合作等，以更即時地介入和協助重大人道事件。

面對這些獨裁下的苦難，台灣，可以做的事，還有很多。

Photo Credit: 中央社 人權團體與多名民進黨籍立委8日在立法院舉行記者會 ，譴責緬甸軍方血腥暴力鎮壓，呼籲我國政府對滯台之緬甸人士給予援助。孫友聯是與會者之一（右一） 。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：吳象元