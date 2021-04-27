《複製人徐福》永生戰：孔劉、朴寶劍共跨越生死，編寫9年的劇本為何惹負評？

韓國電影《서복》（徐福），香港名為《複製人徐福》，台灣則名為《永生戰》。電影中的徐福（朴寶劍飾），名字源於受命於秦始皇而出海尋找永生藥的方士徐福之名，因而帶有「永生」的寓意。

《徐福》為李鎔周自編自導，單是劇本已花上九年才完成，關於人性對死亡有所恐懼的作品[1]。作為韓國首部關於複製人的商業電影，李鎔周在記者會上表示，不希望《徐福》會變得像荷里活或漫威以複製人如何跨越障礙為主題的超級英雄電影，因為他戲裡的主角是閔奇憲（台譯「閔基憲」，孔劉飾），並以其作為人類的角度出發說故事，害怕死亡同時會擁抱希望，也會學習去信任別人[2]。

圖片來源：電影《複製人徐福》劇照

儘管電影集孔劉與朴寶劍兩大韓國男神級演員，上映前在各國備受期待，但上映後卻評價兩極。

如李鎔周所言，這主要是一部探討生死的作品，但從電影發行商的宣傳策略看，從預告剪輯到劇情簡介，甚至台版譯名，也似乎比較集中在電影的動作戲（當然，《永生戰》的「戰」，可以理解為角色內心交戰，但在看戲前，看過預告與劇情簡介的觀眾，會不會更易預期電影是動作爽片的戰鬥？）；又，還有媒體以孔朴二人的BL氛圍來作宣傳，這樣會讓觀眾對電影有錯誤期待嗎？

（以下文章內容含有劇透）

如對電影沒預設立場，沒期望可能相對就沒那麼失望。如果純看演員表現，單孔朴二人已非常亮眼；把這電影當動作爽片看，也許會非常失望，因為電影以文戲為主；如果把這電影當哲學作品思考，偏偏戲裡的議題屬蜻蜓點水；如果把這電影以BL視角觀賞，電影裡的故事根本不是那回事。

演員表現亮眼出色

這電影的演員表現其實相當出色——潦倒怕死又不斷飆髒話的孔劉還是難掩帥氣，總是一臉怒氣的他演來不會過分用力，而飾演年齡只有10歲徐福的寶劍[3]，精緻的五官演一臉純真稚氣毫無違和，要內斂可內斂，要爆發可爆發，相對整體較弱的劇本，演員的表現絕對是這電影最值得嘉許之處了。

圖片來源：電影《複製人徐福》劇照

哲學概念值得思考

電影關於生死的立意是很值得思考與討論的，兩位主角閔奇憲與徐福的遭遇，正好是兩個相反對立的設定。

閔奇憲自由自在，身患絕症卻想活下去，徐福猶如囚鳥，擁有永生卻想結束生命；護送徐福，可能是閔奇憲人生最後的任務，卻是徐福首次踏足實驗室以外的世界。

編劇在記者會說過，因為一些個人經歷，令他很想寫關於生死的議題[4]。電影中他多次利用徐福與閔奇憲的對話，帶出他對生命的反思：

徐福：「反正人都會死，為甚麼只有你能活？你是有活著價值的人嗎？」 閔奇憲：「我確實沒那種價值，但想活下去錯了嗎？」 徐福：「活著的感覺好嗎？」 閔奇憲：「有時候好，有時候不太好，更多時候感覺爛透了；我已分不清是想活著還是害怕死。」

有時候，害怕來自對未知的恐懼；也許因為年紀小，也許因為閱歷少，徐福對世界的理解，需要閔奇憲的解說協助。

於是，徐福在在旅程中終於感受到「活著」的感覺，看著夕陽的他眼泛淚光說出一句「活著真美」。

圖片來源：電影《複製人徐福》劇照

電影中有一個小細節，是筆者滿喜歡的：徐福在實驗室裡，每天都靜靜看著一片假的大海，當他終於可以外出，在等候閔奇憲醒來時，他就坐在真正的大海前，靜靜地看著海。最後，當閔奇憲說出隊友賢秀（李彥正飾）因自己的懦弱而葬身大海後，徐福還以念力用石在海邊築了一個小墓——而當電影到了最後，在徐福身故後，鏡頭再次把觀眾帶回這個小墓——一切生命，最終還是歸於自然。

李鎔周說，最後徐福拯救了閔奇憲[5]。閔奇憲最後並沒有如電影剛開始時的打算，用徐福的永生能力來「拯救」病危的自己，反而親手完成徐福了結生命的願望——殺死徐福，同時其實也扼殺了自己續命的機會，在決定扣下扳機的瞬間，閔奇憲看破了生死；生命的意義，不在乎長短，在乎你遇上了誰，在乎做過甚麼，也在乎你留下了甚麼。上一次，他貪生怕死，賢秀代他去死，這次，他看破生死，為了正義，為了情義，成全了徐福。

劇本薄弱議題渙散

在電影裡，因為眾人的貪念，所以製造出複製人「徐福」——資助研究的金主金會長渴望永生，因車禍痛失愛兒的林博士思念亡兒，韓國政府因為科學家黃禹錫研究造假醜聞蒙羞想翻盤[6]。

在現實裡，因為編劇貪心，所以製造出四不像的電影《徐福》——寫哲學探討生死、寫科幻動作吸引眼球、寫母子兄弟暖心溫情、寫人類的無盡貪念，也寫複製人的無奈人生，結果在有限片長中，每項鋪陳不足，每個議題也蜻蜓點水，讓這電影變成靠演員魅力與粉絲的愛支撐下去的作品。

註釋：

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin