貓貓不肯吃藥還抓我？試試零失敗的無痛貓咪餵藥法

幫貓咪餵藥常常是飼主心中的痛，一邊感嘆為什麼別人家的貓這麼好騙，果然是別人家的貓好乖，但自己家都要上演追逐戰，一不小心還被抓得不成人形。這個夢魘終於可以結束了！不用再強行抱著貓咪、不用用手把貓咪嘴巴打開、不用硬把嘴巴關上、不用硬灌水！只要你家的貓愛吃肉泥或罐罐，就絕對絕對可以輕鬆上手，不用抓貓都能輕鬆餵藥～

貓咪餵藥第一步：準備安全、好用的「軟頭」餵藥器

首先要準備一個，你使用起來順手、設計上也安全的「餵藥器」，透過：

軟頭餵藥器

市面上有許多長相類似，但實際上是不同品牌的餵藥器，在使用上的順手度，或是安全度可能也有差異。根據貓談社貓行為咨詢師常年使用經驗，比較推薦：KRUUSE這個品牌的餵藥器。慢慢編在獸醫院買到的也是這個品牌的餵藥器。他的膠頭在沒有肉泥之下可以把藥抓得緊，推出去的時候也很順手不會卡藥，膠頭與針管交界處也夠密，使用起來比較安心。

針對這種軟頭餵藥器，有些網友會用電火布纏在頭與針管的交界處，增加安全性，這可能也是一個方法，但我實在不確定是否就是100％安全，總之都還是要小心。

另外要特別注意的是，KRUUSE（或是其他品牌）也有「硬頭」的款式，外觀看起來和軟頭幾乎一模一樣，但請記得要買「軟頭」的款式，針對貓咪餵藥才會比較安全唷。

在購買任何餵藥器時，一定要注意放藥的軟管與身體的密合度，用了一陣子也要檢查是否會晃動或是直接換新的，避免塑膠老舊容易與身體分開，造成餵藥時，膠頭也一起掉到胃裡的慘案發生（我問過某獸醫生，大概每年會有幾件餵藥膠頭掉進胃裡的貓狗送醫）。

一體成型餵藥器

我也買了一體成型的餵藥器，好處是不用擔心膠頭會有鬆脫掉落的可能性，不過他夾藥的頭沒有這麼緊，蠻容易掉落的，推打藥的時候也沒有很順，就需要多嘗試幾次才會成功。我想比較適合已經很上手的人使用，或需要自己花時間練習。對於急需餵藥的喵友們，KRUUSE的餵藥器會比較適合你。

自製餵藥器

另外在網路上也可以搜尋到很多「自製餵藥器」，主要就是買塑膠軟管＋3ml針筒+電火布；或是直接把針筒前頭割掉，用那個口作為抓藥處。我自己使用過後者，在拿1m針筒＆推藥的感覺不太順手，而且推力不夠大，沒辦法打到喉嚨深處造成失敗。這種方式也是需要有經驗的喵友、或是花時間多多練習才好上手。

在使用任何餵藥器時，一定要注意放藥的軟管與身體的密合度，用了一陣子也要檢查是否會晃動或是直接換新的，避免塑膠老舊容易與身體分開，造成餵藥時，膠頭也一起掉到胃裡的慘案發生（我問過某獸醫生，大概每年會有幾件餵藥膠頭掉進胃裡的貓狗送醫）很重要所以要放兩處！

Photo Credit: iStock

第二步：餵藥器＋肉泥/罐頭的無痛餵藥訓練

這個方法會把餵藥拆成四個步驟，並且搭配肉泥獎勵。如果你家貓咪不愛肉泥，但喜歡某些罐頭、可以沾在餵藥器上面的偏液態食物，都可以拿來代替。如果你家貓咪完全不愛食物，可能就要請貓行為咨詢師，針對你家貓咪來協助找尋適合的獎勵＆訓練方式。

由於零食是要放在餵藥器上面，因此最推薦是使用肉泥，但肉泥的質地其實有蠻多種的，可以選擇Ciao各種一般口味的產品（避免使用寒天系列，容易掉，不好用），選擇稠一點，比較好吸附在餵藥器上的質地，讓你餵藥起來事半功倍！

貓咪餵藥訓練四步驟

這4個步驟需要練習的時間是不一定的，主要看你家貓咪的狀況，如果貓咪沒有接觸過餵藥器，練習上可能會很快速。如果貓咪有被餵藥器牆破的經驗，或是比較敏感的貓咪，可能會需要花一些時間（也許到一個月）才能練習完所有步驟。

Step 1：把肉泥塗在餵藥器上，讓貓咪舔餵藥器上的肉泥

這個步驟是要介紹餵藥器給貓咪認識，讓貓咪產生：這個東西=有好吃的東西=有獎勵。讓貓咪不會害怕這個物品，之後看到你拿餵藥器還會開心地跑來唷！

如果你家貓咪怕餵藥器，看到餵藥器就躲起來，完全不吃餵藥器上的肉泥，可以換另外長相的餵藥器，或是重新建立好印象的連結：拿出餵藥器先不要靠近貓咪，就給貓咪吃零食；接著把餵藥器往前進一、兩步、三步，給貓零食，以此類推；讓貓咪建立看到餵藥器=好事發生。

Step 2：貓咪在舔餵藥器上的肉泥時，稍稍、輕輕的將頭伸進嘴巴，並立馬拿出來繼續讓貓咪舔

這個步驟要讓貓咪習慣有東西進入嘴巴的感覺，但一定要輕柔、快速，不要放太久，多做幾次，確認貓咪都不會有什麼反應後，再往下個步驟練習。

Step 3：開始增加伸進嘴巴的深度：都要有肉泥，並且立馬拿出來繼續讓貓咪舔

當貓咪習慣步驟2時，就可以把深度一點一點加深。因為餵藥器需要比較靠近喉嚨之處，打藥進去就能很容易地進入肚子裡，不會停在嘴巴，然後被貓吐出來。但增加進入嘴巴深度請慢慢加深，避免嚇到貓咪，造成排斥，就得要重頭訓練了。記得慢慢來比較快唷～

Step 4.實際裝膠囊，先讓貓咪舔餵藥器上的肉泥，再迅速的把頭伸進嘴巴（至少伸進去一半），輕柔快速的往喉嚨方向推入膠囊，立馬拿出餵藥器＆給肉泥吃

當上述步驟貓咪都不排斥時，就可以裝上膠囊實際餵藥。這個過程可能幾秒就完成，讓他舔幾口、伸進去、打下去、拿出來繼續餵肉泥。如果打不夠深入、藥被吐出來，只要肉泥還在、貓咪還在，也可以再重新餵（通常是會在啦）。當你上手後，恭喜你學會超好用的無痛貓咪餵藥大法！之後只要使用步驟4就能夠完美餵藥囉！

關於貓咪餵藥的常見問題

這個方法和其他手餵藥、抱貓用針筒餵藥有什麼不同？

用肉泥搭配餵藥器，最大的優點就是，訓練快速，不用抓貓，且超級容易就能讓貓咪在沒有太多壓力的狀況下吃藥。

如果使用手餵、抱貓用針筒餵等方法，就要從讓貓能接受你抱的進度開始練習，需要的步驟比較多。但如果這幾種方法都有好好做減敏，讓貓咪吃藥也沒有壓力，也都是好方法唷～

如果這個藥需要空腹吃怎麼辦？

請詢問你的獸醫師，這顆藥服用時，能不能接受一點點點肉泥，如果不行的話，就要參考手餵藥的方法了。

之前我有餵過需要空腹的肝藥給貓咪吃，不過他可以接受「些許」的食物進入肚子，這樣還是可以使用這個方法。

什麼時候練習比較好？

建議在貓咪還沒需要吃藥的時候，就要做好練習，這樣生病需要吃藥的時候，就可以讓貓咪在比較沒有太大的壓力下吃藥。

當然如果貓咪現在是需要吃藥的狀況也可以練習，但一定要記得觀察貓咪的情緒、狀態，盡量挑他想吃零食的狀況下練習～

（本文由貓談社提供建議＆教學資料、喵周刊整理撰文）

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本文經喵周刊授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航