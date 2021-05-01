美中新冷戰只是美蘇冷戰的1.5版

文：鄧聿文（政治評論員，獨立學者，中國戰略分析智庫研究員兼中國戰略分析雜誌共同主編）

從2018年算起，美中的對抗已近4年，但對美中對抗的性質，輿論一直存在分歧。

川普（Donald Trump）時期尤其後期的美中關係，明顯滑向冷戰狀態，因為華盛頓公開宣稱其目標是對準中共及其黨魁習近平，把中共比作冷戰時期的蘇共，號召中國民眾和中共切割。

美蘇冷戰的一大顯著特徵就是意識形態較量。美國在杜魯門（Harry S. Truman）時期出台了冷戰宣傳的綱領性文件《史密斯－蒙特法案》，在意識形態上發起了對蘇宣傳攻勢和心理戰。川普後期與此類似，只是手段和程度不如冷戰時期。

拜登（Joe Biden）當政後，鑑於美中關係跌到谷底，壞得似乎不能再壞，外界一度認為華盛頓會緩和兩國關係。拜登在多個場合確也表示，美中非對手，不會進入冷戰，他把中國定義為美國最嚴峻的競爭者，但拜登政府實際延續了前任的強硬色彩，甚至在很多方面對中國的打擊和圍堵比川普更狠。

特別是3月以來，華盛頓頻繁開展盟友外交，協調盟友的對華政策立場和行動，在新疆和台灣等問題上已經取得盟友的支持和配合。這也符合美蘇冷戰時期的另一特徵，即建立陣營圍堵對方。

事物都有自身的發展邏輯。中國人講究「勢」，一旦某種趨勢形成，要改變或扭轉它就很難，直到實現了這種趨勢的結果。拜登政府或者至少是拜登本人，或許沒有和中國打一場新冷戰的意圖，但雙方圍繞名為競爭實則對抗的佈局及採取的手段，已經導向冷戰軌跡。

在這種形勢下，美參議院外委會推出戰略競爭法案，既是此種邏輯發展的結果，也是美中今後對抗進一步加劇的起點。從法案的動議看，它是美國第一份跨黨派共同制訂對華戰略方針的重大法案，體現了美國兩黨及民眾共同抗中的共識，因此可以把它看作新冷戰正式形成的標誌。

在整個冷戰時期，美國在地緣政治、經濟、軍事和意識形態等各方面，全力遏制蘇聯的勢力擴張，如建立聯盟體系、實行出口管制、加強控制高新技術轉移，以及上面提及的宣傳戰和心理戰等以打垮蘇聯。戰略競爭法案也將動員多種外交、經濟和戰略工具抗衡中國，如在人權與民主、台灣與印太事務、科技競爭上和中國對抗。

法案也要求美國官員，抵制2022年北京冬奧會，對非洲和拉丁美洲給予更多援助，擴大美國海外投資委員會的涉足範圍，以及以更有力的發展投資銀行應對中國的國家開發銀行等。值得一提的還有，法案規定在2022至2026間，每年提撥3億美元給「對抗中國影響力基金」，以對抗中共在全球的「惡意影響」。故說它是一份全面的抗中法案並不為過。

比起政府的政策，西方民主國家國會出台的法律，對行政部門具有約束力。儘管戰略競爭法案現在只是參議院外委會通過，但國會兩院通過該法案應無意外，時間不會很久，屆時拜登政府就必須執行法案。

雖然如何行使法案的權力、做到哪一步，行政部門具有一定的裁量空間，但目前的美中關係無疑不允許拜登政府在執行這部法案時，打過多的折扣，而在中國民族主義高漲，以及自視可以平視美國的情況下，也幾乎可以肯定會遭到中國的反擊，從而勢必使得雙方的關係雪上加霜，跌入新冷戰。

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事實上，一些美國學者對戰略競爭法案的評價是「無關『競爭』，而更像是對中國的冷戰宣言，並以最負面的方式闡述任何中國的行動或意圖」，這些學者擔憂，最終可能導致美中合作空間的縮小，甚至激化更加對立的兩國關係。北京已作出強烈反應。全國人大外委會和中國外交部發言人直批該法案，充斥冷戰思維和意識形態偏見，粗暴干涉中國內政，用心險惡，損人害己。

美中不可避免地進入新冷戰無疑是中方不樂見的。然而，此冷戰不是美蘇冷戰的簡單翻版。後者乃以美蘇為主的兩大集團和陣營的對抗，是一場交集地緣政治和意識形態的對陣，或者是以意識形態形式體現的地緣政治對抗，其意識形態的特徵非常明顯。美中冷戰雖也帶有思想和制度的意識形態因素，但意識形態的對抗程度要弱於美蘇冷戰。

除此外，儘管雙方都在拉幫結派，但它更近似於美中的單打獨鬥。雖然美國的盟友體系要遠強於中國，可其盟友也不是事事聽命於華盛頓。

這點和美蘇冷戰亦有很大不同，原因一在於美國的力量相對於其全盛時期有所下降，二是全球化形成複雜的國際關係，使得美盟友和中國之間形成了某種程度的互相依存，特別是在經濟和氣候方面。這使得盟友在涉及中國的人權和民主事務上同華盛頓會有一定配合，在其他領域則會視自身與中國的厲害關係決定對策。

換言之，美國的盟友在對華立場和政策上有一定的獨立性，尤其是其歐洲盟友，這種獨立性更強。

其實，即使對美國而言，要完全和中國切割也是做不到的，經濟領域尤如此。另外，事關全球和多邊事務也要求雙方合作。人文交流和人員往來雖然比以前受限，但完全切斷亦不現實。所以華盛頓按照「競爭、合作、對抗」三部曲處理對華關係。這是美中冷戰又一不同於美蘇冷戰之處，後者只是在各自陣營循環，雙方的經濟和人文交流很少。

故美中冷戰可稱為美蘇冷戰的1.5版。未來它是否會升級為美蘇冷戰的2.0版，完全複製後者，只要美中和世界有起碼的正常思維，這種可能性應該不大。但由於台灣問題的存在，不排除美中由冷戰轉向熱戰，這是美中新冷戰的特別危險的地方，需引起國際社會的高度警惕。

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