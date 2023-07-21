《黑海穀物協議》破局，俄將烏運糧船視為「軍事目標」，通膨推升糧價各國央行恐重啟升息

本以為各國央行「打通膨巨獸」而啟動的循環升息即將告終。未料近日，俄羅斯宣布退出《黑海穀物協議》（Black Sea Grain Initiative）接連攻擊烏克蘭港口，放話將運糧船視為「軍事目標」；此外，全球高溫，推升各類農作物價格，一連串事件助長通膨復燃，恐逼得各國央行重啟強硬升息政策。

《黑海穀物協議》遭毀壞，國際穀價飆升

全球糧食危機再起，烏俄戰事未止，俄羅斯近日宣布退出《黑海穀物協議》，接著警告烏克蘭，未來運糧船將被視爲軍事目標。目前已經連續第三晚轟炸烏克蘭的港口城市，再度推動全球糧食價格上揚，而歐盟（EU）直指莫斯科當局「野蠻」。

俄羅斯的轟炸港口行動，已經造成至少兩人死亡、至少23人受傷。烏克蘭總統弗拉基米爾澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的幕僚長安德烈耶爾馬克（Andriy Yermak）對外表示，這些軍事轟炸企圖破壞向南半球國家供應糧食的能力。

去（2022）年8月以來《黑海穀物協議》得讓烏克蘭從海上出口3300萬噸穀物，而在俄羅斯宣布退出該協議後，各類小麥價格上漲了至少10%。

一位知曉內情人士告訴《金融時報》，有鑒於當前穀物出口協議破局，土耳其、俄羅斯等外交態度轉為「防止局勢再度升級」。這一再凸顯《黑海穀物協議》的重要性。

他還預測和俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）保持良好關係的土耳其總統雷傑普·塔伊普·艾爾段（Recep Tayyip Erdoğan）需要承擔重任，讓《黑海穀物協議》恢復到日前的情況。

事實上，自從烏俄戰爭開打以來，一直牽動全球的通貨膨脹，在投資市場「預期心理」的作用下，由糧食帶動的消費者物價指數（CPI）直線上升，而以美國為首的經濟體啟動「循環升息」，讓金融市場降溫卻也造成經濟進一步衰退。

2022年2月烏俄戰爭爆發，推升糧食價格變化，而同年7月簽署黑海穀物協議後，才撲滅日益高漲的糧食價格，如今穀物價格也開始攀升。

若通膨巨獸恐死灰復燃，推動各國央行啟動強硬升息

荷蘭合作銀行（Rabobank）農業分析師卡洛斯梅拉（Carlos Mera）向《金融時報》表示，目前局勢演變至今，港口受損嚴重，即使《黑海穀物協議》現在續簽，也不會再向過去一樣那麼有效。

此外，德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）指出，數百萬人正急迫需要來自烏克蘭的穀物，而目前最重要且急迫的工作是，確保烏克蘭的穀物不會在未來幾周在穀倉裡頭腐爛。

其實，今年5月受到全球多數央行升息影響，通膨已有控制，其年增率降至俄烏戰爭爆發以來新低，不過仍處於「相對高位」，例如法國5月通膨年增率從前月的6.9%降至6%，德國5月年增率則從前月的7.6%降至6.3%，英國在8%左右，對照各國央行的法定目標2%，還有不小的差距。

各類物價指數蠢蠢欲動，國際貨幣基金（IMF）近日示警，北非、中東、南亞地區的國家將受到首波影響，並可能加深全球糧食的通膨，更令人感到不安的是全球最大稻米出口國——印度即將暫停稻米出口品，而全球稻米價格也已經到達11年來最高水準。

此外，據近日世界氣象組織（WMO）的說法，聖嬰現象7年來首度在熱帶太平洋地區發展成形，可能為東南亞地區帶來旱災威脅，進一步威脅其他糧食作物量產。外界預期，若糧食價格再度重回去年高峰，將促使各國央行持續推動升息，全球經濟狀況則走向嚴峻衰退。

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核稿編輯：翁世航