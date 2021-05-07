《PAINT：面試完美父母》導讀：選擇自己喜歡的父母，就能擺脫原生家庭的羈絆嗎？

文：宋怡慧（丹鳳高中圖書館主任）

【導讀】不完美的父母與孩子，並肩創造美好關係的可能

像老師教學，像醫師行醫，父母子女也是每天在練習當父母子女。父母有多難為？看看韓國與台灣，超低的出生率或許多少能窺見端倪。即便政府頒布許多鼓勵生育的政策，卻成效不彰，為何越來越多人對成為父母望之卻步？

父母之路任重且道遠，孩子多屬獨立的個體，我們卻有教養他們的責任。到底要何時放手？如何放手？悲催的是，你的價值觀可能不是孩子的價值觀。當家庭共識崩盤，可能也會自責，或覺得孩子背叛信念。

自由選擇父母，就能翻轉人生？

本書作者李喜榮透過科幻筆法與簡潔情節，企圖引領讀者思考一個問題：如果，你只負責生下小孩，國家會無條件負責撫養孩子，這樣的機構若在真實生活出現了，會讓你覺得世界變得滑稽荒謬，還是會提高你生育子女的意願？

小說設定提到國家設立的NC中心，可以幫助無父無母的小孩媒合適合的父母，稱為「Paint（父母面試）」。弔詭的是，這些孩子都被貼上被遺棄、被歧視的標籤，看似是缺憾，卻讓他們擁有翻轉人生的機會。

小說家是想解決受虐兒童的問題，還是想討論完美父母的議題，抑或想一魚多吃，或許要親自翻閱小說才能真正明白作者的創思。當Paint的孩子們能透過各種方式測試應聘者，選擇自己喜歡的父母，就能擺脫原生家庭的羈絆了嗎？若以大腦科學來解釋，教養的確是以某種方式在世代間「遺傳」。重新選擇，就能再次定義自己，不用複製他們的性格，受命運輪迴的擺佈，透過面試做評價，只要夠幸運，就能幫自己選個好父母。

「完美父母」標準，出現世代落差

讀者彷彿陪著主角傑努三○一與故事裡的孩子，一起挑選出所謂完美父母的人設：上流階層、家世清白、學養豐富，不只要有愛心、耐心，還要能與難纏的青少年溝通。透過青少年的視角，我們開始爬梳完美父母的指標，要做到怎樣的標準，才能放心讓孩子想跟他們走。

但在情節之外，你再仔細思索：真實世界裡，沒有一個人是在當父母之前，就懂得當「稱職父母」的。我們與父母、甚至與下一代之間，誰不是在學習與所愛相處。明明想對孩子說「我愛你」，卻為何總把氣氛搞得箭弩拔張？明明計畫好的對話劇本，又為何總是NG？

舊社會講究父慈子孝、兄友弟恭，過去的父母是直升機父母，不只過分保護或干預兒女的生活，看似勤苦地盤旋在兒女身邊，卻左右了孩子的人生與選擇，讓孩子成為父母操縱的傀儡。然而只過了短短數十年，家庭與親子關係發生極大變化，AI時代的孩子，仍然企盼這樣的父母形象嗎？

藉由故事，與你的內在小孩對話

小說顛覆了親子間的位階關係，超越你所想像的家庭模式，帶來更多觸發：長大後的我們，也變成自己討厭的大人了嗎？當年父母加諸在我們身上深深淺淺的傷口，現在都癒合了嗎？脫離悲傷的過去與療傷蛻變的歷程，我們與內在受傷的自己和解了嗎？

作者透過書寫，和心裡沒有長大的內在小孩對話，我們何嘗不是透過閱讀，享受被文字撫慰的溫柔，與其活在憤懣的過去，不如親手解開心結，讓過去雲淡風輕，重新活出希望的嶄新自我。

人生是無法重來的，失誤、失敗、犯錯是每個當過父母都會經歷的心情。當你驚覺自己的口吻與行徑失衡時，那些刻印在我們身上的童年印記，也就是原生家庭的教養方式，會在我們不自覺時以輪迴的方式，複製在下一代身上。

是不是意識到自己也變成從前的父母時，歷經身分更迭的大大小小傷口，也讓你的心變得柔軟起來了？當你秒懂父母犯錯的癥結，進而修正自己的做法，和孩子在一起成長的時光，即便會犯錯，會流淚，就是彼此逐漸陪伴對方慢慢變好的過程，父母不用全能地什麼都會，不完美反而是孩子學會與人相處，放下偏執的機會，讓孩子學會自己找出路。正如男主傑努三○一最後的選擇，是小說家最用心良苦且引人省思之處。

青少年絕對不是中二，他們的心胸與包容力遠比我們大人想像得廣袤。面對人生，他們或許會不安，甚至會恐懼，但他們不會放棄為自己的人生奮鬥或做出選擇。甚至，孤獨讓他們學會，最好的依靠往往是堅強的自己。

接受彼此的不完美，並肩同行

小說情節其實是帶領讀者不斷去追問自己：如果我不是在父母身邊長大，是不是會擁有完全不同的性格，過著完全不一樣的人生呢？當人們越早懂得自我覺察、懂得觀照與他人的關係之際，也許就能更成熟地與身邊的家人和睦相處。

其實，所謂「完美父母」並不存在於現實，最完美的父母可能是願意陪伴孩子、一起努力成長的父母。畢竟親如父子母女，也不一定擁有共同的價值選擇，唯有開啟溝通的窗扉，才能真正去理解對方。

小說家為我們開啟一個輕鬆但不容易的親子模式：這世界沒有完美父母或小孩的標準，接受自己是有侷限的平凡人，與其說「完美父母」是難以抵達的幻境，不如換個心態，正視不完美的自己，讓相互陪伴與支持成為關係的現在進行式。當你真正理解對方，就會祝福彼此向自己喜歡的模樣前進。因為你的體諒與支持，我們都可以遇見幸福。

現在，無論是父母身分或處於子女位置，請溫暖地抱抱內在怯懦的自己，請輕輕地告訴他：親愛的，你做得很棒，雖然我們不完美，卻是珍視對方最可愛又親近的同行者。

書籍介紹

本文摘錄自《PAINT：面試完美父母》，時報出版

作者：李喜榮（이희영）

譯者：簡郁璇

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如果可以選擇，你想要什麼樣的父母？

想成為父母，就必須努力得到孩子的青睞！

您的父母面試即將開始——

傑努301在NC中心長大，這裡都是被遺棄、由國家撫養的孩子。他們從未接觸過外面的世界，根據出生月份命名，唯一獨特之處只有專屬自己的數字編號，以及——有權選擇自己想要的父母。

傑努301從13歲就展開「父母面試」，那些預備父母總是極力表現完美、強調自己多愛孩子，但很多時候，根本只是想藉此得到政府福利或別有居心。

要是20歲前沒有找到父母，就必須離開中心獨立，但外界對NC中心的孩子充滿歧視，認為孩子沒有父母管教，有成為潛在罪犯的疑慮。

擁有一對父母、一個家庭，真有那麼重要嗎？

傑努實在想不透這一點，也早已不再對找到父母抱持期待。

就在這時，傑努遇到了一對史上最奇怪的父母，他們說：

「其實我不喜歡小孩，也不知道自己能不能成為好父母。」

這……也太誠實了吧？！

傑努開始對他們產生前所未有的興趣……

【關於本書】

父母對孩子的期許百百種，但我們可曾問過孩子：關於父母，你的理想型為何？

作者李喜榮描述了一個似遠實近的未來：生育率低到國家面臨存亡關頭，被遺棄的孩子於是擁有了選擇父母的權利。

藉由少年傑努尋找理想父母的旅程，我們能重新梳理父母與孩子的真實樣貌。究竟怎樣才是好父母？孩子渴望的親子關係，又是什麼模樣？

也許在現實中，我們並不擁有選擇父母或孩子的權利，卻可以試著重新創造父母與孩子的連結，成為彼此的理想型。

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航