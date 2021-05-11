《誰是受害者？》：在厭食症與暴食症之間不斷循環，「偷竊」其實是病人的求救訊號

文：何美怡

「精神異常」的臨床診斷準則

廖志豪患的是「進食障礙」（Eating Disorder），意思是會影響病人的生理與心理的異常進食習慣的精神病，大致可分為六種，其中廖志豪患的有兩種：一是「神經性厭食症」，意指因為過分擔心身體過重，而約束進食量。其臨床診斷準則有三點：

拒絕攝取熱量導致體重明顯下降，廖志豪的BMI曾低至十五點七，符合了這個標準； 對於變胖或體重增加有強烈的恐懼感，這一點反映在廖志豪害怕變胖就得不到父親的關心這面； 對自己的體型、體重有不正確的知覺，即明明很瘦仍覺得自己太胖，廖志豪也明顯覺得自己「有瘦下去的空間」。

生理方面，神經性厭食症導致的長期營養不良的症狀，也已十分明顯了，而且對情緒的影響，也引發了憂鬱症。

二是「神經性暴食症」，患者會在四下無人時瘋狂的吃下許多食物，接著心理產生罪惡感而去催吐，或服瀉藥，以緩解心中的罪惡感。其臨床診斷準則如下：

每週至少有兩次無法控制的暴食，在短時間（兩小時內）吃下常人無法吃下的份量，且暴食當下對吃食行為有失控感； 一再出現不當的補償行為以避免體重增加：如禁食、催吐、過度運動、使用瀉劑、利尿劑、灌腸等； 上述暴食與清除行為，每週出現兩次以上，至少達三個月； 自我價值感與體重身型密切相關。

以上四點，都符合廖志豪暴食的時候的行為。

廖志豪的「進食障礙」，在「神經性厭食症」和「神經性暴食症」之間不斷循環，他對此感到焦慮、煩惱這些憂鬱症狀。

偷竊，成了病人心中唯一的出口

關於厭食症，先說到這個地方。這時候，我想跟他談談偷竊的行為，再研究兩者之間的關係。

他被控於二○○七年十二月五日，在某衣服連鎖店偷一件男裝襯衫。

他是社會名流之子，為什麼要偷男裝襯衫？

「其實，我不知道，只是想偷而已。」

他是真的不知道，還是不想說？不過，我想先確認另一件事情。

「一年前，你在學校的時候也有偷竊的記錄，對嗎？」聽到我這樣說，他睜大了眼睛看著我，沒有說出口的話是：「為什麼妳會知道？我沒跟任何人說。」

這是我在警方的記錄中看到的。廖志豪一年前曾經在學校連環偷取同學的文具，直到學校發覺失竊案太多了，展開調查，就發現那是廖志豪做的。

當時學校希望給廖志豪一個機會，所以沒有報警。但偷衣服事件發生後，校方把校園失竊一事也向警方報告了。同時，校方要廖志豪立即停學。

廖志豪知道躲不過了，乖乖告訴我一年前在學校偷東西的情況，當中果然跟厭食有關係。

「二○○六年九月，剛開學，我看到一位同學，有一支很有趣的筆，我很想擁有，就突然起了偷竊的念頭，就把那支筆偷走了。在偷筆的一刻，我感到非常害怕，但成功後意外地感受到無比的快感。」自此之後，他就開始不斷偷同學的東西。他說自己對偷什麼沒有標準，只是看到有人放著，便會去偷那件物品。他曾經試過偷朋友的中文課本、直笛、身分證等，偷完便把物品丟掉。除了第一支筆，他並不特別需要擁有這些東西，他只想偷。

「這些中文課本、直笛等，你不需要的，為什麼要偷？」他說，自從暴飲暴食之後，他的心情更差。當發現體重稍微上升一點，就會覺得自己很沒，「因為又開始發胖了……」在鬱悶的時候，他回憶起在偷竊中獲得的喜悅，覺得那種感覺很棒，可以掩蓋了減肥失敗的懊惱，於是他又再次偷竊起來。一直維持了三個月，直到校方發現才停止。

聽到這裡，大致都明白原因：廖志豪發現了偷東西可以抒解厭食症引起的憂鬱心情，於是重覆的去做。

因為憂鬱而偷東西，跟普通的盜竊是不一樣的。盜竊犯會偷需要的東西，例如看到新發行的遊戲機，想擁有，就把它偷去，看到名牌包，想擁有，就偷了去，最普遍的是偷金錢了。但廖志豪偷襯衫，是因為他覺得偷了之後會感到高興，他需要這份感覺來釋放壓力。

厭食與偷竊、偷吃的關係

「被學校揭發之後，還有繼續偷竊嗎？」我繼續問下去。

「有，但不在學校了。」廖志豪知道瞞不了我，於是把實情說出來。這部分連警察都不知道，但只向我坦白：「每當我不開心，我就想去偷東西，我覺得偷東西才得到快樂。但不能在學校偷了，我嘗試在外邊偷。在便利店偷巧克力力、冰棒、礦泉水。」

我發現，他這次是偷吃的。

我說：「這些巧克力之類，偷了之後會吃嗎？」

「有時吃，有時不吃。但主要是想偷。」廖志豪說。

其實，不少有厭食症或進食障礙的人，都有偷食物的行為。他們這樣做有兩個原因︰第一，是因為他們很想吃，但又覺得自己不能吃，因此偷了便當自己吃了；第二，因為暴食的人要吃很多，他們可能不夠錢買想吃的所有東西，因此便會偷食物。

廖志豪補充說，自己為了不吃太多，因此不會帶太多金錢出門；可是矛盾地，他不帶足夠的金錢，便不能夠買想吃的東西，所以只好去偷竊。他說如果想吃偷回來的食物，會馬上吃光，接著又開始催吐、跑步，周而復始。

換句話說，厭食發作的時候，不會吃偷來的東西；暴食發作的時候，會迅速把食物吃掉。

偷竊，是一種求救訊號

最後，回到父親帶廖志豪去看精神科醫生一事。那位精神科醫生說廖志豪的暴食症是因為神經傳遞物質失調，所以給他處方了一些血清素，吃完後他的情況應該會有所改善。

「吃了醫生的藥物後，我的心情確實變好了。從隔天暴食一次，變成了三四天才出現一次暴食。」廖志豪說得好像很有希望似的。

「可是，你看精神病醫生的時間，是在二○○七年二月，當時你有偷食物的症狀，為什麼沒有告訴醫生？」廖志豪聽到我一問，呆了半响，說：「沒有。我沒想過說。況且，之前在學校偷竊之後，父親不許我跟旁人提及，他說是家醜。」

果然，廖志豪沒有告訴那位精神科醫生有關偷東西的事。家醜不可外揚，身為社會名流，父親的想法雖然可以理解，而一般人也難以將偷竊跟厭食症連結在一起，可是至少偷食物跟進食障礙有關係，他沒有告訴醫生偷食物，醫生不會知道他的問題嚴重到什麼地步。

再者，有沒有想過，廖志豪是想求救？

進食障礙再加上憂鬱症症狀，想偷東西，大多數時間會偷食物；但為什麼要偷其他東西？除了從偷東西得到快感以抒解壓力之外，有一個情況是向人求救，希望有人幫他們。因為不懂處理憂鬱，所以用偷東西來希望得到別人幫助。

無論如何，一個人的健康，都比家族的聲譽，重要得多。

最後我認為，廖志豪並不需要入院令。他的偷竊罪只需要判守行為 [1]，不需判刑，但他要回來青山醫院繼續讓我們定期跟進憂鬱症和進食障礙。大約一年之後，他的體重漸漸回復正常，笑容也一次比一次多，直到他的體重回到八十公斤，BMI也回到正常的二十五點二，他終於不用再來。

聽說，他成功考進大學，代表成績也回升了，人生也真的回歸正常了。

身為醫生最困難的事，讓病人說出真相

很多人常常問我，做法醫精神科醫生有沒有什麼困難，那麼我可以告訴大家：最大的困難，是要病人說出真相和真相的全部。病人要隱瞞事實的原因很多，大部分因為犯了事，害怕被加重刑責，例如法庭只控告病人一次犯案，但原來是連續犯案，那麼他就可能不會把另外幾次的犯案情況和盤托出。而我們對病情的判斷就會有誤差。

廖志豪的情況差不多，他不懂得怎樣去應對和處理厭食症所帶來的憂鬱症，所以他就用了一個錯誤的方法去處理那些情緒。可是，到有機會醫治的時候，他卻因為父親說家醜不外揚而向當時的精神科醫生隱瞞偷竊行為，影響了往後的醫治。如果當時就醫好了，或許不會有後來的偷衣服事件了。醫生可以給他更多指引，例如禁止他一個人逛街，從而阻止他偷竊。可見一個錯誤決定，影響很大。

假如病人不向醫生坦白，一直有所隱瞞，後果可以很嚴重，因為醫生根本不能完全了解他們的情況，在資料不足下，很容易誤判患病的程度，甚至斷錯症。

作為醫生，我也想向病人說明一件事。無論病人覺得自己的行為有多丟臉、羞恥，也要告訴醫生。醫生是不會歧視病人的，因為很多時候都是因為患病，才會影響到他們的行為。

我們的目的是醫治，只有病治好了，有問題的行為消失了，所有的丟臉羞恥等情感，才會真正的成為過去，換來是我們一起快樂地迎接一個新的你，好嗎？

註解

[1] 守行為（自簽擔保守行為，Binding over），為香港一種處理刑事案件的判罰，方式有兩種，一種是法律上的有條件釋放，若在規定時間內再犯則須繳罰款，一種是沒有刑事案底的狀況下請當事人簽保守行為，若再犯則被罰，視為首次定罪。

書籍介紹

本文摘錄自《誰是受害者？：犯案者是病人還是犯人？是謀殺或社會所逼？司法精神醫學權威的10堂課》，三采出版

作者：何美怡

誰是受害者？是精神病讓他們殺人，還是社會逼他們犯罪？

辯證精神罪犯真正該承擔的罪責，

回歸人性原點，思考真正能降低這類社會案件的方法！

10多年豐富經驗，處理超過2500宗個案的司法精神醫學權威，

以精神科╳法律的專業視角，潛入罪犯心理，揭開罪行背後的意義。

台灣近幾年陸續出現幾則重大社會刑案，

例如2012年台南湯姆熊隨機殺人案、2015年北投文化國小女童命案、

2016年內湖小燈泡案、2020年車站殺警案等……

這些案件的被告因為精神病的緣故，

除了逃過死刑，更在判決下獲得無罪，

如此的判決，讓人不得不想，是不是「精神病＝免刑、免死金牌」？

本書從法醫精神科醫師的角度切入，

藉由十則真實案例，呈現精神科醫師與精神罪犯的第一線對話。

這些犯案者，究竟是病人，還是犯人？

他們犯下的罪行，究竟是謀殺，

還是社會不斷忽略、噤聲他們，因而造成的一種結果？

在這些罪行背後，又隱藏著什麼樣的真相與社會問題？

探尋加害者與被害人之間最模糊的界線，

辯證精神罪犯真正該承擔的罪責，

回歸人性原點，思考真正能降低這類社會案件的方法。

破除社會大眾誤解，真實的「法醫精神科」！

法醫精神科是精神醫學的一個專門分支，

主要為監獄、監獄醫院或於社區內的精神病犯人提供精神病評估和治療，

以及為法庭撰寫犯人的精神報告。

透過真實案例，讀者將能理解他們如何鑑定這個人有病、

有什麼病、這個病對犯罪行為的影響，以及對其刑責的建議。

十個真實案例，反映社會不能忽視的問題！

弒母的孩子、殺了寶寶的母親、

手刃前夫女友的女子、拿刀恐嚇兒子的父親……

本來正常的普通人，為何突然跨越道德邊界、法律底線，

犯下罪行，成為被告？

是精神病讓他們殺人，還是社會逼他們犯罪？

原本正常的她因丈夫外遇，有了一個破碎的家庭，

前夫新女友禁止她探訪女兒，甚至疑似施虐……

她難以成眠，陷入憂鬱，卻遲遲得不到她需要的幫助。

——當社會無法提供幫助時，

他們是不是只剩下「自己解決問題」，這個選擇？

因為他有精神病，理當被如此對待？

她智商略低，自小就常被強勢大姐欺負，

出嫁以後，迎接她的卻是小叔與丈夫的暴力，

她想照顧自己的寶寶，卻沒有能力，終於失手殺了孩子……

——當社會不願正視、接納精神病時，

病人要怎麼得到正確的對待及相應的治療？

因愛而生的病，如何找到出口？

青春期的他，因為在意異性而開始減肥，

沒想到因此得到父親的認可，

為了父親，他勤奮減肥到犯了厭食，

父親卻視他為家恥，讓他壓抑成疾，開始偷竊、偷吃……

——為了家人顏面，他無法坦承病情，

若非因為對重要他人的愛，這些人，怎麼會犯下罪行？

Photo Credit: 三采出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬