「地產霸權」之後，新基建黨出沒注意

香港地產黨被削權，還是會被新地主黨取而代之？工程界別特首選委的部署，將為此帶來關鍵啟示。

據《明報》[註]統計，最新工程選委63個列明團體中竟有40家都屬私營工程公司，當中27家自去年至今中標金額，可知的超過366億公帑，意味著新選委體制設計上，雖然減弱了既有本地地產商及鄉事力量，卻很可能造就一群專食土地收益的新工程「跎地」。

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其實土地問題的根源之一，不是用以騙小市民的「地少人多」，乃源自政府在公共財政上要拿可每年上千億的土地收益，持續供養背後私營工程公司的既得利益，令政府不願犧牲賣地收益及公地資源作解決房屋問題，被既得利益拖後腳，這就是香港玩了數十年的「土地—基建資本旋轉門」的遊戲，起很多大而無當的音樂噴泉大白象，民生保育的「適切基建」（appropriate infrastructure）淪為「無肉食」的次選。

而本地資深工程界代表李智明工程師，更點出這種新工程利益結構都以中資基建工程公司為主，未來特首為了更有動機落力推動類似「明日大嶼」的大型基建工程以「投桃報李」，這些公司將會成為背後阻礙解決土地問題、耗用更龐大公帑建大型工程的「基建黨」。

這樣一來，中央指示解決深層次問題，取決於未來能否讓這群新工程利益忠誠讓利，抑或是仍然將土地問題簡化為造島問題，讓他們可以在現有政治體制見風使盡利。

註：27列明團體去年接政府366億工程 63團體中40私企 工程界選委質疑「與圍標無別」（26-4-2021，明報）

本文獲本土研究社授權轉載，題目與內容由編輯稍作修改，原文見此。

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