《那些垃圾教我的事》：有如地獄的回收現場，直到今天，我還沒有機會折斷市民的腳真是萬幸

文：瀧澤秀一（滝沢秀一）

有雙重人格的大嬸

前一章提到的，都還屬於可以理解的客訴，這一章的內容就是屬於不合理的範圍了。無法理解、難以整合、沒有道理，這六年間，我從前輩們口中聽到了許多充滿某種黑暗力量的客訴。我想從當中介紹幾個讓我印象深刻的神祕事件。

首先就來介紹有雙重人格的大嬸。據說這位大嬸相當溫柔，總是會在垃圾集中處等垃圾車來，然後一邊迎接一邊說：「一直以來都非常謝謝你們。」等垃圾清運完之後，還會滿臉笑容說：「今天很熱，要加油喔！」之類慰勞的話。

前輩也覺得這是個感覺很不錯的人，所以心中充滿感謝。然而有一天，這位大嬸的態度卻一百八十度大轉變。

「一直都麻煩你們，不好意思。」

「不會不會，這是我們的工作，沒問題的。」前輩笑著回應之後，大嬸就像在說悄悄話般的把臉湊了過去，然後在前輩耳朵旁說：

「不好意思，這個也可以請你們帶走嗎？」她手裡拿著一個裝著某些物品而突起的塑膠袋。仔細一瞧原來袋子裡裝滿了瓶罐。

「抱歉，這台車是載可燃垃圾的，沒辦法回收瓶罐喔。」前輩雙手合十，做出了致歉的手勢。

他說，當下大嬸的表情，他一輩子都忘不了。可能是因為遭到拒絕所以太過震驚，她的嘴唇不停地顫抖，從混著白髮的瀏海後看著他的眼睛，被眼淚濡濕。但是，規定就是規定！不能帶走的東西就是不能帶走，所以前輩說：「那個，這個區域的瓶罐回收日是禮拜五……」

「不是同一家回收公司嗎啊啊啊啊啊……」

大嬸的哭喊聲在大白天的街道中迴盪，甚至敲擊著柏油路，有些鳥被這個突如其來的聲音嚇跑了，有些鳥沒有。

前輩說，眼前這個無法解釋的變化，一切都很不真實，就像是被小精靈潑了一身水一樣。

大嬸繼續哭喊著「別說了，你就收走啦啊啊啊啊啊……」。為了要遠離這個裝著滿滿瓶罐的塑膠袋，前輩整個人像是被嚇到的蝦子一樣往後退，一邊道歉一邊搭上垃圾車逃走了。

前輩看來好像很懷念這一幕似的，眼睛都瞇了起來，並且給了我一個建議。

「面對客訴的第一時間，如果應對太慢的話，之後可是會嘗到苦果的。」

從那之後的一年半，那位大嬸就一直折磨著前輩。雖然前輩順利逃脫了，但是可燃垃圾一週回收兩次，所以一定會再跟那位大嬸碰到面。大嬸會在碰面的時候，一直盯著前輩工作的樣子，而且還會騎腳踏車繼續追在後面。沒錯！就是追在後面一直看！騎著腳踏車！

「就是說啊。她騎車追來的原因，是為了看我們收走垃圾之後的垃圾桶。」

「咦？咦？為什麼啊？」

「在確認我們有沒有確實做好回收啊。她還隨便就打開別人家的垃圾桶來看呢。」

「所以說，她到底是為了什麼？」

「不知道啊。不覺得很詭異嗎？有一次，她發現沒有收到的垃圾，就用塑膠傘把垃圾刺穿，一邊大聲喊著『這個你沒收走啊』，一邊揮舞著垃圾追了過來。其實那只是一張報紙而已，那個應該是那一家人特地鋪在垃圾桶底部的報紙。」

我真的不知道自己到底聽到了什麼，好像是一個極具創意的恐怖電影設定吧。首先，用塑膠傘去刺垃圾是怎麼回事？而且，眼前若是出現了一邊揮舞著那東西一邊跑過來的女人，應該會讓人嚇到牙齒喀啦喀啦地打顫吧，劇情簡直跟山崎努版本《八墓村》沒兩樣。

雖然感覺有點麻痺了，但是擅自去打開別人家的垃圾桶這件事，感覺也挺恐怖的。我想，假設這家人剛好走出家門，看到這位大嬸打開了他們家的垃圾桶，然後拿著塑膠傘去刺垃圾的畫面，一定會「哇！」地放聲尖叫，然後緊閉大門吧。

「就這樣持續了二、三十分鐘。」

「二、三十分鐘！」

「因為騎腳踏車所以跟得很緊。如果找到類似像那張報紙一樣的垃圾，她就會立刻打電話到公司投訴。如果沒找到，就會繼續跟著。」

「寫成腳本寄給《毛骨悚然撞鬼經驗》如何？」

「我沒跟你開玩笑，這件事就這樣持續了一年半！結果我就跟公司說，讓我換班，才讓這件事落幕。」

不管怎麼說，這都是一個可怕的故事。像是山中的黑山老妖或是住在深山裡的怪東西，竟然在現代人的住宅區現形了，還拿著傘揮舞，真該對她念念避邪的咒語才對。

Photo Credit: 三采出版 圖片提供：三采文化《那些垃圾教我的事：55篇你丟我撿的人生風景》／瀧澤秀一著 © Shuichi Takizawa 2018

有如地獄的回收現場

猛然聽到接下來要講的這個故事時，我心想該不會是掰的吧，如果不是掰的，那也一定是講故事的時候很浮誇。不過，最後倒是有理由讓我相信這一切都是真的。

我在投身這行後不久，立刻在朝會上聽到了極具衝擊性的談話。每天的朝會是為了確認各人員的出缺勤，看看清潔隊員及司機是不是都來了。常務也會提一下天氣狀況，以及叮嚀作業中的注意事項。

接著，常務非常直接說了這句話：「那個，前幾天我也提過，最近有人在垃圾車後面作業時，遭到球棒襲擊。」

咦？為什麼？咦？為什麼會被球棒襲擊？只是在收垃圾而已，不是嗎？沒有任何理由嗎？有發生爭吵嗎？還是說突如其來的？但是，感到驚訝的只有我，其他人都一臉聽膩了的表情。

我非常震驚，像是一口氣吸了差不多一顆乒乓球量的空氣，感覺好痛苦。現場只有我在東張西望，其他人根本一動也沒動。為什麼？為什麼大家都這麼淡定？大家的眼睛就好像塞進了彈珠，完全看不出情緒。這真是太可怕了。是睡著了嗎？還是從一開始就沒在聽常務說話呢？這麼衝擊性的發言，即使聽了再多遍，真的就有辦法像這樣毫無反應嗎？

「雖然這件事不是發生在我們公司，但是大家在作業時不知道會發生什麼事。所以工作時請務必全員都要戴著安全帽。」

問題是要不要戴安全帽的問題嗎？當然，工作的時候戴著安全帽是比較安全，但怎麼會是為了不被毆打而戴呢？應該是為了避免被突然飛出碎裂物打到，或是防止不小心跌倒受傷而戴的吧？因為即使戴著安全帽，只要出現有人拿著球棒襲擊，一定不可能全身而退的。

此時，男人們低沉的聲音響起。

「好的。」

好的？大家，就這麼接受了？怎麼回應得這麼理所當然，常務所說的可是一件非常可怕的事情啊。他說的是為了不怕被球棒毆打，所以才要隨時戴著安全帽耶？用「好的」來回應聽來就像是「好！我會做好準備，不被毆打」。

「然後，接下來要說的這件事，嗯……對了，應該是十年前左右的事了。」

咦？還有？還有比這個更扯的事？如果說這是一種威嚇的話，那真的是效果十足啊。因為我的膝蓋已經顫抖個不停了。

「工作中也曾發生過被刀子刺傷的事件。」

哇！！！

再喊一次，哇！！！

為什麼？為什麼會被刀子刺傷？應該不是到地獄做垃圾清運對吧？如果說在入口處寫著「這裡是地獄一丁目，工作時請小心！」，那我還多少有些覺悟。但是，我工作的地方不是普通的街道嗎？一想到這麼平常的地方卻會發生如此特殊的事，就讓我不禁倒抽一口氣。

我想起以前的一個電視節目，有位車站站員在接受電視台訪問時說：「我跟家人說，這份工作讓我每天都要面對很多人，陌生人從月台突然跳下的事情也時有耳聞。」

我可不是為了這個才進入垃圾清理這行的啊！就像那個站員說的，他也不可能為了看人掉下軌道而去從事這行的。收垃圾時可能會被刀子刺傷，這種事怎麼告訴老婆啦？

「因此，我建議大家一個方法。」常務咳了一聲。

「看到行跡詭異的人，首要之務就是逃回車上。」

嗯，這麼說也沒錯啦。可以逃的地方也只有那裡了。

「如果對方還進一步追上來的話，唔，這個方法由我來說雖然有點奇怪……」

常務再咳了一下，遲疑了一段時間。

「請盡全力將打開的滑門關上，讓想要爬上來的人斷腳！」

讓人斷！腳！這什麼建議啦！而且怎麼可能那麼順利！哪來這麼粗糙的應對方式啊？只是，這真的能做到嗎？像這樣的招數？想做就真的能夠輕易做到嗎？就像遠洋漁船的漁夫會用球棒毆魚一樣，想辦法讓魚氣絕。但是，一般人如果真的出手了，魚一定會四處打滾。

「好的。」

好的！大家竟然還回話了！是真的都聽明白了嗎？真的有辦法在這麼短的時間了解並做出回應嗎？在場東張西望的又只有我而已。大家的眼睛看起來還是一臉鎮定，好像只有我被丟進了一個異度空間。

直到今天，我還沒有機會折斷市民的腳真是萬幸，不過工作中還真的是得要多加小心才行。

收垃圾的，也是人

當了清潔隊員後，我某天忽然靈機一動想到，對了！可以到YouTube看看其他垃圾清理的影片。結果看了那部影片之後，讓我覺得很不舒服。影片裡有人特意將體積有點龐大的垃圾丟出來，並且將錄影機藏起來，看看清潔隊員會不會把垃圾帶走，總之就是個實驗性質的影片。我覺得那個垃圾的體積真的有點微妙，不知道該不該算是大型垃圾。

○○要開始實驗囉，等等見……

畫面中出現了垃圾集中處，不見人影只有聲音傳出。

「這個清潔隊員沒有把垃圾帶走！那麼，帶到另外一個垃圾集中處繼續實驗看看吧。帶走了、帶走了，垃圾被帶走了！為什麼不同的清潔隊員會做出不一樣的判斷呢？應該是因為沒有SOP吧。」

拍攝這個影片的人，應該自以為是正義魔人吧。想要帶給世人正確的觀念，卻沒有發現自己的行為其實滿惡質的。隨著點閱率攀升，我開始浮現了對未知的恐懼。

清潔隊員不是機器人，而是以人的身分在做回收工作。確實有規定超過三十公分的垃圾屬於大型垃圾。退一百步來講，就算二十八公分好了，沒辦法帶走就是沒辦法，這能夠理解。對於能夠載走的東西，竟說被帶走了，並認為這樣很奇怪，只能說是這個複雜的世界讓想法變得扭曲。

實在沒有理由跟拍清潔隊員，因為清潔隊員也是人，對於稍微超出一點尺寸的垃圾，一剛看到就會想說「這說不定是個老太太丟出來的」，要她特地去查出連絡電話，然後握著電話提出申請……那倒不如視情況做回收。機器人是不可能抱著這種想法工作的，所以這是一件只有人才能從事的工作。

在我工作的這六年之間，我身邊所有的人都很勤勞。當然每個人的情況還是多少會有差異，工作上也有做得到和做不到的地方，但是每個人都真的非常拚命在做事。真的很不可思議啊，大家真的都很認真。

——拿我們的稅金去喝咖啡，搞什麼啊！

——清潔隊員竟然悠閒地在店裡吃拉麵！

像這樣的客訴，真的層出不窮。對於這些客訴，我沒資格多加置喙，但我還是會覺得這些清潔隊員夥伴們真的太可憐了。

辛苦工作賺來的錢，要怎麼使用應該隨個人吧。有些司機必須要開長途車，如果打瞌睡就麻煩了。而且，什麼叫悠閒地在店裡吃拉麵？清潔隊員也要吃午飯啊。如果是客訴白天在柏青哥店打小鋼珠，還比較能理解。想想自己中午要吃點什麼，是工作時的小確幸，能讓早上的工作動力更高昂。就讓我們吃點溫熱的食物吧，畢竟是用我們自己賺的錢啊。

當然並不是所有人都這樣，還是有很多充滿善意的人，像是每次都會出聲說謝謝的老太太；用一句「天氣很熱要注意身體喔」鼓勵我們的管理員大哥；還有揮著手喊著「一起說，加油喔」的幼兒園小朋友們。

這些人的鼓勵，對我們來說是多麼感動，其實我們都比大家所想的還要高興。我們也會盡可能地跟大家打招呼，所以大家若在心情愉悅時也跟我們說說話，我們會非常開心的。

書籍介紹

本文摘錄自《那些垃圾教我的事：55篇你丟我撿的人生風景》，三采出版

作者：瀧澤秀一（滝沢秀一）

譯者：李喬智

收垃圾不只是份能養家活口的工作，更是門學問。

現役清潔隊員在工作現場第一線的完整書寫，一齣刻苦、勤奮又逗趣的生命紀實故事。

暴露真實人性的垃圾心理學，喂！下次倒垃圾前，請三思！

自己陷入極貧生活不要緊，但老婆懷孕了要怎麼養，成了生死問題。

原本只是為了得到一份穩定收入而去當清潔隊員，卻學會用謙卑、努力和感謝過每一天。

我從垃圾中看出貧富差距、人生百態，更看出社會的奇奇怪怪。

用生命中認真生活的小人物觀點，告訴你這份工作的特殊、珍貴與獨特。

這是一本能快樂看、深思考，看完還想分享給別人的書。

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「36歲那年，我老婆跟我說：「你該準備一筆錢了，因為我懷孕了。」我問她：「要多少？」她說：「四十萬日圓。」當下，我忍不住漏了兩滴尿，並且用顫抖的聲音問：「需要這麼多錢嗎？」接著，她把一張寫著潦草字跡的金額試算表推到我臉上，很兇地說：「一分錢都不能少。」口氣簡直就像高利貸業者在討債一樣，讓我不禁渾身顫抖。於是我立刻拿起手機，在最夯的打工網站上搜尋工作機會，但不管什麼工作，都寫著35歲的年齡上限。這才發現，原來我對這個世界一點都不了解……」

「自稱」垃圾心理學家告訴你，清潔隊員的酸甜苦辣。

清潔隊員有多苦？

#總是有人會不小心把玻璃瓶丟進可燃垃圾之中，只要這份工作做一年以上，就可以在拿起垃圾袋的瞬間，從聲音及重量判斷出來。

#串珠坐墊真讓人緊張。當被油壓門弄散破裂時，細小的串珠就會噴射出來，散落到馬路上，根本不可能一一回收整理，業界稱為「炸彈」。

#回收到大量裝在玻璃箱裡的人偶時，真怕被詛咒！

清潔隊員有多神？

#「垃圾心理學家」教你如何從垃圾判別是否正被人跟蹤？

#人際關係是否健全？或是是否有購物癖而不自覺？

#哪些是治安良好區域，清潔隊員也能推薦你，甚至還能教你致富方法！

清潔隊員的一日行程表

早上：不吃早餐，小心累到口吐白沫！

中午：想來個香甜的午覺只是夢想，所有人都在比誰能最快完成垃圾分類？

晚上：晚上聚餐小心別喝酒，隔天的酒測沒過，沒工作就沒錢拿！

毛蟲橫行的春天：潛伏能力堪稱忍者級，小心毒粉、尖刺和觸角，患部的痛癢宛如地獄。

沙漠般的夏天：窒息、脫水和中暑是家常便飯，喝下的水就這樣人間蒸發，性命攸關啊！

繁殖的秋天：胡蜂和老鼠囂張出沒，人類只能奮力叫喊、到處亂竄……

雪白的冬天：天冷難早起，最上火的是大量派對用品、聖誕包裝和年菜餐盤，讓人羨慕也該有個限度！

誰最需要看這本書？

不做垃圾分類、習慣亂丟垃圾的人 時常抱怨工作辛苦的人 想搬家卻不知道該選哪裡好的人 擔心個資外洩的人 過度包裝的商家 不懂得感謝過生活的人

本書特色

開頭就用41篇超有臨場感的插畫，搭配有血有淚還帶笑的內心OS，跟著作者一起體驗不一樣的人生。

從垃圾減量、填海造陸和垃圾處理技術等國際化議題，反思現有的生活方式和環保意識。別以為垃圾順手一丟不痛不癢，一個小動作影響的是所有人類的命運。何不從現在改變呢？

Photo Credit: 三采出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬