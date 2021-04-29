上雲猶如太空探險之旅，iKala Cloud AIOps Services協助企業輕鬆穿梭多雲環境

探索外太空，曾經是國際間的科技競賽，近年Tesla創辦人馬斯克更準備把太空旅行當成商業服務，預計2026年要帶著人類登陸火星。完成一趟星際旅行，需仰賴嶄新的科技及跨科學精密計算，但你知道嗎？現代企業要從「地端」飛上「雲端」，其實挑戰程度不亞於飛向太空。

對企業資訊管理者來說，有限的IT資源無法應付繁重的維運項目，加上同時管理公私有雲架構更顯困難、資安管理複雜，例如需要人工執行過濾警示，各種大大小小挑戰不勝枚舉。換言之，企業想航行雲端，就像打造火箭需要龐大資源及人力。不過，現在有更輕鬆穿梭雲端的方式，就是使用雲端技術服務商iKala所提供的AIOps Services（自動化雲端託管服務）。

火箭升空前的全盤規劃：iKala AIOps擬定系統架構規劃、教育訓練

完成一趟太空之旅，必須做足各種研究，例如精準計算飛行軌道、降落定位點、燃料耗用數、與地球通訊設定…等。

對沒有雲端架構經驗的企業來說，就如同當時的科學家，必須用土法煉鋼的方式檢查數據是否有誤。換言之，企業IT在升級之前，就需要有經驗的「雲端顧問」來釐清需求、協助規劃「升雲」之旅。而iKala就是企業的最佳雲端顧問，旗下iKala Cloud AIOps Services會搭配一位專責的技術客戶經理，協助企業提供即時的技術服務與專業建議。

究竟IT升級之前，iKala Cloud AIOps Services有哪些服務？首先是「系統設計規劃」，涵蓋系統架構規劃書、系統上線/遷移計畫書，可因應客戶產業需求，提供對應的解決方案以及顧問服務。而越來越多企業會使用到Google的雲端資源，iKala也有提供Google雲端平台訓練服務。

GCP教育訓練課程多元，包含GCP基礎架構（網路設定規劃、權限控管、計算資源等）、大數據與機器學習（大數據分析Pipeline、BigQuery、ML模型訓練與應用）、軟體開發技術與流程（容器化、CI/CD、DevOps）等。因為iKala團隊取得10多項Google專業技術證照，才能在企業規劃雲端轉型的前期就一步到位，規劃出整體藍圖，提供更全面的解決方案建議。

火箭升空中的精密操作：iKala AIOps輔助即時技術維運、資安管理

當火箭準備就緒、升空倒數之際便是決定這趟太空之旅能否成功的關鍵時刻。從太空人的行前訓練與身體檢查，到火箭的引擎測試完成，如果有靜電或一點火花都可能引發爆炸事故。光是在升空階段，太空總部就要有結構、熱控、姿態控制、資料處理、電能、遙傳指令、推進以及飛行軟體等龐大的系統工程師在旁待命。

換言之，企業IT移轉雲端過程就像火箭發射的當下，需要有專業、經驗足夠的工程師，才能即時協助企業順利上雲，甚至快速排除緊急的狀況。對此，iKala Cloud AIOps Services提供兩大關鍵的幫助：技術維運、資訊安全管理。

iKala Cloud AIOps Services的技術維運服務內容，提供7 x 24的Help Desk，像是緊急GCP問題報修、產品使用技術諮詢；或是事故管理，如搭建監控系統、設定規劃告警政策、規劃日誌收集與留存。每月也會提供企業維運報告，報告書有營運效率檢討、流程優化、新服務項目、營運系統建議等。

至於資訊安全管理方面，除了基本的GCP專案權限控管掃描、應用程式OWASP（Open Web Application Security Project）前10大項目資安弱點掃描，同時也針對近年相當受重視的DDoS防護，iKala可協助企業導入GCP平台的DDOS防禦機制。iKala掌握多年軟體開發和雲端管理經驗，可分享給客戶DevOps、AI第一手實務的作法與經驗。

火箭升空後啟動自動導航：iKala AIOps提供AI自動化監控、帳務管理

當火箭成功升空後，太空人為了執行下一階段任務，這時候火箭就需要轉換成自動駕駛模式，或在探索其他星球時，出動機器人來協助執行人力無法負荷的任務，讓太空人專心處理更關鍵的工作。換言之，上雲後的IT架構就像升空後的火箭，應該減少IT人員的負擔，甚至不需浪費例行時間，就能夠快速掌握整體資訊系統的運作狀況。

不過要讓IT架構像火箭具備自動駕駛功能，勢必需要相當高的技術門檻，而iKala Cloud AIOps Services正好有相對應的服務。如此一來，IT人員的生產力就能投入在更具商業價值的研發專案，讓IT部門轉型成可創造產值的單位，而非單純的後勤支援角色。

盤點iKala Cloud AIOps Services在此環節共有三大類服務。其中一項是AI自動化監控與通報服務，幫助IT成員主動監控系統，掌握是否有異常操作狀況。其二是帳務方面的管理，幫助企業產出雲端服務月用量帳務分析報告，針對軟體授權需求，整合出帳至Marketplace與第三方服務商，自動化做到License採購管理。

第三項則是針對服務級別協定（SLA）iKala Cloud AIOps Services提供24 x 7、5 x 8兩種模式，在重大GCP服務異常中斷服務時，提供電話、e-mail聯繫。而且每月會舉辦1次月會（以on-site或遠端視訊會議方式）提交書面報告。目前iKala的企業客戶服務超過400多家、涵蓋數10種產業，可說是企業成功上雲，最能安心託付的合作夥伴。

事實上，雲端託管服務（CMS）是目前最夯的新趨勢，根據市調公司MarketsandMarkets Research報告指出，全球雲端託管服務的市場規模，預計從2020年的624億美元，到2025年成長至1,162億美元，複合年增長率（CAGR）為13.3％。代表未來有大量企業採用CMS，以降低IT基礎設施的投資成本及風險，藉此提升企業營運的競爭力。

由此看來，企業的數位轉型，就像上個世紀的太空軍備競賽一樣。「時間就是決勝點」，越晚起步的公司與其他數位能力領先群的企業相比，差距只會越來越大。現在就攜手iKala嘗試iKala Cloud AIOps Services，打造穩定的IT系統、邁向數據驅動的商業模式，讓企業在數位世代站穩腳步，輕鬆穿梭多雲之間。

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