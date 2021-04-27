《火神的眼淚》斥資9400萬瞄準消防職人劇，溫昇豪、陳庭妮、林柏宏、劉冠廷等影星大聊拍片趣事

公視與myVideo職人劇《火神的眼淚》今（27日）於松菸誠品表演廳舉行首播記者會，現場公視董事長陳郁秀、台灣大哥大新媒體服務副總經理李芃君皆與會出席，而背後推手製作人湯昇榮、李志薔以及導演蔡銀娟也攜手上台致詞。

除此之外，在片中飾演打火弟兄、護理師等眾演員們也盛裝出席，包含溫昇豪、陳庭妮、林柏宏、劉冠廷、夏騰宏、胡釋安、謝章穎、元康、江宜蓉等影星。

Photo Credit: 公共電視提供

公視董事長陳郁秀便表示：「近年來公廣集團致力於製作貼近民眾生活、關注時事議題的戲劇作品，本次《火神的眼淚》細膩刻畫出在消防隊這個高風險的職業環境中，所面臨的困境與挑戰，並且道出許多不為人知的心酸故事。」

台灣大哥大新媒體服務副總經理李芃君也說：「台灣大哥大投資拍片或自製本土戲劇的投資規模，每一年都會比前一年更多，並且持續加碼，希望《火神的眼淚》創佳績，台灣大也會持續努力投資優質戲劇節目，創造台劇新高度。」

《火神的眼淚》全劇斥資9400萬新台幣，並以高畫質全4K拍攝，曾經手操刀過《我們與惡的距離》、《誰是被害者》等台劇的製作人湯昇榮表示：「第一集海砂屋就燒掉100多萬，當時也因為遇到疫情的關係，急診室租借遇到很大的困難，最終還是耗資500萬搭景。非常感謝公共電視、台灣大哥大myVideo的支援與協助，讓台劇能做出更多挑戰與突破。」

另一位製作人，同時也是導演蔡銀娟丈夫的李志薔則補充：「最後一集有商業大樓大場面火景一天就燒光，最後剪成30分鐘的戲，耗資750萬。而《火神的眼淚》是銀娟先發起拍攝這齣劇的念頭，雖然先前評估過後，認為台灣的影視環境不太有預算能拍攝這樣的作品，但後來還是決定嘗試。也感謝公視的孵育計畫，和myVideo的合製，我們也看了非常多關於打火英雄的影視作品，發現比資金比技術很難超越，因此決定連結台灣，透過屬於台灣的議題扣連整體社會的情感，全劇朝這個方向走，從目前的成品內容來看，也符合規畫，希望透過這齣劇能讓更多人看見台灣消防員的困境，也盼觀眾喜歡。」

導演蔡銀娟在台上則連連致謝：「特別感謝公視劇本孵育計畫，沒有這個計畫不會有劇本跟作品，感謝公視和myVideo的勇敢投資，才能拍攝高難度的影集，讓一切成為可能。也要感謝劇組夥伴，從前期田調寫劇本，到拍攝過程乃至於最終的後製，都非常感謝團隊夥伴的用心製作，這些事只靠導演真的沒有辦法完成，超出能力太多，當然，要感謝台北市、新北市消防局的協助。」

Photo Credit: 公共電視提供 左至右：李志薔、蔡銀娟、湯昇榮

至於在片中飾演打火兄弟的演員群們，也因這部戲培養出好感情，一有空檔就會相約出去爬山、露營等等，甚至是下戲之後，現在只要看到消防隊員都會肅然起敬，也會莫名掉淚，溫昇豪就直言：「消防員真的不是英雄，他們脫下了消防服也跟我們一樣只是平凡人，他們也會像我們一樣有喜怒哀樂，也有很多他們該面對的人生課題。我有一次在巷口遇到消防員出勤看著他們值勤到救援完畢，立刻回想到當時演員訓練的種種辛苦，突然就流下眼淚。消防員真的是很厲害很偉大的職業。」

Photo Credit: 公共電視提供 溫昇豪

林柏宏則透漏自己還將「針筒」留在家中：「救護要替病患靜脈注射，在現場撥藥瓶還有推針筒，光是撥藥瓶手只就流血受傷，是非常困難的動作，所以我帶回一堆藥瓶還有針筒回家一直練習，現在針筒還在家裡，算是一種留念。且這次是我遇過最多哭戲的角色。」

Photo Credit: 公共電視提供 林柏宏

為戲增胖7公斤的陳庭妮因為拍這部戲之後，都會留意室內空間有無消防設施：「最近只要出門都會再三檢查火有沒有都關好了，到哪裡都會檢查有沒有加裝住警器，也會提醒身邊的朋友要記得裝設住警器，然後在路上看到救護車出勤如果路上車輛沒有趕緊讓路的話我會一秒憤怒，希望大家透過《火神的眼淚》更尊重消防隊員還有禮讓路上的消防車和救護車。」

Photo Credit: 公共電視提供 陳廷妮

至於劉冠廷則笑著表示自己的角色一直在生氣找架吵，就像「憤怒鳥」，劉冠廷說：「我看片花裡面我好像都在找人吵架，跟誰都能吵起來，如果柏宏的角色是代表眼淚，林義陽（劇中角色名）應該就是代表『火神』，他本身就是未爆彈，隨時會被點燃爆炸。」

Photo Credit: 公共電視提供 劉冠廷

溫昇豪、林柏宏、陳庭妮、劉冠廷在片中都有各自的困難要處理。溫昇豪碰上了工作與家庭的兩難抉擇；林柏宏是在幾次任務失敗後患上創傷後壓力症候群（PTSD）；陳庭妮是職場上的女性縮影以及母親的情緒勒索；劉冠廷則是碰上許多「政治」與「不公」，這幾條線都是編導想要透過角色的戲劇性讓觀眾得知的現況，加上夏騰宏、胡釋安、謝章穎、元康等人的加持，讓「同安分隊」躍上螢幕，至於江宜蓉飾演的護理師，則帶進了醫療體系的問題。

導演蔡銀娟表示：「從企劃、田調到拍攝、後製完成，整整花了三年，片中每個幾分鐘的火警，都是劇組耗費龐大心力而完成的作品。」

Photo Credit: 公共電視提供

《火神的眼淚》故事描述一群大員市消防局同安分隊的消防隊員在工作中出生入死，然而一場突如其來的惡火，吹響了死神的號角，也改變眾人的命運。

《火神的眼淚》將於5月1日起，每週六晚間9點於公視頻道、myVideo同步首播，myVideo、公視＋及Netflix（台灣區）也分別將於晚間10點及11點上架新集數；5月2日起，每週日晚上8點於東森戲劇台播出；每週日晚上10點於TVBS歡樂台、TVBS精彩台播出。

核稿編輯：楊士範