重現辦桌文化的道地好滋味，莊頭北帶你看見台菜中的職人奧義

莊頭北秉持著職人的精神，從去年開始發起「厝邊職人」系列影片，呈現出專業技師對銷售與服務的理念，堅持為消費者需求找出最適合的產品，呼應莊頭北對產品品質要求一絲不苟的信念。

為了讓更多消費者認識莊頭北「百年堅持，一如初心」的品牌精神，今年從厝邊開始走向台菜料理文化，作為台灣在地歷史悠久的品牌，莊頭北對於這塊土地的飲食文化也是深切地關懷，讓消費者在手路菜中看見「堅持、反覆試煉及注重細節」的精神價值。

Photo Credit:莊頭北 呼應莊頭北品牌精神的「蛋酥滷白菜」。

影片中寶寶師自述，他從小生長在一個辦桌家庭，跟著家人四處辦桌，培養出他對料理的興趣。因為父母經常打包「蛋酥魯白菜」回家，這道菜對寶寶師來說，代表的是他從原生家庭傳承而來的料理魂；還由於早年台灣為移民開墾社會，生活普遍窮苦，先民會將家中剩下的菜尾加上大白菜、香菇、紅蘿蔔絲拌炒、勾芡再加上蛋酥作成這道料理，更象徵著台灣人物盡其用的勤儉精神。

Photo Credit:莊頭北 寶寶師向五熊展現精湛刀工。

寶寶師表示，從食材來源挑選、刀工、烹煮、擺盤、口味等步驟，都要有自己的堅持，例如現在大部分的蛋酥魯白菜都是使用雞蛋，但他堅持使用宜蘭櫻桃鴨所生的第二週鴨蛋，油溫則要精準控制在180度，炸起來顏色及香味才會最好；白菜梗需切成0.5公分，葉子則切為1公分的口感才會最佳，要能確實完成上述的每一個環節，仰賴的則是不斷地練習，才能精準地呈現每一次的料理。

Photo Credit:莊頭北 寶寶師手持宜蘭櫻桃鴨所生的第二週鴨蛋。

料理完成後，五熊在影片中一邊大快朵頤地讚嘆：「這真的很不容易！」。而「蛋酥滷白菜」確實也有一段不容易的背景故事，數百年前閩人來台墾殖，禁止攜家帶眷，男人們經常煮一大桶「羹菜」在農田勞動休息時配飯食用，是一道非常接地氣的民生菜餚，爾後民間辦桌常以羹菜作底加入其他豐盛食材，經過一段時間的長河，演變成為有炸蛋酥、燉滷湯、爆炒香等繁複工序的經典手路菜。

Photo Credit:莊頭北 五熊向寶寶師讚嘆真是一道不容易的料理。

寶寶師在接受台派料理所製作團隊訪談時提及：「隨著時代變遷，有許多傳統的手路菜在沒有堅持初心的狀況下都遺失了，他以三十年積累的精湛廚藝投注在製作「蛋酥滷白菜」的每個環節，使用最好的食材，專注地展現了每個步驟的細緻學問，重現了台灣人辦桌文化記憶中的道地好滋味。」如同莊頭北所秉持的職人信念，以榮獲2017年台灣精品獎的「倒T歐化排油煙機」為例，使用扎實的零件，如專利不鏽鋼油油網，運用細微的工藝將濾油孔精準開口在89.8度，完美接住油污不會滴落外溢，加上積累百年的成熟技術，打造出讓三代台灣人都信賴的好產品。

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