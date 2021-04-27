《一輩子很長，要活出自己的姿態》：女人何時真正變老？答案一定不是30歲

文：吳靜思

如何評價「三十歲的女人」？

其實，和許多人一樣，變「狠」這件事曾經只出現在我的想像和嚮往中。

在三十歲以前，我和丈夫是上海無數普通年輕人裡的一分子。我們也覺得上下班兩小時的通勤很辛苦，沒完沒了的加班很煩人，每個月要還房貸很有壓力。但我倆工作還算穩定，感情非常甜蜜，並且也算是在這座城市有了根。那時，週末和節假日我們會泡在電影院看最新上映的電影，排一兩個小時的隊，吃一頓口碑「爆棚」的日本料理，或者在充滿文青氣息的小路上隨便找一家咖啡館閒聊、發呆，待膩了上海，就跑去其他城市吃吃喝喝玩玩，日子很是安逸。

但偶爾，我也會問自己：「這就是我想要的生活嗎？」

我沒有答案，因為同無數迷茫的人一樣，我不知道自己想要什麼。有些長輩告訴我，人生就是要追求穩定，過日子嘛，太平就好；同齡人也會說，妳很棒啊，從三線城市奮鬥到了大上海，在這裡紮根、立足，做著自己喜歡的工作，有著甜蜜的感情，還有什麼不滿足的呢？

我曾經也屬於「沒什麼追求」的人，平時最大的愛好和消費就是看書和買書。而一次偶然的機會，我看到阿富汗唯一一位女性國會議長法齊婭・庫菲（Fawzia Kooﬁ）《我不要妳死於一事無成——寫給女兒的十七封告別信》（Letters to My Daughters）時，我被她偉大的抱負、堅定的信念和勇敢的精神深深感動。

從那開始，我明白了，對一個女人來說，最大的野心也許不是能夠成為某家公司的主管或擁有多少財富，而是敢於突破自己，就像庫菲在書中寫的那樣：「把目標放高，妳永遠無法估計一個人的爆發力能達到什麼程度。如果一開始就已經設限，那麼，這輩子，妳很可能就沒有了爆發的欲望，何來高度、深度、寬度可言？」

合上書後，我想，也許我的人生還可以有點什麼。我發現，就在自己邊安逸邊迷茫的生活裡，我已經迎來了三十歲。

許多人特別喜歡拿三十歲來「做文章」，尤其是針對女性——「三十歲，妳應該累積了一定的個人財富。」「三十歲，妳應該建立一個完整幸福的家。」「三十歲，妳頭腦應該更成熟。」「三十歲，妳應該有了相當的閱歷。」......好像三十歲是個重要的關卡，關卡的兩邊有著成功與失敗兩種截然不同的人生。

其實，我並不想拿「三十歲」多說什麼，在我看來，這個數字應該和十八歲、五十六歲沒什麼區別，但也許是巧合吧，三十歲時我的生活裡真的發生了一件大事，讓我過去安逸小日子變得面目全非，甚至按照一些「標準」來說，我的三十歲大大退步了。這件事就是：我和丈夫決定出國讀書。

我很想為做出這個決定找一些精采的理由，或者觸動人心的故事，但事實就是，這個看上去有些不可思議的決定背後的初衷頗為平淡：上海很好，但我們想去更大的世界看看。

申請出國的整個過程比想像中順利。丈夫被全美排名前四十的大學神經工程學博士班錄取，並獲得了全額獎學金；在同一所學校我也找到了與之前的工作頗為相襯的職業諮詢（Career Consulting ）科系。當錄取通知書、簽證都已經辦理好並拿在手裡時，我倆發現除了向前邁進外，已經不可能再去多想什麼了。就這樣，我們把父母當作寶的工作辭了，告別了自己曾經熱愛的生活，變成高齡學童，來到了美國。

我知道自己距離「狠」女人還差很遠，但能夠勇於挑戰自己，「偏離」原本的軌道和預想，我想是一個不錯的開始。

三十歲出國讀書，這件事有點「不正常」，主要是年齡因素在其中。所謂「在其位，謀其政」，同理可得：在其歲，做其事。很明顯地，許多人認為返校全職讀書這件事不是三十歲的人該做的。而且，我和丈夫都是普通人家的孩子，三十歲辭職出國讀書，沒了薪水，沒了工作保險，沒了醫療保險，並且之前累積的人脈、交友的圈子、取得的工作成績等一切都得歸零。難怪長輩們會覺得我倆「不務正業」。

在美國生活至今，回過頭去看看幾年前的選擇，我不是沒有懷疑和動搖過，但若說真正後悔做出這個選擇，卻從未有過。這個世界存在三十歲的標準人生嗎？也許有吧，但說句任性的話，我不遵守又怎樣呢？「標準」都是別人定義的，內心的滿足才真正屬於自己。

來美國後，我開始靠寫字為生，丈夫的獎學金足夠支持我倆每月的開銷，但吃穿用度到美國後價錢與中國相比都要乘以七，我不想生活過於拮据，而且也始終惦記著兒時的寫作夢，所以我開始為一些媒體、公司寫專欄、文案，賺稿費，也因此認識了不少編輯、讀者朋友。

我聽到過不止一位朋友這樣形容我：「哦，妳就是那類『三十歲辭職出國讀書』的人吧？」然後，大家會頗好奇地要我聊聊國外的生活，當初怎麼做出這個決定的，重回校園的感受等。

我會告訴大家，我居住的小鎮是個大學城，空氣很好，天很藍，秋天的樹葉有綠、有黃、有紅，色彩斑斕；這裡的居民都很淳樸、熱情，會主動和妳打招呼，停下來與妳聊聊天；學校的建築很漂亮，綠意盎然，有四萬名大學學生在此就讀，所以這是一個安全、靈動又充滿活力的地方。

大家聽完後都表示很羨慕，感覺像到了世外桃源，平時可以潛心靜讀，閒時可以擁抱自然。沒錯，的確是這樣，但我沒說的是，我們在美國的求學還有另外一面。

剛安頓好的第一週，我給學院的院長發了一封電子郵件（每個老師都有固定的辦時間，用來解答問題），希望能瞭解一下科系的特色，並聽取一些求學建議。院長人很好，耐心聽我講了一堆後，面帶微笑地對我說：「Phoebe （我的英文名字），我給妳的第一個建議是，好好練習英語會話。」

雖然當時我的臉上帶著微笑，但內心超級受傷。院長講得很對，我會話確實很爛，但親愛的院長大人，您知道嗎？為了這次約談，我鼓了多大勇氣，做了多少心理建設？我的電子郵件改了三次才敢發給您，我把要談的內容寫了草稿、擬了大綱，完成這一切我才敢敲開您辦公室的門，結果一張嘴就「破功」。

沒辦法，在異國生活就是會這樣，得習慣自己先變成「聾啞人士」（至少初期是這樣）。我們在自己的國家學英語的時間不算短，加上申請出國時通過了英語考試，以為自己英語至少還算過得去。但在國外開始生活後才發現，能像在自己國家那樣用成年人的方式自由溝通是一件奢侈的事。妳得適應對方在聽完妳講話後一臉困惑地看著妳；還得適應不停地聽對方問「Pardon」，然後連比帶畫地重複剛才說的話；妳得適應語言、文化障礙帶來的前所未有的沉默和孤獨。

出國前，我的工作是培訓師，每天做諮詢、講課、演講，需要說很多話、見很多人。但在這裡，能讓我順利交談的人只有丈夫。每次和外國人開口講話前，不誇張地說，我都心驚膽戰。我的生理年齡是三十歲，但在當地人眼裡，我的溝通水準也許只有三歲孩童的水準。

這種阻礙不僅會讓妳感到孤獨，更重要的是，它會讓妳害怕開口、交流，久而久之，妳會變得不善溝通、疏於人群、遠離社會。一個人，如果脫離了社會，只活在自己的小世界裡，那和他不存在於這個世界也沒有多大差別。

既然已經發了誓去做一個「狠」女人，我當然不允許自己變成透明人，所以我必須改變現狀。

為了適應不同的口音，我專門挑來自不同國家的老師的課去旁聽，印度的、義大利的、日本的，現在想想還覺得挺可笑，別人學英語都要學最純正、最道地的，而我在不同教室間來回奔波，只為了聽那些不道地的口音。沒辦法，在美國生活的，又不是只有美國人。

為了練習口語，除了參加讀書會，定期去社區咖啡館做志工，有橄欖球比賽時主動志願幫忙賣吃的外，我會在大馬路上、圖書館門口等一切公共場所，只要看到有空閒、有善意的人就跑上去搭訕，聊天氣、聊食物、聊上海（這是外國人很想去的城市之一）。我想和我打過交道的老外們，一定會一改「東方人內斂、害羞」這個陳舊的看法。

在美國的生活遭遇了太多艱難：重新學習語言，搬家時要化身「女漢子」開著大卡車，大冬天樓上漏水整張床被淋濕，兩人只能鋪著單子睡在地上，以及為了省錢在二手店裡找樂趣......每一個困難襲來時，我對自己的選擇都有過懷疑和動搖，但每每克服後，我知道，自己又一次做到了，變強大了。

所以，偶爾有人說我：「妳去了趟美國不見得將來就會發展得更好，說不定以後會後悔啊。」也許吧，但至少我現在沒有為自己度過的三十歲而後悔過。

三十歲的女性在任何一個年代、國家來看的確都不能算年輕，而長輩們更是有一套標準答案等著去評價我們。在他們看來這樣的三十歲才算正常：有個老實的、會過日子的丈夫；孩子已經到了能上學的年紀；從事著一份收入不必高但穩定、清閒的工作——例如：老師或公務員——然後省吃儉用給孩子存錢以後上好學校，未來有能力幫孩子們付房錢。

這種生活並非不好，但就這樣變老下去的人生，未免有點可惜。

這個世界不乏「脫軌」的女性，例如：著名的節目主持人、女企業家楊瀾。在當年主持《正大綜藝》達到主持事業巔峰的時候選擇卸下光環赴美深造；還有，美國超模克莉絲蒂・杜靈頓，十四歲就走紅於模特圈，各大品牌代言接到手軟，十年伸展台生涯卻在最紅的時候急流勇退淡出時尚圈，回到象牙塔學習，後來成為EMC公益組織的創始人，致力於解決全球孕婦、產婦的健康問題。

女人是從什麼時候開始真正變老的呢？答案一定不是三十歲，除非妳從此讓自己處於休眠、停頓狀態。如果我們沒有放任自流，沒有停止學習（不一定指書本學習），沒有放棄對更好、更美的人與事物的追求，一直處於自我更新、自我升級的狀態，怎會老去呢？

相關書摘 ▶《一輩子很長，要活出自己的姿態》：海倫・湯瑪斯，10位美國總統都聞風喪膽的女人

書籍介紹

本文摘錄自《一輩子很長，要活出自己的姿態》，時報文化出版

作者：吳靜思

妳可以很溫柔，但請讓內心強大且堅硬！

愛情上的獨立不是不依賴，

而是不被他人左右。

別把另一半當成不努力的藉口！

女人不美，死不了，也活不好！

什麼是「美」？學會拿捏人生關係，妳就能美得既高級又自在！

37則關於自我、工作、愛情、友情、家人的生活態度，在這些範疇裡，妳必須又狠又可愛，才能讓世界為之一顫。自帶光芒的女人最高級，妳無須總是二選一，不是工作的奴隸、不是家庭的附屬、更不是感情裡的寵物。妳就是妳，一個活出人生姿態的自己。

女人的最高境界，不是可愛一輩子，而是不卑不亢過一生，一千個女人有一千種活法，但活出高級感是對自己最大的滋養。

Photo Credit: 時報文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航