《一輩子很長，要活出自己的姿態》：海倫・湯瑪斯，讓美國總統們聞風喪膽的女人

文：吳靜思

海倫・艾美莉亞・湯瑪斯：讓美國總統們聞風喪膽的女人

有這樣一個女人，甘迺迪總統曾如此評價她：「如果她能夠扔掉手中的紙和筆，會是個招人喜歡的小姐。」雷根總統說：「妳不僅是一個優秀的令人尊敬的職業記者，妳還成了美國總統體制的重要組成部分。」歐巴馬總統對她的形容是：「她總是讓總統們——包括我在內——疲於應對。」而柯林頓總統直接以她的名義在白宮設立了一項獎，並將第一屆成就獎頒給她。

她就是被稱為總統「折磨者」的白宮記者、新聞界第一夫人——海倫・艾美莉亞・湯瑪斯（Helen Amelia Thomas，以下簡稱海倫）。

海倫一生歷經十位美國總統，絕對讓每一位在任的總統聞風喪膽。美國著名的《華盛頓郵報》（The Washington Post）曾這樣評價湯瑪斯：「四十多年來，只要這個女人走近，總統們就會發抖。她有刀子似的舌頭和利劍般的智慧。」

二○一三年，九十二歲的海倫去世，美國所有的主流媒體都紛紛報導，美聯社和福克斯新聞網推出一篇相當長的訃告，用了很多詞來形容她，例如：勇往直前，把十位總統架在火上烤、鬥牛犬、拓荒者。

海倫的「高級感」表現在她的剛強上。這世上大概沒多少女性喜歡讓自己和「剛強」這個詞沾上邊，因為這個散發著金屬味道的詞對女性來說實在不太友好了。

可是，妳能想像，如果這個世界的女性都是千篇一律的柔情似水、婀娜嫵媚會有多無趣嗎？海倫絕對不是這千人一面中的一分子，她靠自己的剛強征服了整個行業，以及這個行業裡所有的男性。

「剛強」的背後是什麼？我想是一種不屈不撓、不妥協的精神吧。正是因為有了這種精神，「高級感」才能長久地定格。而靠著這份「剛強」，海倫的一生也創造了太多至今無人能及的紀錄和榮譽：

她是美國全國新聞俱樂部首位女性官員；

她是合眾國際社白宮辦事處首位女性負責人；

她是華盛頓最具聲望的新聞群組織、一直由男記者統治的格里迪朗俱樂部首位女性成員；

她是白宮記者協會首位女成員和理事長；

她還是首位獲得高級白宮記者職位的女性；

她是尼克森歷史性訪華中唯一同行的女記者；

還有一項無人能及，她做白宮記者一做就是半個世紀，是在記者的位置、特別是在同一個位置做得時間最長的記者。

海倫於一九二○年八月四日在美國肯德基州（Commonwealth of Kentucky）出生，父母是黎巴嫩移民，家裡有兄弟姐妹九人。幾年後，他們一家舉家遷往底特律（Detroit），在那裡他們靠父親在社區經營的雜貨店過活。海倫對新聞的熱愛很早就表現了出來，高中時，海倫在校刊社工作，而後進入底特律的韋恩州立大學（Wayne State University）學習新聞專業。她的學費是靠著在大學圖書館當管理員和哥哥在加油站打工賺來的。

大學畢業後海倫搬到了華盛頓，曾在老《華盛頓每日新聞》（The Washington Daily News）當抄寫員兼勤雜工。一九四五年，現合眾國際社（United Press International）的前身合眾社雇她撰寫廣播稿，每天早上五點三十分開始工作，週薪二十四美元。

一九四五年也是二戰結束的時候，當時為了給回國的退伍軍人騰出工作位置，許多單身女記者被單位解雇。幸運的是，海倫留了下來，並於一九五六年加入了合眾社的國家新聞報導團隊，開始正式報導國家要聞。一九六○年甘迺迪當選總統後，時年四十歲的海倫進入合眾社的白宮記者站，開始了她長達半個世紀的事業——白宮報導。

當時，報導白宮新聞的女記者非常少，白宮女記者們通常只能寫寫「第一家庭」的花邊新聞，而且不允許參加白宮記者招待會，但海倫向甘迺迪總統抗議：「如果我們不能參加，你也不應該參加。」她強硬地闖入了男人們的陣地，並被推舉為白宮記者團的團長。

在人們以往的印象中，年過四旬的女性應該已經被歲月打磨成平和、睿智的模樣。

睿智，海倫有；平和，卻從來不屬於海倫，至少不屬於工作時的她。

海倫時常讓我想起美國很有名的一支硬搖滾樂隊——「槍炮與玫瑰」。這個喜歡塗著紅色唇膏和指甲油的女人，看上去就像玫瑰花，而她的發問和報導卻像槍炮一樣，時時轟炸當局者，令白宮的總統先生們坐立不安。

即使與她關係不錯，還一同慶生的歐巴馬總統，也沒能逃脫海倫的發難：「妳打算什麼時候將軍隊撤出阿富汗？為什麼還在繼續殺戮？真正的理由究竟是什麼？請別拿布希那套來敷衍。」歐巴馬被問得無言以對。

在海倫經歷的十位總統中，被她「數落」得最厲害的要數小布希總統了。

二○○三年，她曾告訴另一名記者，她正在做一篇「美國史上最差總統的報導」。這番話傳到了嚴肅的小布希耳朵裡，她被小布希政府「冷凍」，三年內再未接到白宮新聞發布會的參會通知。三年後，小布希總統還是解除了「禁令」，給了她一個提問的機會，八十六歲的海倫拋出的第一個問題是：「總統先生，你做出的入侵伊拉克的決定造成了數千美國人和伊拉克人死亡，給美國人和伊拉克人帶來了一生的創傷。而你給出的每個理由，至少那些公開發表的理由，都被證實是捏造的。我想知道，為什麼你如此熱衷於戰爭？」

現場兩人妳一言我一語交鋒不斷，最後，小布希總統被問得無可奈何，只能用非常官方又煽情的方式來回應：「我永遠不會忘記自己對美國人民立下的誓言，那就是我們將盡一切力量來保衛我們的人民。」才結束了這場交戰。

海倫曾在自傳中寫道：「我斷定我的血管裡流淌著的是印刷機的油墨。」記者是她終生熱愛的職業，而向統治者尋求真相則是她的天職。二○○六年，在接受採訪時，海倫說：「我尊敬總統這個職位，但我從不膜拜他們。他們欠我們真相，如果不是我們可以不斷地質疑他們，他們就可以，而且也會把自己當成國王或專制者。」

正是秉持著這一信念，海倫才成為她的同行們乃至「敵人」——美國總統公認的「大姐大」，歐巴馬總統就曾說：「海倫之所以能成為白宮記者團團長，並非因她任職時間之長，而是因她堅定的信念。即當我們能提出尖銳問題，並讓領導者們做出解釋時，我們的民主制度才能良好地運轉。」

海倫不僅在工作上作風犀利、勇敢，在個人情感問題上也是不走尋常路。她的另一半既是她的同行也是她的競爭對手道格拉斯・康乃爾（Douglas B Cornell）。

美聯社的白宮記者道格拉斯・康乃爾年長海倫十四歲，一九七一年康乃爾退休時，尼克森為他舉行了一個歡送會。歡送會舉行到一半，當時的第一夫人派特・尼克森當眾宣布了海倫和康乃爾訂婚的消息，還調侃說：「我終於比海倫先搶了個獨家新聞。」當時，海倫五十一歲。她和康乃爾相伴了十一年後，康乃爾病逝。即便丈夫去世，當時已經年過六旬的海倫依舊奮鬥在崗位上，直至去世。

在美國新聞界有這樣一種說法：白宮有兩套不同的新聞規則，一套適用於普通記者，而另一套只適用於海倫・湯瑪斯；美國白宮新聞發布廳只有一個座位刻上了記者的名字，就是第一排中央屬於海倫的專屬座位，在這幾十年裡，每次白宮新聞發布會的第一個或第二個問題，都由她來發問。這些無疑都是同行和掌權者在對這個女人表達敬重之情。

而這一切，她值得擁有。

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書籍介紹

本文摘錄自《一輩子很長，要活出自己的姿態》，時報文化出版

作者：吳靜思

妳可以很溫柔，但請讓內心強大且堅硬！

愛情上的獨立不是不依賴，

而是不被他人左右。

別把另一半當成不努力的藉口！

女人不美，死不了，也活不好！

什麼是「美」？學會拿捏人生關係，妳就能美得既高級又自在！

37則關於自我、工作、愛情、友情、家人的生活態度，在這些範疇裡，妳必須又狠又可愛，才能讓世界為之一顫。自帶光芒的女人最高級，妳無須總是二選一，不是工作的奴隸、不是家庭的附屬、更不是感情裡的寵物。妳就是妳，一個活出人生姿態的自己。

女人的最高境界，不是可愛一輩子，而是不卑不亢過一生，一千個女人有一千種活法，但活出高級感是對自己最大的滋養。

Photo Credit: 時報文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航