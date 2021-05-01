不是父子不合，是世代交替──東元王子黃育仁給年輕人的啟示

文：藏紅花（資深媒體人、政治國會幕僚）

家電製造商東元集團會長黃茂雄與長子黃育仁「父子不合」傳聞持續延燒，黃育仁除了在傳統的委託書大戰上持續努力，以及提出比父親黃茂雄更令人為之一亮的董事名單外，他善用輿論資源，不僅上傳統電視節目，更緊抓年輕人關心的網紅，上了館長陳之漢的直播，短短一天吸引三萬人次觀看，讓這個生硬的財經議題變成年輕人也關心的話題。

推動世代交替的主因

檢視東元的股權結構，目前寶佳持股25％最高，華新焦家持股約10％，林明穱家族和東元其他原始股東持股合計約20％，外資持股約25％，散戶約占20％。在大股東立場很難鬆動下，外資、散戶成為黃茂雄父子力爭的對象。

專業外資看的是經營團隊未來的決策與潛力，至於散戶要的則不一而足，除了能替公司賺錢外，還有著對經營者能力與認知的偶像情結，黃育仁看準這點，猛攻新世代網紅，他打的，不只是新型態的媒體戰，更將這場大戰從「父子不和」，轉變成「世代交替」。

說世代交替，其實顯得有點悲涼，黃育仁今年已經54歲，他早該接班，卻遲遲不見父親點頭。但產業的世代交替比經營者的世代交替更快，不過20年，LCD面板早已取代了傳統映像管，更何況黃育仁嗅到的是未來電動車馬達的商機，身為馬達大廠的東元，再不做決策的轉換，就要被產業的浪頭給淘汰，這是黃育仁要積極跳出來的主因。

事實上「世代交替」在傳統財團裡，遠比在政治上還要困難。傳統財團世家望族內，求的是能力，講的是倫理，即便能力到了，長輩不點頭就只能望位興嘆，這和那些傳統黨國大老的思維差不多。但黃育仁不吃這套，年輕人當然也不服這套，世代交替不該只是口號，於是黃育仁站出來了，那麼台灣的年輕人呢？

人人都有機會當「黃育仁」

仔細觀察，台灣的政界與企業界都有老化的問題，不少過去在反對運動的浪潮中一戰成名的元老，如今還在政治舞台的所在多有，更遑論其他政黨那些自稱公伯的大老們。但問題是，又有多少年輕人願意站出來挑戰，打破悶經濟、悶政治，進一步為自己的權益發聲？

和過去不一樣的是，要打破這樣的「悶」，我們擁有更多有利的傳播工具，社群平台、網路直播，都大大顛覆了過去的資訊傳播方式，更有利的是，據經濟部統計，在企業西進與資金外流2、30年後，由於世界情勢轉變，在2019年開始，已開始有近七千億元台幣回台投資，創造上萬個就業機會。資金充裕，加上傳播工具有效而迅速，相信各個領域的年輕人，都有機會當「黃育仁」。

老人會凋零，年輕人會長大，老人當家，將阻礙台灣發展的腳步，無法拉近與年輕人的距離。黃育仁說得好，「很多人曾經很偉大，但昨天的解藥是今天的毒藥，科技業時空背景不同就很難再適用」，其實不僅是科技業，換做是其他的行業，放諸四海皆然。世代交替是全球勢不可擋的現象，從政壇吹到財團，當權者都該反思，該不該放手，讓年輕人來。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

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