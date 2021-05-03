《地方設計》：「和湖、和陸地、和人們」，將滋賀縣與世界連結在一起

文：蔡奕屏

計畫背景

「和湖、和陸地、和人們。MUSUBU SHIGA」（湖と、陸と、人々と。MUSUBU SHIGA）計畫，是日本中心滋賀縣的地域品牌化專案，目的是希望能夠將滋賀介紹給日本其他縣，以及世界各地的人們。

自古以來，位於古代交通要道的滋賀，是個有著許多文化交流、歷史與自然資源豐厚的所在。至今，滋賀所孕育的品牌與計畫等不在少數，但由於都是各自宣傳與行銷，因此並無一個整合訊息、行銷整體滋賀的管道。

此外，日本的都道府縣地域品牌力排名，滋賀位於三十九名左右的後段班，但相對的都道府縣幸福度排名，滋賀卻位於全日本第五的幸福高度前段班，可見滋賀縣內外對於滋賀的想像存在著巨大的落差。

二○一四年，服部滋樹被委託擔任滋賀品牌化的創意總監，帶領graf團隊以及外部的協力夥伴，透過調查、研究來再次發現滋賀的魅力，並將構築出的新滋賀價值進行「設計化」，強化滋賀的品牌力，也激發滋賀的居民共同思考未來。

Photo Credit: 果力文化

操作理念

◎在地頻道—發現地方被埋沒的魅力

在調查既往的滋賀品牌化案例後，服部發現由於「琵琶湖」被過度強化，反而使得滋賀縣民的輪廓被模糊化。因此，服部決定不使用這種「主流頻道」（メジャーチャンネル）的宣傳方式，而選擇另一種「在地頻道」（ローカルチャンネル）。在這個專案當中，他刻意避開「琵琶湖」的任何字眼，而專注於發現地方被埋沒的魅力。

◎訪談人物—畫出滋賀的輪廓

在計畫的研究調查階段，服部非常重視「訪談法」，這個計畫也不例外。對他來說，儘管滋賀縣以琵琶湖為中心，但居於琵琶湖的東西南北之不同、被不同地域的個性所孕育，就會開展出不一樣「濃度」的性格。而透過訪談，從「人」開始切入，接著觸及人所經手的「事物」，最後便能夠貼近孕育事物的「土地」。換句話說，聆聽了不同個性的人們之後，便能夠隱約畫出滋賀的輪廓。

◎研究者計畫—調查階段就是宣傳（PR）

在專案的進行中，服部選定了「地方產業、食、觀光、手工藝、地景、歷史與文化」六個領域，並依據這六個領域邀請六位創意人與專家，成為「研究者」（researcher），共同協力進行訪查。有趣的是，在訪查過程中的各種照片、影像等，都公開於官網上。換言之，這是個「手法與機能一體」（手法と機能の一体型）的過程，消弭了現在是調查階段、未來是宣傳階段的區別，而是讓調查的階段本身也成為宣傳的一部分。

時間規劃

在接下這個專案之前，服部便表明希望這是一個為期三年的計畫，在他的規劃中，第一年是調查，第二年在調查之外加入開發，第三年則是成果的產出。

此外，自始他就將自身定位為「伴走」的角色，也就是地方居民才是主角，他是從旁協助的角色。

因此，在計畫第二年時，他便與當地的職人、農家等居民組成「創意滋賀」（クリエティブ滋賀）的團體，每兩個月到當地召開一次聯絡會，除了收集與整理資料之外，更希望透過這個團體，讓居民們透過外界的眼光重新省視滋賀，更能內發性的展開對於滋賀的認識、研究、宣傳。

Photo Credit: 果力文化 PAPERSKY雜誌總編輯Lucas Badtke-Berkow受邀成為計畫之「研究者」，與福部滋樹一同進行調查。

計畫成果

評價，是地域品牌化工作的一大難題之一，不知道該檢視的是觀光客人口數、人均消費額、移住人口數，還是地方魅力度指數排名名次。對服部來說，感受到最直接的成果是，透過這個計畫，縣內的年輕人們開始多了許多交流，過去因為座落於琵琶湖的兩岸，而鮮少交流的手工藝產業職人們，開始有了交流與互動，一起開辦展覽等合作也因而展開。

或許，地域品牌化的成功與否不易界定，但在滋賀的「和湖、和陸地、和人們。MUSUBU SHIGA」計畫中，至少如題的將縣內的縣民們成功地「連結」（MUSUBU）在一起。

相關書摘 ►《地方設計》：久留米布製成的「山袴褲」，在福岡以商業基石守護在地文化

書籍介紹

本文摘錄自《地方設計：萃取土地魅力、挖掘地方價值，日本頂尖設計團隊公開操作秘訣，打造全新感動經濟！》，果力文化出版

作者：蔡奕屏

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Photo Credit: 果力文化

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航