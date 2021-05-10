《地方設計》：久留米布製成的「山袴褲」，在福岡以商業基石守護在地文化

文：蔡奕屏

我們不是以「賣Monpe」為目的，而是因為希望久留米布料的文化能夠延續，而開始了生產的工作︒ ―白水高廣／鰻魚的睡窩

福岡縣南部的筑後地區，有著傳統的久留米織品工藝，生產的棉織品質地柔軟又十分牢固堪用。過去盛況時曾經有上百家的工坊，如今只有二十多家工坊還持續不綴地生產。

鰻魚窩的台柱商品山袴褲「Monpe」，便是由久留米織品所製成。最初，白水是驚艷於Monpe舒適的穿著觸感、被背後的文化內涵所吸引，進而聯想到牛仔褲之於美國的代表性，便直覺Monpe有機會成為「日本的牛仔褲」。

牛仔褲是由礦工工作褲演變而來，而原本是戰爭時指定服飾、農作服的Monpe，亦同樣有潛力從工作服轉換為日常休閒服。因此在二○一一年，便開始了一系列有關Monpe的穿搭以及布料的開發試驗，並於二○一四年正式發表Monpe系列，更在二○一六年獲得日本優良設計獎。而Monpe看似爆紅的發跡，背後其實有許多用心的軌跡。

Photo Credit: 果力文化 現代版的Monpe兼具舒適、機能與美感，也是傳統文化的再延續

將「Monpe博覽會」做為PDCA實驗場

二○一一年，白水在八女市的傳統工藝館，企劃了「Monpe博覽會」，原先的設定是「展覽會」，也就是只有展品沒有商品的展覽，但試賣性質的試驗之後，反應出乎意料的好，五天內創造兩百五十萬銷售額，而且還賣到商品來不及補貨。原本預計一次性的活動，受到工藝館與織品工坊的要求，隔年又再度舉辦，第二年備好充足的量，創造了五百萬銷售額；第三年則是推出了不浪費布料的「現代版Monpe」，銷售額又再度翻倍，來到了九百萬；第四年在澀谷的Loft 開展，因為受到電視台的介紹，銷售額更衝到一千六百萬。

最初只是試驗性質的單次活動，卻受到熱烈的市場反應，於是每年的「Monpe博覽會」，就像是進行試驗的實驗場一般，包括新產品系列的登場、從福岡轉戰東京的試驗。一路走來，沒有一步登天，也沒有一蹴可及，在這樣的軌跡中就可以看到不斷累積的循環式品質管理「PDCA」： Plan（計畫）、Do（實行）、Check（評價）、Act（改善）。

設計視野不拘泥於傳統

說到久留米織品，腦海裡浮現的就是布料上傳統的花紋，「久留米織品＝風格強烈的圖樣」，這樣的聯想根深蒂固般的存在，彷彿沒有了那些圖案，消費者就沒辦法指認出是否為久留米織品。因此市場上既有的久留米商品，都必定出現如商標般的花紋。

但白水並沒有被這樣的概念限制住，相反的，他一反過去的定律，捨去做工較複雜的花紋款，優先生產極簡的無花紋款。他最先主打的，是穿著的舒適性與機能性，因此不僅吸引了過去從來不是「久留米織品」目標族群的消費者，或是對於傳統圖樣有抗拒心理的消費者，更打開了不同性別、不同年齡層的客層。此外，更因為做工簡化，大幅降低Monpe的入手價位，打破了久留米織品高貴不可攀的印象。

Photo Credit: 果力文化 有著獨特圖樣的久留米織品印象深植人心

策略性設定中間價格定位

白水不諱言，最一開始，Monpe是久留米織造工坊為了消耗多餘布料而作，因此幾乎是零利潤的製作。而鰻魚窩推出的Monpe系列，定價則是當時的三倍左右，價格區間訂為一萬至一萬五日幣。

這個價格的訂定落在高級品牌與平價品牌的中間位置，對高級品牌來說，屬於相對便宜好入手的低價位，而對於購買兩、三千價位服飾的一般消費層來說，因為傳統工藝與舒適等機能性功能的附加價值，也願意多花一些錢購買。

收攏各面向的需求

單單一件Monpe，卻收攏了許多不同面向的價值，因而能夠和追求不同價值的消費者，產生許多不同層面的對話。因為穿起來很舒服、因為圖案可愛、因為是傳統工藝久留米織品、因為有歷史文化背景，大家或許因為不同的理由而購買Monpe，而在實際穿上並且更加認識之後，又再度發現Monpe其他的故事與價值，像是個挖不完的寶庫般，在一次次的再認識中，加深了對於Monpe的愛惜與愛用之情。

而這些不同的價值，又剛好對照到不同的群體上，例如一般消費者重視機能性，而新聞等媒體報導則是好奇於其文化要素。以機能、文化、視覺三種要素滿足這兩個重要的群體，造就了一項人見人愛的無敵產品。

或許也因為Monpe涵蓋了許多價值的關係，寄賣的商店也十足多樣性，有麵包店、美容室、和服店、民藝商店、咖啡館、百貨公司、商店街的服飾店等，多變的Monpe，在多元的場合裡伸展不同的觸角，接觸著來自四面八方的人。

Photo Credit: 果力文化 鰻魚窩合作的久留米織品工坊

完善久留米布料的知識系統

鰻魚窩的內部，有著兩位倫敦政經大學與耶魯大學人類學背景的夥伴，除此之外，還曾有一位研究者進駐，在一年的時間中研究久留米織品「絣」（かすり）這項技術，針對海內外的資料進行調查，最後的研究發現是，原來絣最初誕生於印度，後來傳至歐洲，甚至出現在法國瑪麗皇后的衣著中。除了鰻魚窩企業內部之外，九州大學還有一個集合心理學、法學、數學、街區營造的研究者所組成的研究小組，針對久留米織品的各種面向進行研究與調查。

記得採訪白水的時候， 為了解釋「絣」，他打開的簡報有一個個的圖表說明絣的演變歷史、日本各個產地的分布，簡直是學術研究的精細程度。藉由內部與外部學者的調查成果，鰻魚窩建立關於久留米織品、Monpe的知識系統，在商業販售時，知識庫的累積更成為說明產品價值、解釋產品文化的重要靠山。

Photo Credit: 果力文化

Photo Credit: 果力文化 針對久留米織品「絣」的技術，從工具到圖案設計、棉線染色等等，鰻魚窩在研究與保存上不遺餘力

「半開放原始碼」氣度延續織品文化

儘管推出了自家的Monpe系列商品，但鰻魚窩的Monpe版型的紙型依舊持續販售。大家或許不禁懷疑，這樣不就是洩露了商業機密，不就讓人能輕易模仿、複製，有心人士不也可以另起爐灶賣起Monpe搶生意嗎？

但白水卻不是這樣直線思考。他想到的是，若是自己有久留米織品的人按照紙型動手做的話，完成之後會在社群網站或是部落格上分享、擴散，這樣一來也是一項宣傳；而若是想要做Monpe、販售Monpe的人，鰻魚窩就會想辦法除了紙型之外，也把久留米布料一同出貨給他；如果是企業的話，鰻魚窩就會考慮和企業合作共同推出商品，像是要讓鰻魚窩承接縫製的代工，或是專利權的授權等。

白水說：「我們不是以『賣Monpe』為目的，而是因為希望久留米布料的文化能夠延續，而開始了生產的工作。」因此「我們都把大家當作要『推廣Monpe的人』來思考」，他更相信，「若Monpe也能因此被更多人知道，最後也會回饋到我們這裡。」

能有這樣「半開放原始碼」（Open Source）的氣度，也是做足了準備。具體來說，鰻魚窩創建了網址是monpe.info 的Monpe網站， 因此他們相信，就算是被模仿，但只要有人在網路上搜尋Monpe，就會有一定的量回到鰻魚窩的網站，進而購買鰻魚窩出品的產品。

Photo Credit: 果力文化 現代風Monpe版型的紙型持續販售

追求體質健康的商業平衡

一年兩萬件的Monpe，所使用的久留米織品約是目前生產量的十分之一，但有別於想要拿下百分之百收購量的野心，白水反而設下了一個「不能收購超過三分之一生產量」的自我限制。因為有別於商業利益的擴大，他更在意的是當地久留米織品產業的健康狀態，若是Monpe占了高額比例，當有一天鰻魚窩不行了，那麼生產布料的工坊也會跟著倒下，因此比起太過度的擴大，他更偏向於在適度的量的前提下營運。

因此鰻魚窩的Monpe不僅只是使用久留米布、和久留米布的工坊合作，更和日本的其他織品產地合作，除了增加商品的多元性，更期待能夠健壯日本各地的織品產業。

案例特點 不管是在日本或是台灣，「傳統工藝新設計」的案例並不少，但能夠長年專注一項工藝、鑽研其技術與文化背景，並透過不斷研發與調整進行創新，創造逐年進步的銷售成績，這樣兼具文化意涵與商業成績的作品，恐怕並不是多數。 而Monpe 的經典之處，或許就是在商品的「設計」層面之外，也在價格訂定、販售方式、知識庫建造等面向上都投注許多心力，讓工藝商品並不是只是「再設計」（Redesign）成一個美美的商品、拍完形象宣傳照後就結束，而是後續的商業策略、知識與價值傳遞計畫、網站導流系統等，都進行了全方位構思，因而能夠為老工藝新設計的商品開創出新局面。

Photo Credit: 果力文化 Monpe兼具商品和資訊傳達的雙重性

相關書摘 ►《地方設計》：「和湖、和陸地、和人們」，將滋賀縣與世界連結在一起

書籍介紹

本文摘錄自《地方設計：萃取土地魅力、挖掘地方價值，日本頂尖設計團隊公開操作秘訣，打造全新感動經濟！》，果力文化出版

作者：蔡奕屏

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航