爸媽訓練小孩分房睡時別說「不要怕」，教養孩子是重新看待自己的過程

小蘇打出生之後，我和她經歷好幾次同房分房 ，我們分分合合多次。從同房改分房，從分房改同房，再從同房改分房的經驗都有（好繞口令）。

因為之前回台和搬家的關係，我們維持同房的狀況已經一年，最近我們終於挪走大型傢俱，騰出空間讓女兒跟我們分房。

當爸爸在拆原本家俱的時候，小蘇打站在房門外好奇問爸爸在做什麼，我看機不可失，用很歡愉開心的語氣和熱情肢體動作說：「我們要給你個禮物，打打要有自己的房間了喔！」 爸媽還很慶祝性的鼓掌。我的口氣跟動作，跟平常要給她禮物的方式是一樣的。

女兒先是一愣，用難以置信的眼光看著我們，然後展開笑靨。跟我們一起舉起雙手，邊跳舞邊歡呼：「耶～我要有自己房間了！」接著就是催促我們快一點搬。當晚就迅速的移動床（女兒同時在旁邊催促），她躺在新房間很滿足的睡著，接連幾天，都是抱持愉悅的心情進房睡覺。

為什麼會如此順利？

這樣的情境，對猶豫分房的家庭來說，可能太理想化。但會這麼順利，主要有兩個原因。一是女兒原本就自行入睡，所以她很習慣入睡時我們不在房裡（這點需要先成立）。

第二個原因，就是，父母談這件事的態度，會大大的影響孩子的角度。孩子像張白紙，對一件事的看法，常常是取決於我們的觀點。

當天雖然事發突然，但我事前就已經先想好要怎麼跟孩子溝通。我是用「禮物」的概念，來傳達「分房」這件事，我希望讓孩子感覺到擁有自己房間的「喜悅」，而不是「要和爸媽分開」（所以我也不談獨立那些概念）。

很多爸媽覺得「分房」會讓小孩孤單、害怕、恐懼，所以當和孩子談到這類議題時。我們是「安慰孩子不要怕」，甚至是抱著「不捨」、「同情」的情緒在溝通。

有趣的是，如果不可怕，幹嘛要孩子不要怕？你會在孩子玩樂高時，說不要怕嗎？

孩子在還搞不懂狀況前，就已經先被植入分房會害怕、可憐的想法。你說，他們會怎麼想呢？

從孩子對事情的反應，看到照顧者的觀點

另外舉個例子，女兒一歲多第一次看到大條的毛毛蟲時。我的下意識反應是：「啊～不要碰！」然後抱住女兒。原因是我自己怕昆蟲，我看到蟲類第一個反應是離遠點。

當時的她，對毛毛蟲根本沒有負面印象，但因為我的舉動。往後她看到毛毛蟲的第一反應都跟我很像。幼小的她，仍然充滿好奇跟新鮮感，所以她會一邊說好怕，一邊蹲在旁邊注視觀察著小生物。雖然她還保留原本的心性，但我誤植「害怕」的觀念給孩子。

現在我嘗試彌補，就會以身作則。先跟毛毛蟲打招呼：「哈囉！毛毛蟲你好」，女兒也慢慢改變。會先打招呼、跟她聊個天（通常是問蟲說：你今天過得好嗎？）「害怕跟嫌棄」的影子偶爾還是會出現，但我知道那個影響漸漸淡了。

我的意思並非分房很容易，因為改變習慣原本就需要適應。與孩子本身個性、過去教養模式也有關，但父母的信念對整個過程一定有幫助。

往後，我們要和孩子溝通一件事情，或調整比較大的習慣時。先想想父母本身的觀點是什麼？並嘗試找出該習慣正向的特質，在適當的時機，帶給孩子珍貴的印象。

養孩子是重新看自己的過程，祝福大家在這個過程一起和孩子成長。

本文經好眠師姜珮授權轉載，原文刊載於此

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