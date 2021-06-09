新手爸媽別煩惱，「5S安撫技巧」能大大改善新生兒哭泣狀況

你知道為何新生兒要包裹住嗎？最主要的原因有兩個：

防止莫羅反射（驚嚇）而醒來（除了爸媽常聽到的莫羅反射之外，新生兒還有吸吮反射、尋乳反射、抓取反射、踏步反射等） 營造孩子在子宮的包覆感覺

早期之所以會流行趴睡，是因為包覆感、類似子宮環境讓「寶寶能睡得比較穩」。所以許多長輩們才會建議趴睡就能好睡，其實是有原因的。

當然現在我們已經知道趴睡的風險，一定要仰睡。這時候包巾角色就更吃重，具有「提供包覆感」和「避免因驚嚇反射而醒來」的任務了。

除了包巾之外，還有什麼安撫法？

照顧新生兒是很辛苦的時期，寶寶剛來到這個世界，還在適應各種變化，會有較多的哭鬧。Dr. Harvey Karp推廣的「5S安撫技巧」，如果新手爸媽能事先學會，能大大改善哭泣狀況。（提醒一下：這是安撫技巧，而不是入睡技巧，但寶寶也有可能太放鬆就睡著了）

5S安撫技巧：

1. 襁褓（Swaddling）：當孩子哭鬧時，把寶寶包覆起來會營造重回子宮的感覺。

2. 側臥或俯卧（Side or Stomach）：第一項沒效時，可以試試看這種抱法（見下圖），注意寶寶是側身向外。

圖片來源：好眠師姜珮

3. 噓噓聲（Shushing）：寶寶在子宮聽到的聲音是接近吹風機、吸塵器這種白噪音，有點類似人發出的噓噓聲。所以當周遭沒有吹風機時，爸媽的聲音也是很好的道具

4. 小幅度的搖晃（Swinging）：前面三者都無效時，可以輕度的擺動孩子。這是模擬寶寶在子宮內，媽媽移動時的感覺。記得要「小幅度」的晃動，不要太激烈喔！

5. 吮吸（Sucking）：最方便的工具大概就是奶嘴了，很多爸媽會擔心奶嘴會讓寶寶「上癮」。但Peggy的想法是如果前面幾項都沒有效果，孩子能透過吸吮得到安全感，並沒有什麼不好。

圖片來源：好眠師姜珮

本文經好眠師姜珮授權轉載，原文刊載於此

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