給習近平高調啟用三艘主戰艦艇的建言：關鍵在戰場生存能力啦，傻瓜！

文：黃澎孝

4月23日是中共海軍建軍72周年紀念日，連日來，中共傳媒不但大肆宣傳海軍實力，中共總書記習近平也在海南三亞，高調主持三艘主戰艦艇啟用交接儀式。光聽中共宣傳這三艘艦艇的種類、性能，還真挺嚇人的！它們分別是：

命名為「長征18號艇」 的 「094A型彈道飛彈核子潛艦」宣稱可大大增強「二次核反擊能力」顯然是要嚇唬美國的。

命名為「大連艦」 的 「055型飛彈驅逐艦」是中共宣稱排水量達萬噸級的「大驅」，也是繼「南昌艦」、「拉蕯艦」後，建成的第三艘大型驅逐艦。

命名為「海南艦」 的「075型兩棲攻擊艦」被宣傳為「攻台利器」，是中國最大型兩棲攻擊艦，排水量高達四萬噸，也是世界第三大，可搭載至少30架直升機與數百兵力。

這三艘軍艦一字排開，再加上2400位水兵列隊的大陣仗，確實營造出中國已是海軍大國的影象。但是，「大」卻未必就是「強」。

如果光以海軍的艦艇數量和噸位來比強弱，那麼當年清日甲午海戰的歷史早就該改寫了。甲午當年，大清的海軍共擁有大小艦船78艘，魚雷艇24艘，總噸位83900噸；位居世界第9位。日本海軍則共擁有艦船31艘，魚雷艇24艘，總噸位61373噸。僅位居世界第11位。

當時大清海軍的噸位和艦艇數量雖強於日本；但從海軍的訓練，主戰艦艇的速度、艦砲的射速和砲彈威力相比，日本則明顯優於中國。套句李鴻章的結論是：「彼之軍械強於我，技藝強於我」。同樣的道理，中國海軍的艦艇數量，雖然以「下餃子」的速度增加，但是，中共海軍艦艇的質量與火力，卻仍難望美國之項背。

目前，美軍的驅逐艦、巡洋艦總噸位仍大於中國，更關鍵的是，美國海軍擁有超過9000個艦載垂直飛彈發射槽，中國卻約僅1000個左右。這意謂著美國的艦射飛彈火力仍大幅領先於中國。

更重要的是，美國近年來除了積極發展「空海一體」作戰外，更進一步推出：太空、海空、網空「三空一體作戰」，充份發揮美國在太空和網絡上的科技優勢，不斷精進其決勝於「九天之上」，「千里之外」的實戰力。

因此，近年來，不論是川普總統最後一位任命的國防部長克里斯・米勒（Chris Miller）或是，拜登總統上任後，一度熱門的國防部長人選佛洛諾伊（Michele Flournoy），都一致強調，美軍要朝向72個小時內全殲中共艦隊的方向努力。

換言之，中共再怎麼擺譜地大秀其海軍「肌肉」都是枉然的虛張聲勢。對於像海空軍這樣的科技掛帥兵種，比噸位、比數量已經是太落伍、太愚蠢的落後思維了。

Photo Credit：RT/ 達志影像 雄三飛彈

姑且別說跟美軍比，就算被譏為「紙老虎」的「台軍」好了，發生於2016年7月1日的雄風三型反艦飛彈誤射事件，就已經以非常烏龍的糗態，展現出台灣自製，射程可達4百公里的「雄三飛彈」，並非紙老虎。

更別說，一旦台灣去年軍購的8百枚魚叉飛彈部署完成，和台灣中科院研發中的「超高音速飛彈」成功量產後，台灣即將成為中共「下餃子」般增長的海軍艦艇的「吃餃子老虎」。

行文至此，筆者套用克林頓總統當年的競選名言：It’s the economy，stupid！提醒習近平：「關鍵在戰場生存能力啦，笨蛋！」

本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

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