在國民黨宣告「成仙」之前，孫中山早已成為越南高台教的中山真人

文：黃澎孝

國民黨中常委謝坤宏在常會中宣告，孫中山已得成仙，法號偉慈真君。黨主席江啟臣一臉錯愕，趕緊散會以免孫中山再世，搶他的主席大位。據報導，在場的國民黨團總召費鴻泰與立委賴士葆，受訪時都紛紛指斥，「說實在很白目」，「怪力亂神嘖嘖稱奇」。

不在場的趙少康，則對「孫中山成仙說」笑稱，「哈哈，娛樂效果十足！」趙少康還戲稱，「得道成仙」的孫中山應該顯靈，讓「依托繼承人」江啟臣好好改造中常會。顯然，趙少康和國民黨袞袞諸公都涉世未深。不知，天下之大，無奇不有；國父孫中山先生，早已仙臨越南，被「高台教」封神為「中山真人」；而不是「偉慈真君」啦。

話說從頭，2018年，我在越南西寧市的「高台教」總壇，就見識了這款「莫名其廟」的「仙事」。高台教是1925年才創辦的越南本土新興宗教，它綜合了儒教、道教、佛教、回教和基督教，自成一家。有點像是中國的「一貫道」。在越南9600萬人口中，高台教信徒約有440萬人，是不可小覷第三大宗教。

我一向喜歡自由行，在亞洲遊遍了緬甸、印度和越南。其中，越南更有多次的深度旅遊。2018年我們從越戰著名的「邦美蜀」，沿著越柬邊境的「胡志明小徑」一路南下，抵達了越柬邊境大城西寧，這也是我的前員工阿慈的故鄉。

坐車走在西寧的路上，先是，遇見了一大隊「送殯」的奇特隊伍，我們好奇跟著隊伍前進，看到他們停留在一幢形似西方大教堂，卻又貌似華南大廟的建築前。我猛然想起，這該不會是小時侯越戰新聞裡報導過的「高台教」的總壇吧？

高台教會進入我的記憶庫，那是當年「越南共和國」總統吳廷琰的功勞。天主教徒出身的吳廷琰，不太受到越南其他宗教信徒的擁護，不但打壓佛教，還藉故以武力對付高台教，引起高台教徒結合越共，對南越政府進行武裝對抗。當時，事情鬧得很大，才讓我對「高台教」留下印象。

自由行的樂趣就在這兒；我完全沒有意想到，會在半個多世紀後，無意間撞見了高台教的總壇大殿。於是，我也顧不得殯儀禁忌，毫不猶豫的脫鞋進入大殿。只見進門類似玄關處，掛著一幅彩畫，上畫有三位服飾各異不太協調的中西人士。

畫像中，著19世紀法國軍服軍帽者，是法國文豪雨果Victor Marie Hugo 。著越南阮朝朝服的則是阮秉謙（1491—1585）號白雲居士。他是越南南北朝時期的哲學家、教育家、儒者和詩人。另一位，著中式長袍馬褂的，竟是咱們的國父孫逸仙。

此三位不同國籍、不同種族、不同時代、不同文化的「聖哲」，共同指著幾個漢字：博愛、公平。進入大殿後，只見剛才那隊送殯的人，在類似中國道士的神父帶領下，莊嚴肅穆、井然有序地誦經禮拜。

原來，這不是什麼葬儀，而是他們高台教一日四次的定時禮拜。真所謂的：百聞不如一見啊。

Photo Credit: 黃膨孝 高台教的教堂

高台教仿天主教的組織和階級制度，同樣有神父、主教、大主教、紅衣主教、監察樞機主教等頭銜；但是，服飾上卻仿中國的道士。在日本入侵越南期間，高台教組織了一支2萬5千人的軍隊捍衛聖地。二戰結束後，他們乃在西寧省，順勢形成了割據狀態。

越南統一後，由於高台教在越戰期間與越共結盟，掩護北越透過胡志明小徑，對南越的軍事滲透，以致於遭致美軍空投「落葉劑」的攻擊，這款以戴奧辛為主要成分的化學武器，貽禍至今，不但造成該地畸形兒的比例偏高，還有許多影響健康的後遺症。

因此，越南政府對高台教特別禮遇，不但在國會有固定席次，甚至於，他們還擁有自辦的大學呢。後來我才瞭解，我的越籍員工中，有好幾位的家裡都是信奉高台教的呢！順便說一下越南共黨與中共不同，他們基本上非常尊重宗教自由，對少數民族也非常照顧。

言歸正傳，所以啊，國父孫中山成仙係金ㄟ！但是，那幾位家裡信奉高台教的員工，卻都不知道，她們拜的神仙中，居然還有中華民國的國父。

本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

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