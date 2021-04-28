【串流哈燒片】《緝魂》：導演程偉豪好似老練的裁縫師，劇本縝密可惜少了點遐想空間

文：癮君子 Movie Addict

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蒸發

我們都以為，了解死亡就能不再畏懼死亡，卻忘了，真正讓人害怕的，不只是生命的消逝，還有愛的消散。我們不只無法想像死後的世界，也無法想像他人死後的空洞，到底有多麼炙熱。電影主題曲雖讓人印象深刻，但離開戲院後，腦海所浮現的，卻是由好樂團演唱的〈蒸發〉。

或許這樣比較不會痛苦吧

你就像是蒸發

從我腦中蒸發

從我摸得到的地方蒸發 －好樂團

死亡，是人類最為熟悉，卻也最為陌生的字眼，它承載了逝去，充斥著模糊，不管是因為淚滴，或是過於突然的措手不及，都讓我們難以想像，生命崩塌後的道路，要怎麼重新定義。

好樂團的蒸發，僅僅兩字，卻把躁動的死亡幽魂給捕抓住，讓人明白，死亡是自然的狀態轉變。即使再也無法明視或碰觸，逝去的人依然存在，不是曖昧的靈魂碎屑，而是溫馴的記憶剪影，讓破碎的心，有了療癒，也讓迷失的人，有一盞燈，能夠驅趕死亡的濃郁，甚至讓生的人明白，自己沒有被死的人給拋棄。

可惜，被死亡淹沒的道路，需要龐大的時間與淬鍊，才能慢慢顯影。回到電影，死亡的威脅不斷靠攏，猶如黑洞的失落恐懼，齜牙裂嘴。遲暮的日常，因應生命的坍落而龜裂，鋪天蓋地的裂縫分秒俱增，就算灌溉了洪川的淚也填不滿，擋不了。就此，儘管阿爆的淚再滾燙，也熬煮不出一絲希望與救贖。我想，死亡牽引的不只是生命，更會繃緊人的神經，光是掩飾、逞強或假裝沒事，就已讓人疲靡，沒有餘力，拼湊逝者長存的相信。

面對生命的窄巷，放不了手的執著，王氏集團的RNA技術，就像黑夜裡的月光，不夠炙熱，卻也足夠照亮，帶了點奇幻，不僅暫緩死神的掠取，也幫助阿爆扣緊日常，甚至推開無能為力的吞噬。可惜，它終究不是太陽，阿超失去的也不只是光亮，隨著糞尿散落的，除了自尊，更還有活下去的熱忱，賴活就是受苦，一道比死還堅定的預言。到頭來，不管我們怎麼點，燃盡的蠟燭，除了灰燼，還是灰燼，等著被風吹散。

有關阿爆與阿超的僵持，也讓人聯想到青峰的另一首歌〈困在〉。

我困在有你的回憶裡

你困在我的愛裡

誰也無處可去

或許，電影中的執著像是一種牢獄，但也未必都是無意義，即使化不開淚的苦痛，卻提供了一種攙扶，看似一跛一跛，卻還是磕磕碰碰地推著人向前，幫助人面對。至於如何勇敢放手，讓愛走，回過頭，電影沒有給出答案，但我想，就如好樂團所唱，要從接納開始著手。若此，愛的人就不會真的消逝，只是換了一種方式，繼續在思念的剪影中活躍，死亡，也轉變成一種狀態的轉移。

談回死亡，若以時間的停滯這點來切口，除了具體生命象徵的停擺之外，有些時候，更也泛指內在能量被凍結的人們，猶如耳熟能詳的歌詞，無魂有體親像稻草人。

拉回電影來看，唐素真、王天佑與萬博士都是那具稻草人。比如唐素真，原以為肚皮內的生命之種，會綻放出幸福，殊不知，她自始自終都是煙霧彈，甚至只是個容器，用來延續王氏命脈的工具。就此來看，唐素真關乎婚姻的想像，如幻夢般，是她求不得的人生之苦，消磨生命熱忱的折騰，而她的時間，婚禮之後就不再推進，早在墜樓之前，婚姻的不幸就讓她窒息，變成依附於妄想的家靈。

至於王天佑，做為一個出生就不被愛的孩子，他的時間，甚至從來沒有開始過，就如《可可夜總會》中所說，被遺忘是真正的死亡。即使王天佑的心臟不斷跳動，少了對他愛恨交織的母親，王天佑，不被人記得，就像都市傳說中，若有似無的孤魂野鬼，生無可戀的孤島。

萬博士，做為聽話的木偶，掏出自己的心，把自己葬在愛裡，未想過，要走向何處，只在乎，要牽著伊人。殊不知，他愛的人，愛自己勝過愛他。就此，是愛，還是以愛為名的操弄，他不明白，或是假裝不明白。失去主人的木偶，漂泊了一陣子，迷惘了一陣子，李燕一句王世聰不在了，打醒了他，原來，自己一直在欺騙自己。時間開始走動，贖罪，然後以死謝罪。到頭來，萬博士終究脫離不了死的下場，但至少，在此之後的魂魄，不再被人提著線走。

我弄丟了自己，只為不弄丟你。

讓人扭曲的窒愛

愛，是人的神聖展現，但愛所帶來的，卻不一定都是潔白無瑕。《緝魂》不只談死亡與執著，更談在這之中，愛的扭曲與變形。其中，最讓人動容的，不只是阿爆與阿超的付出，更還有母子之間的相依為命。王天佑，看似瘋瘋癲癲，但到頭來，他只是一個渴望被認同的孩子，刻在身上，觸手可及的，與其說是巫術，更像是對母親的不捨與思念。故此，王天佑要的不是復仇，而是母親的幸福，只可惜這份愛被人操弄，沾染了腥紅。

這之中的辛苦，同樣走在生命窄巷的阿超，看得非常明白，就像考上檢察官時的他，需要的也只是一份認可。為此，阿超向著犯了錯的王天佑，傾訴母愛的溫柔，一句「媽媽愛你」，即便是謊言，卻也是王天佑流浪一生所追尋的歸港。以此來看，當時的靈魂，雖非本體，但鑲嵌其中的溫柔與奉獻，還是瞬間就讓人明白，勾勒著阿超的輪廓。

Photo Credit: 威視電影提供

這也是《緝魂》最為縝密的翻轉，透過移魂計劃的鋪陳，讓觀眾出竅到情感的輪迴，人走，情不散，僅是簡單的話語，或是微小的動作，比如搓眉頭，都能讓人紅鼻頭，溼眼眶，直到胸口不再膨脹與沸騰，才能逐漸從震懾的呆坐中，回過神來。

說回愛的扭曲與變形，萬博士就是最明顯的例子，那一句「值得嗎？」，問的不只是阿爆，也是自己，那個在歲月荒蕪中飄盪的自己。甚者，愛自己勝過任何人的王世聰也是扭曲，然而，再怎麼千變萬化，刻劃於靈魂的偏執，是幾經輪迴或轉世，都無法超脫的牢獄。

為此，千算萬算，踏破鐵鞋的王世聰，未曾想過，自己最大的敵人，竟是自己。若說阿超靈魂鑲嵌了犧牲與奉獻，王世聰就是自私與控制，他瞧不起任何人，李燕，也被當成劣化的副本。諷刺的是，李燕同樣看不起老化的王世聰，將其視為毒瘤，沒用的風中殘燭。整場命案，就像是在上演血親之爭，翻雲血霧中的自我相殘。

Photo Credit: 威視電影

從靈魂烙印這點來看，王世聰的結局也像命中注定，他終究會被自己的私慾給反撲，但也不能說他沒有愛，只能說，他太愛他自己。當然，這也跟社會的奪取有關，每多一天靈魂的錯置，就多一點不甘心，直到滿載，濃郁的恨，變成漫天的野心，讓他對社會失望之外，也讓他再也愛不了任何人。

綜上討論，可以發現，不管是愛自己，或愛他人，愛過了頭，誰都無法再走。甚者，讓《緝魂》這片名有了不同的翻轉，原來，緝的不只是殺人兇手，其中的每一人，也都在緝捕，那份逃逸到遠方的魂牽夢縈。

你弄丟了自己，而我卻怎麼也弄不丟你。

直到靈魂熄滅為止

就華人的視角來說，人死之後，還有來世，但在前往來世之前，過往的旅魂，還得先飲盡孟婆湯才行。孟婆湯，做為盛滿忘川之水的聖禮，讓人遺忘前世的憂苦與愁憾，藉以斬碎執念的鏈鎖，或說讓人翻越無可奈何的前世。少了束縛，多了遼闊，新生的靈魂，才有辦法降生於世，涵容波濤滾滾的人世喧囂。

以此來看，為何《緝魂》充斥著執念這個主題，有了立體的構面，其關鍵，就在於少了那碗遺世之湯。我想，RNA技術或許讓人超越生死，卻無法讓人超脫執念，孱弱的靈魂，背載了過多的塵囂，因應光陰的積累，早已向晚的靈魂，不堪負荷下，終有一天，將被執念壓得睜不開眼。

由此可知，王世聰的無法超脫，隱含了豐厚的宗教意涵，或許是巧合，但交錯來看，卻也扣合了相似的主軸，自作孽，不可活。

Photo Credit: 威視電影提供

至於阿超，同樣沒有喝孟婆湯，付出的代價則是牢獄。

同樣拉回孟婆的故事來看，若有人不願喝下孟婆湯，則得跳入忘川河，並受困其中上千年，一遍又一遍，看著自己的愛人，忘了自己。這相似阿超的結局，被禁錮於陌生的軀體之外，也被囚困於鐵窗中，甚至還要活得比自己的愛人還久，親眼目睹自己的愛，變老，變得想不起自己。

儘管如此，阿超為了自己的愛，願意駐守，願意停留，即使那代表了形同陌路，即使那就像生死兩岸，但只要能夠成為阿爆的太陽，再痛，再苦，也都還能夠再次燃燒，直到靈魂熄滅為止。

Photo Credit: 威視電影提供

面對人的執著，孟婆也明白那本就不易放手。為此，對於那些喝不下口的靈魂，孟婆總說湯中的水，就是人生的淚，若愛的極深，那就把淚給灌入靈魂。就此，忘了愛，卻烙印了為愛而泣的溫柔。此後，來世的淚，也都將包裹著無以名狀的愛，即使跨過歲月的荒蕪，靈魂也不會乾枯。

綜合來說，如前所述，或許再滾燙的淚，都熬煮不出希望，但經由孟婆之手，眼淚卻能讓人遺忘，然後放手，不再為愛悲傷。至於，那些拒絕了孟婆的執魂，我想都是因為愛得太沉淪，禁不起一絲，弄丟愛的風險。

拒喝了孟婆湯，只因不想弄丟你。

結語

《緝魂》的優異，無庸置疑，劇本縝密卻單純這一點，就已彰顯它的不凡。若要說有何可惜，可能就是太過清楚，讓人少了一點遐想的空間。不過，這也讓電影像是精準的打者，輕輕一敲，不是讓人心痛，就是讓人視線模糊。

導演程偉豪，更好似老練的裁縫師，將宗教、科幻、邏輯與情感，精巧地縫合在一起，使人從各種層面都獲得豐沛的灌溉與反饋，如獲洗滌，或許就是最為貼切的觀影形容。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航