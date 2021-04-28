舒米恩積極關注在台移工議題，也讓被忽視的東南亞音樂被更多人聽見

Suming舒米恩〈我想做個夢〉MV 開頭，移工手臂上打了石膏，站在工廠裡被老闆責罵。走回宿舍，他用沒受傷的一隻手煮飯、收衣服，鏡頭帶到凹陷的封膠紙箱，放著印尼家人的照片相框。畫面裡描寫艱難的生活，這其實是一首關於理想的歌。歌手在海邊彈著吉他，唱出不同背景的人對於夢的初衷：「這是什麼樣的夢／只願相愛卻不為誰／我想做個夢／那麼真誠那麼濃烈」。

Suming長期投入原住民文化的推廣，以阿美族語創作的〈Aka Pisawad（不要放棄）〉獲得金曲獎年度歌曲、舉辦多屆的「阿米斯音樂節 Amis Music Festival」；近年他接觸東南亞文化、漸漸認識許多台灣的移工朋友。2021年，One-Forty倡議活動【四十分之一的時刻】邀請Suming在「混Mix音樂節」表演，溫暖而堅定的聲音，與多元文化交集共鳴。向台灣大眾傳遞移工故事的道路上，我們也邀請 Suming聊聊他所認識的移工文化，透過看見與理解，為大大小小的夢想致上祝福。

照片提供：One-Forty Suming曾前往印尼，在當地穿上台灣傳統原住民服飾，為東南亞朋友演唱。

離鄉者的渴望

談起當代的台灣移工，Suming經常想起遠洋漁船上的父親。1970年代，許多花東原住民離開家鄉，參與台灣農耕隊、十大建設，從事遠洋漁業。高雄、桃園、基隆⋯⋯，在外地工作久了，不少人選擇定居下來，成為異鄉的住民。來到現代，當Suming試圖理解東南亞移工的境況，經常以父親一輩的經歷去共感：「三十年前的台灣社會，原住民還是會被歧視的，但至少我們語言可以相通。現在移工來到台灣，不只是文化衝擊，還要克服語言上的困難。」

一個人背負重大的壓力、離鄉背井工作，背後的動機往往相當單純：「他們有很強烈的渴望，想追求更好的生活，才來到陌生的環境工作⋯⋯我雖然不會講印尼話、對移工的了解沒辦法那麼深刻，也不太敢直接介入，但那樣的心情，我可以理解。」

談話的過程中，Suming經常表現出對於不同語言的尊重。近年來他參加開齋節、移工音樂會，藉由文化參與，與移工議題更靠近。「之前去北車的印尼街，看到那邊賣印尼的食物、有宅急便服務可以寄東西回印尼⋯⋯，突然可以理解他們的生活狀況。」他也記得曾經去聽一場移工演唱會：「可以看到傳統文化的大面具、石頭、孔雀羽裝飾⋯⋯，場面有點像台灣的紅包場，是很草根的印尼文化。」破千人的場次，辦在屏東一所國小，Suming記得身邊的人全都在講印尼文：「講中文反而感覺像是弱勢！」在異鄉土地上，移工還是憑藉自己的力量凝聚成一個個社群。

面向移工的同時，Suming也經常自問，這些人最初為何選擇來到台灣？「他們為什麼覺得台灣是一個機會、帶著什麼願景來到台灣？在出發之前，台灣給了他們什麼樣的訊息？」台灣作為數十萬人夢想的寄託，Suming 反覆思索的是，我們為這群離鄉者提供了什麼？

缺席的節奏

Suming與東南亞文化最早的接觸，也來自音樂。當時他舉辦的「阿米斯 AMIS 音樂節」希望採集南島音樂元素，某年參加太平洋藝術節，卻發現菲律賓、印尼的傳統音樂，經常在這樣重要的南島文化集會中被遺忘。「談到南島語族的音樂，大家都很直覺地去指認夏威夷、復活節島、紐西蘭。台灣的國際地位比較特殊，會被排除在外，但印尼跟菲律賓呢？」在這樣的困惑之下，Suming飛到印尼，試圖找尋那些被忽略的聲音。

在印尼，他接觸到的更多是當地的流行音樂。然而Suming發現，即便很難找到現存南島音樂的完整呈現，但傳統的敲打節奏似乎依然留在當代音樂文化裡。「我有點訝異的是，他們有把傳統化作當代音樂的一種發展。相較之下，台灣的音樂好像比較難從那卡西、傳統台語音樂看出一貫的脈絡。」

在前一張專輯《Bondada》的創作過程中，Suming不斷探尋台灣原生的節奏、發展出流行樂創作。其中一首歌〈善良的味道〉，也與印尼相關。在過去的訪問中，他談到在那趟印尼之旅，他買回幾塊香皂當作紀念。身邊的原住民朋友聞到香皂味，驚訝地說好香。他們將 Suming的善良連結到香皂的氣味：「這是善良的味道！」後來 Suming 問移了工朋友，才知道那是印尼國花茉莉的香氣。透過一個氣味，串起一群人的互動，也激盪出許多善意與思念。

承襲傳統音樂的同時，Suming也感受到印尼音樂文化與外界的交融。他記得曾經聽過一個來自蘇拉維希的搖滾樂團，融合民族音樂裡的敲擊節奏同時，整體是非常重金屬搖滾的。「我有點嚇到！感覺他們對外界的接觸是很頻繁、很渴望的。」另一次他臨時起意去聽一場爵士的open jam，「也很厲害！我還想，禮拜一晚上應該不是高手吧？他們的爵士樂基礎很強，感覺他們很快找到這樣的音樂認同。」後來他才知道，亞洲最大的爵士音樂節，就是在印尼雅加達舉行的。

照片提供：One-Forty Suming將《阿米斯 Amis》專輯贈送給印尼當地的朋友

先有認識，才會喜歡

當社會更加自由開放，Suming也擔心人們對待移工，從檯面上的差別待遇，轉為隱性的歧視。要化解雙方之間的隔閡，需要更長時間的互相認識。過去他透過音樂作品、音樂節活動，讓原住民文化在台灣得到更多關注與理解。面對移工議題，Suming同樣認為可以從文化開始，創造認識與連結。迎向新媒體時代，他也期待看到更多不同的工具管道，提供台灣人與移工的溝通。

Photo Credit：One-Forty Suming在 One-Forty「混（Mix）音樂節」與印尼樂團 Uni Band 主唱 Jaya 交流。

交流的形式多元，音樂之外，Suming注意到台灣人對食物特別開放包容，「現在台灣也有很多東南亞料理，台北車站、中和附近都有很多移工聚集的餐廳。」他笑著說：「他們也會在那邊講母語，去那邊吃飯其實有種偽出國的感覺。這可能是一個觸及大眾的方式。先把認識做好。產生一些新的認識之後，慢慢才會有喜歡。」

「每個人都有追求美好生活的權利。儘管來到台灣，他們還是認同他們的家鄉，甚至想將家鄉的文化帶來台灣。」

不只是台灣人對於移工的單向認識，Suming也思索如何幫助東南亞移工更加認識台灣。「過去認識的移工，其實生活環境滿封閉的——有的在家裡做看護，有的在工廠，有的在漁船上，都不是一般台灣人有機會接近的地方。他們忙著工作，也很難有時間認識台灣。我們也要思考，怎麼更主動地讓他們認識台灣的好？」

Photo Credit：One-Forty Suming 在 One-Forty「混（Mix）音樂節」穿上東南亞藝術家 Mark 設計的吉他背帶演唱，展現對議題的支持。

不斷傳遞故事、製造連結，Suming嘗試讓台灣人與移工發生共感。「無感的時候，再努力的推廣表演都沒有用，很難深入地討論議題。有感之後，才有可能喜歡、有可能認同。」

回到〈我想做個夢〉的歌詞，當 Suming唱著「你問我是誰／我是你不曾在乎的黑／沒有錯與對／我說個故事換你的淚」，其實是對每一個夢想的尊重與祝福。不論來自哪裡、說著什麼語言，只要看見他人的光、在乎他人身上的故事，就是愛的起點。藉由他的聲音與力量，Suming持續照亮更多人的夢。

【四十分之一的時刻】2021 One-Forty 年度倡議行動

四十分之一的時刻年度倡議行動，是 One-Forty 成立六年來最大規模的倡議計畫，也是台灣人與東南亞移工共同參與的公益行動。

在這裡，你會遇見印尼移工搖滾樂團Uni Band、菲律賓移工藝術時尚走秀、移工小說家Umy分享如何走在實踐夢想的路上！希望能用多元的形式和活動，讓大眾看見東南亞移工「工作」外更立體的身份。

我們想邀請你，走進活動現場，用行動支持公益，也和所有對生活有嚮往的朋友們，一起點亮屬於自己的發光時刻！

【活動資訊】

本文獲One-Forty授權刊登，原文在此。

延伸閱讀：

責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒