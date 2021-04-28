印尼巴布亞分離運動未歇，情報局區局長遇襲槍戰中身亡

印尼最高情報機構國家情報局（BIN）官員、准將艾古斯提（I Gusti Putu Danny Nugraha Karya），25日因巴布亞（Papua）近來的騷亂前往當地視察，途中遭射殺，為印尼政府與巴布亞分離主義武裝組織衝突至今，遇害軍官中軍銜最高者。

《中央社》報導，印尼國家情報局巴布亞區（Papua）局長艾古斯提（I Gusti Putu Danny Nugraha Karya）25日前往巴布亞省蓬查克縣（Puncak）貝奧戛鎮（Beoga）視察。其車隊遭遇解放巴布亞運動（OPM）的武裝組織西巴布亞民族解放軍（National Liberation Army of West Papua，TPNPB）突襲，艾古斯提在槍戰中遭射殺身亡。

巴布亞的武裝獨立運動至今從未停歇，印尼國家情報局發言人瓦萬（Wawan Hari Purwanto）指出，貝奧戛鎮最近發生多起平民遭殺害、學校遭放火攻擊事件，艾古斯提等人因此前往當地了解治安情況，途中遭到巴布亞的「分離運動叛軍與恐怖主義團體」（Papuan Separatist and Terrorist Group ,KST）襲擊。

西巴布亞民族解放軍殺害的平民包括2名教師和1名16歲高中生，理由是懷疑他們為政府派來的間諜。西巴布亞民族解放軍亦公開承認殺害平民與射殺艾古斯提的犯行。

美國國會出資的東南亞新聞網《BenarNews》報導，「准將艾古斯提是被我們開槍擊中。」西巴布亞民族解放軍發言人 Sebby Sambom在聲明中說，「槍戰中，我們的目標是印尼國軍（TNI），而我方全員無傷。」

「我已命令軍警追緝並逮補這個武裝犯罪組織的成員。」印尼總統佐科威（Joko Widodo）26日透過電視發表聲明，「巴布亞乃至整個印尼，不會有任何武裝犯罪組織可以立足的地方。」

解放巴布亞運動

解放巴布亞運動主要支持者為當地原住民巴布亞人，他們主張與印尼沒有歷史與文化的關聯，且認為印尼對西紐幾內亞的統治為軍事占領，而解放巴布亞運動則被印尼政府視為恐怖組織。

《中央社》報導，印尼在二戰後脫離荷蘭殖民統治，繼承包括巴布亞在內的荷屬東印度群島主權，但荷蘭主張繼續管理巴布亞，並協助巴布亞獨立。印尼1961年入侵巴布亞，荷蘭受制冷戰局勢被迫撤出，讓聯合國與印尼共管。巴布亞於1969年公投後併入印尼，但這場公投僅讓印尼當局指定的千餘人投票，具高度爭議。

《紐約時報》報導，印尼國家情報局稱艾古斯提為「國家英雄」，因捍衛印尼共和國的主權而死，將追晉他的軍階。艾古斯提接任印尼國家情報局局長之前，在印尼陸軍特種部隊小組科帕蘇斯（Kopassus）服務數十年，而科帕蘇斯長期被指控濫權且殘害原住民巴布亞人。

《BenarNews》報導，巴布亞叛軍在2018年末殺害20名造路工人後，變得更為猖獗，印尼智庫衝突政策分析研究所（IPAC）主任瓊斯（Sidney Jones）指出，「他們（巴布亞叛軍）明顯地變得更具侵略性，但更重要的是政府的反擊策略無效，因為政府只是派軍隊前往當地，但不知道這四年來他們為何越來越壯大。」

瓊斯指出，將解放巴布亞運動貼上恐怖組織的標籤就犯了大錯，因為這會激怒巴布亞人，也更不容易透過對話解決衝突。瓊斯分析，政府該做的事調查叛軍的資金和武器來源，並找出他們的組織為何逐漸擴大的原因。

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責任編輯：徐卉馨

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