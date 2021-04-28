日本2021年外交藍皮書：指控「違反國際法」激怒中韓，重申挺台參與WHA

（中央社）日本最新外交藍皮書出爐，關於台灣的記載延續去（2020）年立場，認為台灣是「重要的夥伴與朋友」；在疫情肆虐下，重申支持台灣以觀察員身分參加世界衛生大會（WHA），以免防疫漏洞。

日本每日新聞、日本經濟新聞等媒體報導，外務大臣茂木敏充27日在內閣會議報告2021年版外交藍皮書。

日本外交藍皮書是日本基於本身的外交立場，紀錄近期的國際情勢與外交動向，外務省每年都會製作。

今（2021）年藍皮書中，對台灣的記載延續去年的立場與文字，指台灣對日本而言「是極為重要的夥伴、重要的朋友。」

報導指出，直到2012年為止，藍皮書中對台灣的記載都是「重要的地區」，前首相安倍晉三第2次執政後，2013年版的藍皮書改為「重要的夥伴」，2015年版加上「共有基本價值」、「重要的朋友」等文字。

此外，日本去年的外交藍皮書首度明確敘述支持台灣參加WHA，根據外務省網站公布的藍皮書內容，去年的敘述只有2句話，今年則因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，對此事的文字敘述大幅增加。

內容提及日本主張防疫不該發生地理上的空白，特別是像這次發生對全世界影響重大的傳染病，應該以自由、透明、迅速的方式與各地分享相關資訊；就此觀點來看，日本政府一貫支持台灣以觀察員身分參加WHA。

今年版本並提到，去年7月對促進台日友好有重大貢獻的前總統李登輝去世，日本前首相森喜朗率弔唁團兩度訪台並出席告別式。

報導說，在對中國的記載上，今年藍皮書明文敘述，中國過去30年間軍事支出約增加44倍，中國軍事擴張與頻繁的海洋活動，造成「包含日本在內的區域與國際社會在安全保障上的『強烈疑慮』」，措辭比去年版「區域、國際社會『共通的擔憂』」更為強烈。

內文並首度提到，中國公務船在釣魚台列嶼（日本稱「尖閣諸島」）周遭的活動是「違反國際法」；對中國允許動武的《海警法》有「深刻的疑慮」。

對於去年幾乎完全沒有觸及的新疆維吾爾自治區的維族人權問題，今年也明記對此有「深刻的疑慮」；對中國以《港區國安法》強化管控香港，「包含日本在內的國際社會多次表達重大的疑慮。」

另外，前首相安倍晉三曾邀中國國家主席習近平以國賓身分訪日，去年因疫情延期，今年藍皮書記載「還不到討論具體時程的階段」。

報導分析，今年藍皮書整體而言，內容對中國有強烈的意識；因應中國的軍事擴張，日本要加強與美國合作的戰略也相當明確，今年更首度對「美中關係」新設條目論述。

不過4月16日美日領袖峰會聯合聲明中提到的「台灣海峽和平與安定的重要性」，今年藍皮書內容則未觸及。

而在韓國的部分，與去年同樣是記載為「重要的鄰國」，認為韓國法院1月判決日本政府須賠償韓國慰安婦，是「讓嚴峻的日韓關係更為惡化」，並要求韓國修正違反國際法的措施。

日本外交藍皮書直言北京威脅，中：兩國關係嚴峻

針對日本政府發表外交藍皮書，對中國海洋活動和軍事力量擴大表達擔憂，中國外交部發言人汪文斌27日說，這是惡意攻擊抹黑。而當前中日關係「面臨嚴峻考驗」，中方敦促日方糾正錯誤做法。

中國外交部27日下午舉行例行記者會，汪文斌在回答日本媒體提問時，作上述表示。

由於日本外交藍皮書中，將日中關係稱為「最重要的雙邊關係之一」，汪文斌引用說，中方希望此語不應僅僅停留在口頭上，而是應付諸於實際行動當中。

汪文斌聲稱，釣魚台列嶼是「中國的固有領土」，中國海警在釣魚台海域開展巡航執法活動，是「依法行使本國的固有權利」；至於涉港、涉疆事務「純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。」

他宣稱，日本新版外交藍皮書大肆渲染「中國威脅」，對中國「惡意攻擊抹黑，無理干涉中國內政」。中方對此堅決反對，並已透過外交管道向日方提出嚴正交涉。

汪文斌說，當前中日關係「面臨嚴峻考驗」，中方敦促日方「糾正錯誤做法」，真正把「構築穩定對中關係」的表態落到實際行動上。

日本外務大臣茂木敏充27日在內閣會議報告2021年版外交藍皮書。內容直指，中國過去30年間軍事支出增加44倍，軍事擴張與頻繁的海洋活動造成「包含日本在內的區域與國際社會在安全保障上的強烈疑慮。」

今年藍皮書並首度指出，中國公務船在釣魚台列嶼周遭的活動「違反國際法」，且對中國允許動武的《海警法》有「深刻的疑慮」。

2020年藍皮書中幾未觸及的新疆維吾爾族人權問題，今年則明確表示對此有「深刻的疑慮」；而對中國以《港區國安法》強化管控香港，今年的藍皮書則直指「包含日本在內的國際社會多次表達重大的疑慮。」

日本外交藍皮書主張擁有獨島主權，韓國強烈抗議

日本外務大臣茂木敏充27日在內閣會議報告2021年版外交藍皮書，其中包括主張擁有獨島（日本稱竹島）主權。對此，韓國外交部發言人表示強烈抗議，敦促日方立即撤回相關表述。

韓聯社報導，韓國外交部27日以發言人名義發表評論稱，無論從歷史、地理或國際法上，獨島毋庸置疑都是韓國固有領土。

評論還稱，日本政府透過發布外交藍皮書主張獨島主權一舉毫無意義，韓方就此提出嚴正抗議，敦促日方立即撤回相關表述，並重申將採取果斷措施，嚴厲應對日方對獨島的任何挑釁。

韓國外交部亞太局局長李相烈，27日上午召見日本駐韓大使館總括公使相馬弘尚。韓方可能強烈抗議日本政府新版外交藍皮書包含主張獨島主權的內容，敦促日方立即撤回相關表述。

獨島座標為北緯37度15分、東經131度52分，行政區域屬於慶尚北道鬱陵郡鬱陵邑獨島里。日本島根縣於1905年2月22日片面將獨島納入行政管轄範圍。

另外，日本最新版外交藍皮書也提到，韓國法院1月判決日本政府須賠償韓國慰安婦，「讓嚴峻的日韓關係更為惡化」，日方並要求韓國修正違反國際法的措施。

韓方評論則回應，韓國強烈要求日本政府基於1993年日方發表的「河野談話」和2015年兩國達成的「韓日慰安婦問題協議」中表明的責任感和謝罪反省精神，做出與之相匹配的行動。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航