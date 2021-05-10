蘿蔔料理兵法全攻略（一）：採買如何避免挑到「花心大蘿蔔」？

序：花心大蘿蔔

花心的人常被叫成花心大蘿蔔，但卻沒人會叫他花心大西瓜、花心大冬瓜、或是花心大豆苗。蘿蔔之所以被如此衍生意義，是因為這種根莖類作物藏於地下的根部，萬一沒有在開花前及時採收，根部的養分自然會被花朵吸收使用。

這時候的原本含豐富水分及養分的蘿蔔，雖然根部會加速變得肥大，但是由於地上部的光合作用產物無法滿足根部需求，導致蘿蔔中心的細胞薄弱而逐漸變成空心，只剩下越來越乾燥的纖維。因為蘿蔔的這種特性，因此人們就把那些外表俊帥，但卻用情不專，徒有空心的花花公子們稱之為花心大蘿蔔了。

也因為這樣，我們在挑選蘿蔔的時候，除了要注意其表面是否帶土、是否平滑、蘿蔔葉是否直而水份飽滿外，更重要的，是要確定蘿蔔是否飽實，拿起來的重量是否符合其體積大小。

我們這裡談的蘿蔔主要是白蘿蔔。白蘿蔔與油菜、薺菜、花椰菜、高麗菜等都屬於十字花科，英文學名為Brassicaceae。而白蘿蔔是蘿蔔屬（Raphanus），其屬名Raphanus來自於拉丁化的希臘字raphanos，意思是很容易種殖。至於它的英文radish的拉丁字根radix則和日文的白蘿蔔「大根」一樣，指的是根。

蘿蔔（Raphanus raphanistrum subsp. sativus）是又名野芥菜的野蘿蔔（Raphanus raphanistrum）的亞種，而野蘿蔔被視為蘿蔔的祖先，據信原產於中東與地中海一帶。不過由於目前考古學尚未找出蘿蔔是何時與何地被馴化的，因此有人將目前尚有野生種蘿蔔的中國和東南亞，也視為蘿蔔的起源地。

在西方，蘿蔔最早的記錄出現於西元前3世紀，而古希臘與古羅馬人也都有記載它們，還將之做了大、小、圓、長、溫和、刺激等分類。而新大陸被發現後，蘿蔔也是最早被從歐洲帶過去的蔬菜之一。

現在蘿蔔則可按照其收獲的季節分成四大種類：也就是夏季、秋季、冬季與春季蘿蔔。另外，也會根據蘿蔔的長度、顏色和大小來分類。

其中夏季蘿蔔有：

非常適合用來做沙拉的「四月十字」（The April Cross）。 義大利產可愛、擁有紅色的根部，尖端是白鬚的「松鼠尾巴」（Bunny Tail） 是一種學名為R. sativus var. caudatus的鼠尾蘿蔔。 啤酒蘿蔔 （Rat-tailed radish、Beer radish）。 外型圓而光滑豔紅，果肉脆而白的「櫻桃美女」（Cherry Belle）。 外型渾圓、皮色暗紅的「生脆王」（Crunchy King）。 與「松鼠尾巴」類似的「冠軍」（Champion）。 「西西里巨人」（Sicily Giant）。 皮肉都潔白如雪，外型雪白圓滾，口感和味道又特別脆辣的「雪美人」（Snow Belle ）。 溫和的味道中透出微微胡椒味的「白冰柱」 （White Icicle）。 果肉質地脆爽、辣味溫和，用來做沙拉、三明治都適合，因為以前常在早午餐時被販賣它的農民塗上鹽和牛油當早午餐吃而得名的「法國早餐」（French Breakfast）。 「梅紅」（Plum Purple）則如其名，小而圓的外型有著勃根地紅酒般的顏色，果肉則為白色。 「復活節蛋」（Easter Egg）小而圓的外型帶著如金屬線般的直根，而且一串可以有著粉紅、鮮紅和紫色等各種顏色，果肉則是亮白而脆。

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而像復活節蛋這種有許多不同顏色的蘿蔔，是學名為R. sativus var. radiculus的櫻桃蘿蔔、春天或夏天蘿蔔 （Red radish，Spring or Summer Radish），或稱歐洲蘿蔔或四季蘿蔔（European radish）。有櫻桃大小的圓形外，也有約10至12公分長的細長的胡蘿蔔形或圓桶形等，主要分佈在歐洲與美國，主要做為沙拉食用。

台灣其實也有引進，但栽培量不多。櫻桃蘿蔔成熟極快，有些品種3至7天即可發芽，而3、4個禮拜後即可收成，而且既耐熱又耐寒。因此它在日文又被稱為「二十日大根」（Hatsuka daikon），指的就是這種蘿蔔快速的生長速度。

冬季蘿蔔中的「黑西班牙球」（Black Spanish Round），從16世紀開始就在歐洲種植了，外黑內白，蕪菁似的外觀內部卻是奶油般地白；另外一種就是日文的大根直接翻成英文Daikon，也被稱為日本蘿蔔、中國蘿蔔、東方蘿蔔或「Mooli」（印度與南亞的叫法）；櫻島蘿蔔（Sakurajima radish）則是世界上最大的蘿蔔品種，可重達30公斤，這在日本蘿蔔的部份再討論。

蘿蔔古稱萊菔，對於蘿蔔最早的記載見於收錄自西周初年至春秋中葉的中國最早詩歌總集《詩經》中，其〈邶風．谷風〉的開頭是：

習習谷風，以陰以雨。黽勉同心，不宜有怒。采葑采菲，無以下體。德音莫違，及爾同死。

意思是：「大風呼呼，吹自山谷；一會兒雲，一會兒雨。我是什麼都順著你，何必對我發怒。吃蘿蔔和蕪菁，葉子雖有用，重要的是根啊！不要忘記你發過的誓，生死不分離。」

而中國最早的一部訓詁書，也是世界上現存最早的的單語言詞典《爾雅》的〈釋草〉中，則記載著：「葖，蘆萉。」（「葖」，音ㄊㄨˊ）。

兩晉時期，花了18年的時間研究和註解《爾雅》，解釋了古老的動、植物名稱，並將之注音、作圖，使《爾雅》成為歷代研究本草的重要參考書的訓詁學家（研究古書中詞義的學科的專家）郭璞，則將之註解為：「萉宜為菔。蘆菔，蕪菁屬。紫華大根，俗呼雹葖。」

宋代邢昺對之的義疏（闡述原書的思想，或廣羅材料，對舊注進行考核，補充辨證）則寫道：「紫花菘也，俗呼溫菘，似蕪菁大根。一名葖，俗呼雹葖；一名蘆菔，今謂之蘿蔔是也。」

在郭璞與邢昺對蘆萉的註釋中都有出現的「蘆菔」，則是最早出現於東漢時期，由學者許慎編著的文字工具書《說文解字》中的對蘿蔔的古稱。北魏賈思勰《齊民要術・蔓菁》中則記載：「種菘、蘆菔法，與蕪菁同。」1958年，在中國農學史的研究和古代農學典籍的整理的中國農業史學家石聲漢出版的《齊民要術今釋》中則註：「『蘆菔』，現在寫作『蘿蔔』、『萊菔』。」

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元代王禎《農書》載：「老圃云：蘿蔔一種而四名。春曰破地錐，夏曰夏生，秋曰蘿蔔，冬曰土酥。」而李時珍在「本草綱目」中稱「萊菔天下通有之」，可見在明朝時，蘿蔔栽培已經十分普遍了。

此外，李時珍也說：「萊菔乃根名，上古謂之蘆萉，中古轉為萊菔，後世訛為蘿蔔」。而蘿蔔子，也就是萊菔子，在中藥中常用於治咳嗽痰喘，食積氣滯，胸悶腹脹。其中，治痰是其強項。李光庭則在其清道光年間成書的《鄉言解頤》中，留下了「吃飯先喝湯，不用請藥方。蘿蔔上了街，藥方把嘴撅」的句子。

不過，在北宋的博學家，23歲與王安石同榜中了進士的蘇頌，所著的承前啟後的藥物學巨著，開了明代李時珍《本草綱目》之先河的在宋朝孟元老所著之《本草圖經》中，已經有了「蕪菁即蔓菁也，蘆菔即下萊菔，今俗呼蘿蔔是也。」

描寫北宋宣和年間東京汴梁城（現河南省開封市）的社會生活的《東京夢華錄》的卷2中，又有著「又有賣紅色或果實羅卜之類，不問酒客買與不買，散與坐客，然後得錢，謂之『撒暫』」的句子，也就是名為「撒暫」的小商販，向食客強賣物品的意思，其中賣的也有蘿蔔，可見蘿蔔在宋朝也已經非常普遍了。

不過，歷史上跟蘿蔔有關最有趣的典故，還是和我們的文人美食家蘇東坡有關。話說為了不讓蘇軾兄弟養成驕氣，母親程夫人常讓他們「日享三白」：即每天所吃的飯菜是一撮鹽、一碟生蘿蔔、一碗飯，都是白色的，故稱「三白」。

蘇軾在汴京作官時，曾經對好友劉貢父說：「我與小弟在家讀書時，母親曾讓我們每日享用三白飯菜，味道特別鮮美。我們當時吃了這種三白飯菜，就不再信人間還有比這種三白飯菜更美的什麼八珍九味啦！」

劉貢父聽他說得如此，以為這種三白飯菜一定是世上稀有的，所以很想知道這「三白」是什麼東西：「大蘇，快給我講講『三白』是什麼稀罕東西，說得我都口水直流啦！」「你猜猜吧！」蘇軾故意拖延不說。「這我怎麼能猜著呢？我又沒享用過」劉貢父急道。蘇軾偏看準了這點，就是不肯告訴他，等到他捉弄夠了劉貢父，才告訴他答案。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 愛捉弄人的蘇東坡

過了幾天，劉貢父親手寫了一封請柬，派人送給蘇軾，請他去吃皛飯，蘇軾一時沒想到「皛飯」是什麼意思，只想是什麼稀奇名貴的飯菜，便對來人說他一定如期前往。到了約期，見案桌上擺的只有一撮鹽、一碟生蘿蔔、一碗飯，才想到劉貢父請他吃的「皛飯」即是「三白飯」，明白了劉貢父是在開他玩笑。

蘇軾也不點破，逕自把案桌上的「三白飯」如數吃光，食畢，起身告辭，並再三向劉貢父表示誠摯的謝意。臨分手時，他鄭重地對劉貢父說：「貢父兄，為報答你今天的盛情款待，明天我再宴請你一次，請到小弟家吃頓毳飯吧！」劉貢父見蘇軾十分誠摯，就不再懷疑，當場即答應了。

隔天，劉貢父早早乘馬來到蘇軾家裏，蘇軾也到門口相迎，入席之後，二人便天南地北、詩詞歌賦的談將起來，眼見午時已過了，還不見飯菜，劉貢父餓得飢腸轆轆：「大蘇，快擺飯吧！我已經餓了。」「貢父兄，先別著急，我一早就吩咐家人了。」

過了一會兒，劉貢父又催起來了，蘇軾仍不擺飯，一連數次，劉貢父實在是餓得受不了，竟哀求道：「大蘇，我也不吃你那毳飯了，我求求你，快點拿些什麼東西叫我吃吃，我實在是已經受不了啦！」蘇軾這才微微一笑，慢條斯理說：「鹽也毛，蘿蔔也毛，飯也毛，這三樣東西都毛，就是『毳飯』呀！」

原來四川俗稱「無」為「模」，又訛讀「模」為「毛」，所以「三毛」就是鹽、生蘿蔔、飯都沒有。這時，劉貢父捧著肚子大笑起來：「大蘇，我說你呀，想得可真絕！我真想不到你會出這樣的絕招捉弄我！」蘇軾也開心地笑了，命人即刻擺上了飯菜。

不單如此，蘇東坡還發明了以大白菜、大頭菜、大蘿蔔、野薺菜為原料，所製成的素菜粥東坡羹。在其東坡羹序中，他不但講了東坡羹的好處、用料、煮法。還告訴我們所謂的「東坡羹」是應純道人的飯食，是他學來記下的：

東坡羹，蓋東坡居士所煮菜羹也。不用魚肉五味，有自然之甘（卻有自然的甘鮮美味）。其法以菘（白菜）若（如）蔓菁、若蘆菔、若薺，揉洗數過 （搓揉清洗幾次），去辛苦汁（去除辛澀苦味）。先以生油少許塗釜（鍋），緣（順、沿） 及一瓷碗，下菜沸湯中。 入生米為糝（以米和羹、菜或肉的食物），及少生薑，以油碗覆 （遮蓋）之，不可觸（碰觸），觸則生油氣，至熟不除（一直到熟了都不取下）。其上置甑（放上蒸籠、蒸屜），炊飯如常法（依平時做法煮飯），既不可遽 （急忙）覆，須生菜氣出盡乃覆之。 羹每沸涌（滾沸噴冒），遇油則下，又為碗所壓，故終不得上。不爾（不如此），羹上薄飯，則氣不得達而飯不熟矣。飯熟羹亦爛可食。若無菜，用瓜、茄，皆切破，不揉洗，入罨（趁熱放入），熟赤豆與粳米半為糝。餘（其餘的）如煮菜法。 應純道人將適（往、至）廬山，求其法以遺（讀如謂，存留、留下之意）山中好事者。以頌問之：甘苦嘗從極處回（苦極回甜、苦盡甘來），鹹酸未必是鹽梅（人間的鹹酸未必都是鹽和青梅造成的）。問師此個天真味（問師父這甜酸苦鹹的天然真味），根上來麼塵上來（究竟是從根﹝大頭菜、蘿蔔、荸薺都是根莖類﹞上來，還是從塵世間來的呢）？

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