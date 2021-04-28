葛萊美音樂人Al Schmitt逝世，音樂圈齊聲哀悼大師的傳奇人生

曾與雷查爾斯（Ray Charles）、巴布狄倫（Bob Dylan）、保羅麥卡尼（Paul McCartney）等音樂巨擘合作，傳奇製作人兼混音師的艾爾・施密特（Al Schmitt）被家屬證實於美國時間4月26日下午離世，享耆壽91歲，死亡原因未明。

施密特｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

施密特於1930年4月17日在紐約布魯克林出生，曾在美國海軍服役，19歲開始在紐約Apex錄音室當學徒。在那裡開始與傳奇製作人湯姆道德（Tom Dowd）合作，而50年代後期搬遷至洛杉磯。

自從他在1963年與傳奇作曲家亨利曼西尼（Henry Mancini）合作《Hatari》並拿下首座葛萊美之後，施密特的職業生涯獲得36項葛萊美提名，拿下其中20座，最近一次的得獎在2014年，是憑藉保羅麥卡尼的《Live Kisses》獲得葛萊美獎最佳環繞音響專輯（Best Surround Sound Album）。

除了上述這些音樂人，施密特也和山姆庫克（Sam Cooke）、法蘭克辛納屈（Frank Sinatra）、娜塔莉柯爾（Natalie Cole）、尼爾楊（Neil Young）、邁爾士戴維斯（Miles Davis）、喬許葛洛班（Josh Groban）、「貓王」艾維斯普里斯萊（Elvis Presley）和麥可傑克遜（Michael Jackson）等傳奇大師合作，並操刀超過150張的白金唱片。

然而，不僅是葛萊美，施密特也曾以《第凡內早餐》當中的名曲〈月河〉拿下奧斯卡最佳歌曲，生涯的豐功偉業，也使得他在2006年獲得葛萊美終身成就獎，且在2015年，成為首位在好萊塢星光大道留下星星印記的混音師。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

此外，他也協助建立「錄音學院製作人和工程師部門」（Recording Academy's Producers&Engineers Wing），此部門志在打造錄音的未來，為唱片相關的技術問題提供建議，並解決製作人，工程師，混音師，製造商，技術人員和其他相關專業人員的問題。今年是此部門成立20週年。

施密特最新的作品包含與美國音樂家威利尼爾森（Willie Nelson）合作，在2月份發行的《That's Life》，以及和加拿大爵士女伶戴安娜克瑞兒（Diana Krall）於2020年秋季發行的《This Dream of You》。

根據葛萊美官網表示，美國唱片錄音學院主席兼臨時總裁小梅森・哈維（Harvey Mason Jr.）也致上敬意：「施密特是一位出色的製作人，是一個傳奇。他在錄音室裡令人難以置信的工作，為我們帶來了許多藝術家的重要作品，其中包括雷查爾斯，巴布狄倫和戴安娜克瑞兒，在唱片業留下不可磨滅的烙印。我們對他作為『錄音學院製作人和工程師部門』創始成員的貢獻，深表感謝。」

而施密特家屬也發表聲明：「我們 失去了一位備受尊敬的長者，有史以來最受好評的唱片製作人／工程師， 愛豐富了他的生活，世界上的曙光已經黯淡，但是施密特還在世的時候，我們都從他身上學到非常多，非常感謝他。施密特將被深深懷念。」

施密特逝世的消息一出，也引起美國音樂圈眾人的哀悼。Toto樂團的吉他手史帝夫路卡瑟（Steve Lukather）便在推特發文：「會想念施密特，自從1977年來就深愛你。」

Gonna miss you bad 施密特!

Loved you since 1977 and there will never be another.

Much Love and God Bless.

Today sounds a lot less good. — Steve Lukather (@stevelukather) April 27, 2021

Journey樂團的史蒂夫派瑞（Steve Perry）在臉書哀弔，並指出「施密特是他一生的英雄。」

當代最成功的製作人之一格雷格庫斯汀（Greg Kurstin）稱「 很榮幸能有機會與傳奇合作。」

So sorry to hear about 施密特. Such an honor to get a chance to work with him. What a legend. — Greg Kurstin (@GregKurstin) April 27, 2021

爵士樂歌手麥可布雷（Michael Bublé）則感謝施密特的善良與熱情。

Thank you for your kindness, your compassion, the memories, and the music. #AlSchmitt pic.twitter.com/YDets3hkqu — Michael Bublé (@MichaelBuble) April 28, 2021

核稿編輯：羅元祺