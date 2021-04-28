反向ETF「逃命潮」？專家：太多投資人誤用金融工具，光擺著就在賠錢

美股、台股不斷創新高，導致追蹤美股「恐慌指數」的期富邦VIX ETF將於6月3日下市，投資人關切後續「反向ETF」動向，如富邦加權反1、富邦NASDAQ反1、群益加權反1以及富邦台灣50反1等。今（28）日求證金管會表示，並無收到各投信業者再提出清算契約，若有個別業者向台灣證交所申請基金終止上市，將予以公告。謙和投資社社長余哲安強調，許多反向ETF是短期的投資商品，擺著就在「賠錢」，大多數投資人誤用金融工具，像買了艘遊艇，卻期待在高速公路行駛。

期富邦VIX下市 投資人憂其他「反向ETF」連帶受影響

依照富邦下市流程，期富邦VIX明訂於6月3日下市，在此之前都還可交易，投資人可把握時間出脫手上存股。

富邦投信指出，有關該基金終止上市日、期貨信託契約終止日及終止後的處理事項，將於該基金獲准下市後再另行公告及通知各受益人。

消息傳出後，外資在昨日出脫1564張，融資減少13790張為近日最大量。今日期富邦VIX一度下挫2.94%。

據統計尚有5萬名股東持有期富邦VIX，照清算流程估算，期富邦 VIX 將於 6/3下市，於下市前投資人都還是可以在集中交易市場交易，但信用交易將停止，市場評估將有「逃命潮」。

隨美、台股頻頻創高，經濟逐漸熱絡，投資人關切後續反向ETF，如富邦加權反1、富邦NASDAQ反1、群益加權反1以及富邦台灣50反1等發展，是否也面臨清算下市窘境。

求證金管會表示，後續並無收到各投信業者提出清算契約，若有個別業者向台灣證交所申請基金終止上市，將予以公告。

反向ETF不適合長期投資 光擺著就在「賠錢」

謙和投資社社長哲安表示，ETF這一門生意賺的是「規模」帶來的管理費收益。若沒有規模，發行投信就會賠錢，自然就會申請下市。

大多數反向ETF是一種短期的交易工具，不適合長期持有，跟投資一般股票的邏輯不一樣。由於這類信託基金的槓桿與反向模式是透過「期貨」合成出來，每月會不斷折損淨值持有成本高，導致股價呈現緩跌，所以期富邦VIX，就是這樣慢慢被消磨下市。

哲安指出，投資人要注意ETF的組成有什麼，像這種緩跌狀況是因期貨有時間價值流失的問題，就算連結的「指數」都不動，放著該ETF也會持續下探。更不用說反向的話，股市若持續創高，是肯定會賠更多。

求證富邦投信表示，期富邦VIX是用「期貨」組合而成，經公司考量才申請清算下市，但如富邦台灣加權反1、富邦NASDAQ反1以及富邦台灣50反1等其他金融商品，則不是用「期貨」進行組合，而是追蹤指數，和期富邦VIX情況不同。目前其他ETF運作良好，請投資人切勿過度恐慌，若有相關後續動作將會馬上公告。

哲安強調，現在市場比較大的問題是，太多人誤用了金融工具，像是買了一艘遊艇，卻期待可以在高速公路行駛，例如本次下市的期富邦VIX反向ETF，根本不適合長期持有，常常認知不對，運用也就錯了，自然投資成果也不如預期。

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核稿編輯：翁世航