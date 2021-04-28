台鐵成立分區協調中心5月起運作，交通部長：企業化就是改制為國營公司

台鐵太魯閣事故發生後，交通部今（28）日向立法院提出報告，指出台鐵改革的第一階段目標為安全，將於北、中、南、東成立協調中心，指派資深主管於各區協調工電聯檢、運機聯運等事宜，並於5月1日開始運作。

交通部長王國材今天在接受立委質詢時答覆，他心目中台鐵的企業化，就是改制為國營公司，類似中華郵政公司的型態。

分區成立協調中心，未來配合修法成立分區管理處

（中央社）根據交通部今天向立法院提出的報告，台鐵改革第一階段著重安全，為加強橫向連繫，5月1日成立北、中、南、東協調中心並開始運作。

交通部說，4月2日太魯閣號事故是台鐵史上最嚴重傷亡事故，已研議台鐵三階段改革，第一階段就是安全，將在北、中、南、東成立協調中心，指派資深主管於各區協調工電聯檢、運機聯運、斷電施工、夜間維修等多單位的協議，賦予督導主管人事權與預算的建議權，並建立課責機制，跨地區事項由交通部協調整合。

台鐵新任局長杜微表示，4月30日前完成各中心辦公室建置，5月1日成立北、中、南、東協調中心並開始運作。

交通部報告指出，未來配合《台鐵組織法》修正完成組織整合，成立北、中、南、東分區管理處，以在地管理地區事務，期能縮短指揮鏈，提升決策效率。

另4月24日台鐵再發生武塔站月台加高工程廠商違規施作，交通部已下令，204件臨軌工程25日起全面停工，29日前由公共工程委員會、勞動部及鐵道局完成訪查。

交通部說，至26日共有14件、33項缺失，已完成11件、27項改善；其他標案，鐵道局5月15日前全面完成複查，確認安全無虞才能復工。

另台鐵也將加強施工工區管理，包括強化緊急應變通報設備、加重廠商罰責等；同時台鐵新建工程原則交由鐵道局辦理，包括邊坡、橋樑、隧道、車站等，台鐵專注提升軌道運輸及養護維修。

台鐵改革第二階段是安定，第三階段是轉型。

王國材：台鐵企業化將向中華郵政公司型態看齊

交通部長王國材日前承諾推動台鐵改革，3年達到企業化。王國材今天在立法院交通委員會答詢時明確表示，台鐵企業化就是要將台鐵改為國營公司，類似中華郵政公司的型態。

立法院交通委員會今天安排交通部報告台鐵改革。

民進黨立法委員陳明文說，台鐵是百年老店，改革最重要的是組織文化，陳明文進一步追問王國材，企業化和公司化差別在哪裡？

王國材回應，他心目中台鐵的企業化，就是改制為國營公司。

陳明文說，企業化只是精神，台鐵多數員工是公務員，如果沒有國營事業的相關獎勵，追求效率會有衝突，改革台鐵最要的就是要讓台鐵有定位，重新塑造新文化，希望交通部盡快送出《台鐵組織法》修法草案。

民進黨立法委員林俊憲也提出相同問題，並詢問王國材，行政院是否也支持台鐵公司化，台鐵工會曾表達拒絕公司化，該如何因應？

王國材說，有向行政院報告台鐵企業化的方向是改為國營公司，行政院也支持，工會反對是因誤以為公司化就是要民營化，已加強溝通，台鐵的公司化就是類似中華郵政公司型態。

林俊憲當也詢問台鐵新任局長杜微對台鐵公司化的態度，杜微說，他的立場和部長一樣。

王國材答覆民眾黨立委邱臣遠質詢時說，台鐵國營公司化的時程是3年，第一年先達到安全，第2年是與員工溝通，確保權益不變，第3年達到企業化模式並改為國營公司，讓員工了解，根據中華郵政公司、台灣港務公司、桃園國際機場公司的改制經驗，員工的薪資與收入均是增加。

《中央社》報導，交通部長王國材昨（27）天也分別到新北市的慈濟醫院及桃園市的敏盛醫院慰問傷者。王國材也指示台鐵，加速辦理後續補賠償作業。

台鐵說，5月會分區與罹難者家屬說明，因太魯閣號事故涉及對違規廠商的訴訟，考量司法程序曠日費時，將由台鐵替罹難者家屬代位求償，由台鐵先給予補償金，金額比照普悠瑪事故時，台鐵給予罹難者家屬的賠償金，每名罹難者是1570萬元。

台鐵表示，1570萬元是暫訂金額，未來如果實際求償的金額高於1570萬元，也會將多出部分轉給罹難者家屬，若少於1570萬元，已給罹難者家屬的部分，由台鐵自行吸收。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：羅元祺