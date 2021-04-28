美國人口普查牽動眾院席次重分配：加州減、德州增，重塑未來10年權力結構

編譯：吳宗宜

美國人口普查局公布最新人口數據

4月26日美國人口普查局（U.S. Census Bureau）發布的人口普查報告顯示，至2020年4月1日，美國的總人口為3億3144萬9281人；2010年時，美國人口包括在50個州、華盛頓特區和波多黎各的常住人口， 總數為3億874萬5538人。10年以來，美國人口增長速度僅有7.4％，創1930年代以來最低的10年成長率。

商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示，「我們感謝美國民眾對人口普查的高度配合，儘管面臨許多挑戰，我們國家還是完成了第24次人口普查，完成這次人口普查對我們的民主至關重要，是我們在疫情下成長與韌性的展現。我還要感謝美國人口普查局的團隊，他們克服了前所未有的挑戰，收集了精準的數據，這些數據是未來決策重要的依據。」

美國人口普查局代理局長賈明（Ron Jarmin）也說，「我們很自豪今天發布2020年人口普查的初步結果，這反映了人口普查局團隊對提供精準統計數據的努力，這些數據將影響我們國家的未來，我們有信心今天的2020年人口普查數據符合高品質的標準。」

隨著出生率的下降、第二次世界大戰後的嬰兒潮世代（baby boomer）衰老，美國人口增長逐漸趨緩，而再加上前總統川普（Donald Trump）嚴厲的移民政策，外來移入人口數更是銳減。

美國目前人口最多的州是加州（3957萬6757人）；人口最少的是懷俄明州（57萬7719人）。自2010年人口普查以來人口成長幅度最大的州是德州（2514萬5561人上升至2918萬3290人），增長最快的州是猶他州（上升18.5％至327萬5252人）。

猶他州的人口成長速度快於所有其他州，自2010年以來增長了18％以上，另外只有3個州的人口減少：西維吉尼亞州的人口減少了3.13％，其次是伊利諾州和密西西比州，分別減少了0.06％和0.11％。

美國首都華盛頓特區則增長了14.6％，人口總數為68萬9545人。眾議院民主黨議員已主導通過法案承認該地區為第51州，但共和黨議員們則反對此提案。

波多黎各在2017年遭受瑪莉亞颶風（Hurricane Maria）帶來的巨大破壞，目前其人口數為328萬5874人，較2010年人口普查時的372萬5789下降了11.8％。

重新分配眾議員席次重塑未來10年的權力結構

除了這些最新發布的統計數據外，商務部長雷蒙多也向總統拜登（Joe Biden）報告了各州的人口普查結果，用以重新分配美國眾議院席次。

根據《美國憲法》第1條第2款，眾議院的435席議員席次以及選舉總統的選舉人團（Electoral College），是依據人口數分配給50州，每個州至少有1個眾議院席次，席次則依據每10年的人口普查結果重新分配。

美國總人口包括50個州的常住人口，以及派駐海外但有在各州設籍的軍人、聯邦雇員及其家屬，華盛頓特區和波多黎各則由於他們的特殊地位被排除在眾議員席次分配之外，在眾議院沒有投票權。

在1790年的人口普查之後，一個眾議員代表約3萬4000位美國公民，自那時以來，眾議院的規模擴大了3倍多（從105個席位增加到435個席位），而根據2020年人口普查，每個眾議員平均代表76萬1169位美國公民。

在收到各州的人口數據後，總統將其轉交給第117屆眾議院，第118屆重新分配席次後的眾議院，則將在2023年1月開議。

賈明說：「我們的工作不僅於此，現在我們將重新啟動因武漢肺炎疫情影響而延遲的工作，即根據新的人口普查數據產製重劃選區數據（Redistricting data）。」

重劃選區數據指的是地方政府提供，讓州政府藉以重新劃分選區邊界的數據。因疫情延遲的普查、人口普查局為追求數據的精準，各州預計將在8月16日左右才會收到新調查數據。而重劃選區數據將於9月30日之前送達各州政府。

根據人口普查數據顯示，德州明（2022）年將再多獲得2席眾議員席次，而佛羅里達、北卡羅萊納、科羅拉多、蒙大拿和俄勒岡等5個州，將分別多1個眾議員席次。

紐約、加州、伊利諾、密西根、俄亥俄、賓州和西維吉尼亞等7州，則將各失去1個眾議員席次，這也是美國人口最多的加州在其170年的歷史中首次失去眾議員席次。

依據2020年美國人口普查結果調整的聯邦眾議院席次｜Photo Credit:Fredddie @ Wiki Public Domain

重新分配的人口差距極小，官員們說，例如：只要紐約州人口再增加89人，它將保有1席的眾議員席次，而明尼蘇達州將少1席。

共和黨優勢的德州、北卡羅萊納州和佛羅里達州等州增加的眾議員席次，可能足以抗衡民主黨目前在眾議院中佔多數的優勢。過去，這3個州的共和黨政府一直在激烈的進行傑利蠑螈式（gerrymandering）的選區劃分，以試圖為該黨取得更多席次。

美國4個人口最多的州，德州、佛羅里達州、紐約州以及加州總共有超過1.1億居民，佔據眾議院約三​​分之一的席位。

官員們表示，這次的席次變動是自1941年採用目前的席次計算方法以來變動得最少的一次，13個州裡僅有7個席次變動。

由於武漢肺炎疫情影響，該數據的發布延遲了數月之久，重新分配各州的眾議員席次將使兩黨競爭更激烈，可能在未來10年重塑華府的權力結構。

席次的變動反映出美國人口變動的趨勢，數十年來，南部和西部州人口成長速度較東北和中西部的州快。

維吉尼亞大學（University of Virginia）選舉分析研究員康迪克（Kyle Kondik）表示：「僅從重新分配席次的數據來看，共和黨人可能在未來的眾議院選舉多贏得幾個席次，而共和黨只需要在2022年翻轉5個席次，即可重新奪回眾議院多數黨的位置。」

人口流失大哉問

加州人口的流出近年來一直處於高點，加州的高稅率、高房價、高物價、野火以及武漢肺炎疫情，都讓人口持續遷出加州。2020年12月，馬斯克（Elon Musk）宣布將特斯拉（Tesla）的總部從矽谷遷到德州，而同月甲骨文（Oracle）也宣布將遷移總部到德州，以迴避加州日益高漲的稅率。

同時，隨著加州房價的中位數在2020年9月達到71萬2000美元的高點，房屋仲介公司也開始以離開加州為主題，說服消費者住到別州或許是一個可負擔的不錯選擇。

房屋仲介富勒（Scott Fuller）表示，「武漢肺炎疫情讓公司開始允許多數員工遠距上班，這讓大家開始思考搬離加州的可能性，而我們已經看到許多高收入者開始實踐這項計畫。」

財政部官員施溫（Walter Schwarm）說：「自2017年川普政府開始嚴格限制國際移民以來，加州國際移民的數量顯著下滑」，而財政部發言人包默（H.D. Palmer）也表示：「這些國際移民來到美國後通常會先住在加州，但經常很快也會搬到別的地方。」

加州移出的人口（加州人通常支持民主黨）常會搬到鄰近的亞利桑那州及內華達州，而這也讓這些州的民主黨支持者更為增加，僅2019年，加州就有20萬人搬到別州，而大部分都搬到了前述2州。在2020年的大選中，拜登拿下了這兩州的勝利。

此外也有許多流出的加州人口搬到德州北部（德州的稅率相當低），平均每年約有8300人。《達拉斯時報》（Dallas News）指這種現象為德州北部的「加州化」（California-ing），而德州州長艾伯特（Greg Abbott）對此則相當不滿，稱「不要加州化我的德州。」

根據人口普查局的數據，伊利諾州眾議院的席次數在1910年到1930年間達到27席的高峰，從那以後，該州的人口增長速度較其他州為慢，2010年人口普查後，該州的國會席位僅有18個。

伊利諾伊州政治中心（Center for Illinois Politics）的數據顯示，2013年是該州人口呈正成長率的最後一年，人口數達到近1290萬，自那以後，該州的人口已減少到1265萬，該州的人口流失使其再次失去1席眾議員席次。

在記者會上，伊利諾州州長普利兹克（JB Pritzker）將伊利諾伊州人口減少的部分，歸因於大學生的離開。他說：「不幸的是，這種情況已經發生了十多年了，不停有人遷出伊利諾州，而當我上任後，這種情況仍然持續。而且我非常仔細地研究了人口分布，他們是誰、來自哪裡、為什麼要離開。最後我發現年輕人是人口流出率最高的族群，因為他們負擔不起伊利諾州高昂的大學學費。」

普利兹克表示，將提供獎學金和發起其他計畫，讓伊利諾州的居民能夠負擔得起該州大學的學費。

對於失去眾議院席次一事，他也表示：「我們可能會失去1、2個席次，但是在我成為州長之前，我們的處境就已經很艱難了，而現在，至少我們都在努力地確保我們朝著正確的方向前進。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航