【影評】《當男人戀愛時》的拍攝倫理：「電影效果」能否凌駕性別人權與身體自主權？

文：逸飛

《當男人戀愛時》目前票房已逼近3.9億，但有些話，還是得一說再說。這篇文章寫作之初，原只是在批評《當男人戀愛時》「自以為是」的戀愛邏輯，但在看到一個非常不當且毫無自知之明的幕後花絮後，已從批評電影變成譴責導演、抵制電影——因為導演殷振豪不尊重女主角許瑋甯，有違拍攝倫理卻還自鳴得意的拍攝方式。因為，這已經不只是電影創作問題而已，而是現實中的人身侵犯。以下，就創作與現實兩個層面來說：

先談電影創作的內容。我認為跟前陣子被炎上的《消失的情人節》比起來，《當男人戀愛時》更值得大家警惕！因為——《當男人戀愛時》將男人的各種「自以為是」，都包裝成「我是為你好」、「為你著想」、「我有說不出的苦衷」......什麼理由都有，在在顯示男主角的「偉大」，並讓觀眾感動涕泣、推崇連連、票房告捷。

如果說《消失的情人節》中的男主角阿泰，還有自己可能成為變態的自覺；那《當男人戀愛時》中的男主角阿成，則是從頭到尾不斷地「自以為是」、自我感覺良好，絲毫沒有察覺自己的蠻橫霸道、情緒勒索與幼稚難耐。

首先，阿成也是個跟蹤狂，從第一眼看上女主角（吳浩婷）後，就不斷跟蹤她，使出各種死纏爛打的招數；即使女主角不斷地拒絕，他還是不斷地跟蹤女主角、而且不請自來地出現在各種女主角的生活場景中。以幫女主角想辦法還債為藉口，推銷各種荒唐的陪吃與賣腎計畫，說自己都是為女主角好，而女主角的拒絕是不識好人心。更未經同意地出現在女主角工作場所、父親病房、出入靈堂、當起「家屬」答禮，做著種種看似「孝子」的工作，入侵女主角的各種生活圈。種種的「自以為是」、「自以為對別人好」，都是包裹著自己的私欲，卻堂而皇之、大言不慚，絲毫沒反省力。

就是這樣的（電影）教育、通俗文化，讓許多男人以為，只要死纏爛打、盡力做（自以為）「對女方好」的事，女人就會愛上他。而如果女人還是不愛他，都是因為她不懂男方種種的（為她）好！絲毫沒有察覺自己的一廂情願與霸道。

更別說，男主角自以為是地、欺瞞女主角，把兩人的身家財產全都拿去賭博，裡面卻還包裝了「我是為了我們兩個人好」、「更遠大未來」的「好心」才去「賭一把」的。結果賭輸了、被黑吃黑，也沒勇氣面對、收拾殘局，只會自怨自艾、翻桌、打警察出氣。男主角偷錢、賭錢、賭輸了都不用認錯，編個理由跟女朋友分手就好，甚至就連分手也是「為她好」，讓人誤以為這個男主角真是好偉大、好棒棒！一切都有他的委屈與言不由衷……實際上明明就是個孬到不行、不會好好處理問題的孬種！只敢對女友兇、不懂得好好溝通，一副「我們男人的（心）事，你們女人不懂啦」的中二心態，電影還把它演繹成「承擔」，真是太過美化這樣的蠢男子了！

最後，男主角因病可假釋出獄，也不好好看醫生，隱瞞病情、繼續逞兇鬥狠。看似為了討錢還（前）女友，最終落得一命嗚呼的下場（這對於愛逞英雄的人來說，也只是剛好）。而這種種設計，都不過只是為了成就（三流的）「悲劇英雄」角色。然而，不論男主角如何幼稚無腦，本來有頭有腦的女主角都會在這些無腦無禮地舉動後，莫名其妙地被感動得無以復加、以身相許、以未亡人身分相送，完全喪失了原有的女性主體性。

如果台灣一直是這類型的電影走紅，我們的兩性教育、性別教育、情感教育的亟需提升，大概也不用再多說吧。雖說電影創作可不負擔教育功能，但影評可以。然而，電影再怎麼不負擔教育功能，卻仍不自覺地起了教育作用，也無法完全置身事外。電影固然是種娛樂消費，但如果一直是用這種方式「娛樂」大眾的話，會不會也是一種「愚弄」呢？

台灣電影如果一再地將這種無能幼稚的霸道男子，包裝成「夢中情人」與「悲劇英雄」，那也無怪乎異男的情商這麼差，每每感情不順利，就鬧出人命，而悲慘往往的都是女性……。又或者該說是，因為男性視角普遍如此，才產出這樣的電影？

這篇觀後感，不只在說這部電影，有時不僅感慨，即使經過台灣性別運動洗禮過後的中生代、新生代導演，還真是令人失望。各種陳腔濫調的父權魔法，依然可以用各種賺人熱淚，甚至也可以毫不避諱、不加修飾的方式，不斷推銷上市。而當有識者費力拆解時，還要被說，電影的歸電影、政治的歸政治。事實上，沒有一種電影能脫離政治與意識形態——這是創作與評論的基本常識。以上，是就電影創作的層面來說。

以下，則就現實層面來說。這篇文章原只是在批評《當男人戀愛時》「自以為是」的戀愛邏輯，但在看到一個非常不當且毫無自知之明的幕後花絮後，已經從批評電影變成譴責導演、抵制電影——因為導演殷振豪不尊重女主角許瑋甯的拍攝方式。這已經不只是電影創作問題而已，而是現實中的人身侵犯。

在這段「女神許瑋甯臭臉演出恰查某！遭邱澤強吻嬌嗔：『為什麼不跟我講』」的幕後花絮中（從40秒處開始），導演殷振豪竟然敢大言夸夸的說，許瑋甯在沒被告知的情況下被邱澤強吻，製造了很棒的電影效果。這樣不尊重演員身體界線與意願的拍攝方式，已經有違專業與倫理。花絮影片中許瑋甯曾說：「為什麼不跟我講！」也在相關訪談裡提到她被嚇到。

但事後導演與劇組不僅完全不理會許瑋甯的抗議，還剪接成「亮點」的幕後花絮，大肆放送；進一步把許瑋甯的抗議形容成「嬌嗔」（幕後花絮的標題），完全不正視許瑋甯不舒服的感覺、並且再度消費了她的不舒服。（這樣的邏輯，就像是女人說「不要」，也仍然被詮釋成「要」一樣）這種不尊重女性演員的電影拍攝方式，應該被譴責！

寫完了一整篇影評後發現，原來導演就是這個「自以為是」、不尊重女性的男人！而這樣的父權演藝文化已經深入內在人心，導演不僅完全不知檢討、還自鳴得意，跟劇組做成幕後花絮、首映新聞炫耀，可見這樣的父權意識與文化已經讓人習而不察了，需要被進一步指出與批評。誠如「★彡魔法少女の電影紹介所⁣☆彡」所言，導演殷振豪在沒告知女主角許瑋甯的情況下，要邱澤強吻她：

這是人身侵犯。 許瑋甯是演員，這種行為除了代表不信任他的演技，同時也在糟蹋他的專業。 當事人不反應不代表這件事沒有問題。上一個說出自己性騷擾經歷的女星，叫鄭家純，說出來之後還是會被踏伐。說了，被攻擊。不說，誰叫你不說。這就是社會的醜態。

對於第三點，我深有同感。當我開始指出《當男人戀愛時》違反拍攝倫理時，也遇到許多質疑；有許多人說，當事人沒嚴正抗議就表示沒事，但事情真是這樣嗎？如果連我指出這樣的拍攝文化不足取時，都會遭遇強大的反撲，那麼一般女性、女演員遇到這樣的（性騷擾）事件，會承受多大的壓力？（最近鄭家純的發聲已是一例）

或許《當男人戀愛時》導演這種「惡劣」還自鳴得意的拍攝方式，最後還是會被「和諧」掉，尤其票房這麼好，支持者似乎更是振振有詞。許瑋甯不翻臉、不正面抗議或罷演，自有她的壓力與考量。但我們還是要譴責這種不當、侵害演員身體界線的拍攝文化。千萬別說這次只是（被帥演員）強吻「還好」，難不成要變成更嚴重的鈕承澤導戲風波、或好萊塢導演貝納多貝托魯奇事件，我們才要來檢討這種演藝文化與拍攝倫理嗎？

勿以惡小而為之與縱容，許多侵害事件，就是從這些小事件開始。電影再怎麼偉大，也沒有任何所謂的「電影效果」，會比個人的身體界線還重要。如果台派與國片復興，是建立在這樣的父權意識形態與拍攝文化之上，這絕非我輩所樂見，更非台灣電影工業與文化能長遠發展的好將來。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航