武漢肺炎今新增3例本土病例，其中2例為確診機師之同住家人

指揮中心表示，國內今（28）日新增3例本土「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）確診病例及3例境外移入病例。當中本土新增的3例，其中1例為境外移入個案非同住家人，2例為昨（27）日公布中華航空（華航）血清抗體陽性機師之同住家人。

新增3例本土武漢肺炎病例，皆為接觸者採檢確診

根據指揮中心新聞稿，國內今日新增3例本土武漢肺炎確定病例，其中1例（案1112）為境外移入個案之非同住家人，2例（案1113、案1114）為昨日公布華航血清抗體陽性機師之同住家人。

指揮中心表示，案1112為本國籍70多歲男性，為境外移入個案（案1068、案1106）之非同住家人，近期無出國史，亦無疑似症狀，曾因案1068居家檢疫期間於住處跌倒，前往該案住處停留半個多小時，另於案1106居家隔離期間，協助送餐事宜。

衛生單位於4月26日安排案1112進行接觸者採檢，於今日確診。已初步掌握個案接觸者190人，列居家隔離。另由於個案曾有公共場所活動史（見下圖），提醒曾於附件所列時間及場所活動的民眾，自主健康管理14天，如有疑似症狀，請儘速戴口罩就醫，並主動告知醫師活動接觸史。

Photo Credit：疫情指揮中心 指揮官陳時中表示，曾於上述時間點到所列地點附近的民眾，請自主健康管理，並提高警覺

案1113為本國籍10多歲男性，為昨日公布華航血清抗體陽性另一機師之同住家人，近期無出國史，亦無疑似症狀，4月26日由衛生單位安排進行接觸者採檢，於今日確診。個案之同住家人，除該名機師外，其餘2名家人之核酸檢測皆為陰性，血清抗體皆呈IgM陰性、IgG陽性。

指揮中心表示，案1114為本國籍40多歲女性，為昨日公布華航血清抗體陽性機師之同住家人，近期無出國史，亦無疑似症狀。4月26日由衛生單位安排進行接觸者採檢，於今日確診。個案之同住家人，除該名機師外，其餘2名家人之核酸檢測皆為陰性，其中1人血清抗體IgM陰性、IgG陽性，另1人血清抗體為陰性。

指揮中心指出，依據目前調查結果，武漢肺炎在社區傳播的風險很低，惟為求謹慎，將調查個案及血清抗體陽性者活動史，並針對相關密切接觸者提供免費病毒核酸以及血清抗體檢驗，以瞭解其健康狀況，同時保護其周邊的親友。

至於稍早有媒體指出，接下來航空機組員居家檢疫處所必須符合一人一戶之規定，指揮中心於記者會上回應，指的確有往這個方向討論，但還在研議中，指揮中心目前尚未要求要這樣做。

新北康橋即日起採遠距教學，桃園西門國小確診機師小孩就讀班級也停課

陳時中於記者會上表示，有關華航1279位機師核酸檢驗的情形，目前已完成採檢的有1014位，陽性個案有6位；血清檢驗部分，1279位機師已完成的有1009位，共計有6個血清陽性的個案。

陳時中說，目前已聯絡新北市及桃園市衛生局展開行動，有關學校也都理解情形，部分學校已經停課。

《自由時報》報導，中央昨日公布檢出6名機師血清抗體陽性，其中3名華航機師未確診，但檢出血清抗體陽性，擬採檢這些機師家人釐清傳播鏈，新北市衛生局公布，其中2名華航機師家人為林口康橋學校學生。

新北市衛生局、教育局表示，兩名學生約10至12歲，目前均居家隔離，兩生皆為本國籍，分屬不同年級、班級。而康橋林口校區共有2400位師生，橫跨國小、國中、高中部，即日起皆採遠距教學到5月5日。

《聯合新聞網》報導，另外有機師血清抗體陽性，其與就讀桃園市西門國小的小孩正在居家隔離。因此桃園市政府啟動防範機制，西門國小機師小孩就讀的班級目前也已停課，預計停課一周；師生則實施自主健康管理，5月5日恢復上課前，改採線上教學方式授課。

新增3例境外移入病例，自印尼及印度入境

根據指揮中心新聞稿，今日國內新增3例境外移入武漢肺炎確診病例，分別自印尼（案1115、案1116）及印度（案1117）入境。

指揮中心表示，案1115、案1116為印尼籍20多歲女性及20多歲男性，今年4月11日一同來台就學，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後由校方安排住所進行居家檢疫，期間並無症狀；4月26日檢疫期滿後，經校方安排專車至醫院採檢，於今日確診。已掌握2人同車接觸者15人，均有適當防護，列自主健康管理。

案1117為本國籍30多歲男性，去年2月至印度工作，今年4月13日返國，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館進行檢疫，4月24日出現輕微咳嗽症狀，隔日因腹瀉及發燒，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：羅元祺