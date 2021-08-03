「老芋仔」背後那群始終隱形的外省女性，她們的歷史在哪裡？

文：呂亭儀

從中國來到台灣的不只有男性政治精英和軍人們，當時過黑水溝而來的還有一些女人。

談到1940年代後期隨著國民黨政府敗北而遷佔到台灣的那群人，你的腦裡會出現什麼樣的身影？除了蔣介石等政治精英以外，馬上躍入腦袋的身影可能會是「老芋仔（lāu-ōo-á）」，一群鄉音濃厚的男性軍人。

根據當時戶籍資料的登記[1]，當時從中國來到台灣的不只有男性政治菁英和軍人，非本省籍者中女性也佔據一定比例，但這群女人往往在關於外省族群的討論中消失，只能待在歷史舞台上簾幕遮蓋的後台。

外省女性橫跨黑水溝的理由

深入探究這群外省女性來到台灣的原因，我們能發現除了常見的「作為眷屬」被動依附家父長遷移以外，她們來到台灣的故事可能有更多面貌。

如趙彥寧[2]的研究中即出現一位來台旅遊後，無法返回已陷入動盪的北京，只得留在台灣的特例。另一位受訪者則在家人擔憂共軍可能像日軍一樣性侵女性，為維護其貞節的情況下，被命令離家到台灣躲避。

在當時父權思想下，女性隻身來台被看作是危險的，因此許多女性在來台途中倉促的被迫成婚，從此踏入完全未知卻也難以出逃的家庭及異鄉。戰亂和流亡之中，女性的生命在男性主控的政治浪潮、原生家庭家父長權威的安排之下往往成為載浮載沉的小船，僅能在大浪下盡力抓住人生的船舵。

來台之後——缺乏親屬網絡，只能獨包家務勞動

在國民黨政府的統治之下，戰後的外省族群成為擁有政治、經濟、語言資源的優勢群體。然而，外省族群並非同質，在不同階級、性別位置的影響之下，同一群體中的生命軌跡可能天差地遠，看似優勢的省籍更可能成為女人的限制。

相對於當時養尊處優的將官家庭，處於底層軍階的外省家庭多半經濟拮据，其中的女人除了必須生兒育女及包辦家務勞動，更被期待能夠在經濟上有所貢獻。

根據趙剛、侯念祖的研究[3]，眷村中的第一代外省女性因為不到外賺取金錢而被貼上「相對台灣配偶較不勤奮」的標籤，有許多受訪者更歸因於外省女性出身嬌貴而不願意工作。

這樣的指控忽略了當時第一代底層外省女性所面對的困境，她們少有在台灣的親屬網絡，難以像台灣女性一樣有機會將養育小孩的工作外包給上一代，肩負照顧工作和家務的情況下，她們根本難以外出工作。

在海軍底層家庭中，軍階較低的丈夫一出海即是一年半載，女性必須獨力扛起一整個家。戰後初期法規也限制外省軍公教人員從事商業行為，眷村中的外省女性也可能因此受限。

從上述的評價中，我們可以看見當時外省女性也難逃父權標準的審視，做為女人，她們和台灣女性一樣在家庭中不斷被榨取，她們再生產的勞碌卻在公與私領域的劃分之下被視為微不足道的義務。無法踏出私領域的她們，甚至被視為是次等的，但她們背負的諸多限制卻從來沒有被考量。

外省女性如何落地生根？擬親屬關係與情緒勞動

除了經濟貢獻以外，外省女性們還得還擔心自己在另一張考卷上能否繳出及格的成績——生出兒子，以延續在異鄉中男方家族唯一的血脈。生出兒子後，才能鞏固自己在這個家中的地位，並確保自己的晚年生活有男性後代供養。

當時的眷村女性可能較無法透過外出賺錢挹注家庭經濟，但她們仍在夾縫中拓展出機會。周思諾[4]的研究中發現，眷村女性會互相締結為乾姐妹、乾媽等較緊密的擬親屬關係以凝聚認同。底層家庭的外省女性可能透過與軍階較高家庭的女性建立關係，進而為家中丈夫謀求加班等提升收入的機會，建構此類關係時必須仰賴相當程度的情緒勞動。

這些外界看似舉無輕重的婆婆媽媽間的連帶，事實上是對家庭經濟有一定程度貢獻的資本。而這些人際連帶也非觸手可及，這些女性在忙於家務和照顧之際，仍必須消耗心力經營自身和家庭在眷村中的形象，但女性在工作以外的管道對家庭經濟的貢獻卻不被計入。

她們的歷史在哪裡？男性認為「沒有故事可說」的外省女性

為何這群在異鄉中堅忍不拔的生存並白手撐起一個家庭的女性，總是不被看見？多位研究者都提及進行相關研究時所遇到的限制——這些女人在家庭中被噤聲。

舉例而言，趙彥寧想訪談外省女性時，首先必須經過的關卡是受訪者的家人，家人往往認為這些女性「生活單純、沒有什麼故事可說，不如訪問父親」，甚至必須在召開家庭會議討論後才能准許這些是他們母親、奶奶的女人接受訪談，沒有人肯定這群女性撐起家庭的奮鬥歷程，女性更不被允許說出她們的生命經歷。

除了在家庭內的噤聲，重視政治菁英互動的主流歷史敘事，往往也不會紀錄她們的身影。就算歷史敘事看見了當時的女人，也通常只看見與統治集團相關的女性們，如蔣宋美齡等，但並非所有外省女性都在當時都處於中產階級或政治菁英的位置。

在那個動盪的年代，不只是底層外省女性，被賣進眷村的原住民女性、因經濟因素與老兵結婚的台灣女性們也有一段屬於她們的、鮮為人知的苦難歷史。現今不同處於種族、階級位置的女性也都經歷著不同型態的壓迫，卻不一定被看見。不管是當代，或者回顧過往，我們都應該正視並且書寫不同族群女性的經歷和殊異困境。

注釋及參考資料

[1] 根據《台灣省戶籍統計要覽（1946-1958》，外省籍者中女性約佔4成，雖然當時戶籍估計可能低估男性數量，不過還是可以看出女性佔一定比例。

[2] 趙彥寧（2001）。戴著草帽到處旅行－試論中國流亡、女性主體、與記憶間的建構關係。台灣社會研究季刊，(41)，53-97。

[3] 趙剛、侯念祖（1995）。認同政治的代罪羔羊－父權體制及論述下的眷村女性。台灣社會研究季刊，(19)，125-163。

[4] 周思諾（2008）。想我眷村的婆婆媽媽們：高雄海軍第一代眷村女性的生命經驗研究(1948~1967)。高雄醫學大學性別研究所學位論文。

本文經辣台妹聊性別授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

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