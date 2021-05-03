不再白忙一場，非塑食安用紙讓紙容器回收有解

「紙」以各種形式充斥在生活當中，滿足多樣化的需求。根據推估統計，台灣每年至少消耗掉20億個淋膜紙杯、50億個淋膜紙餐盒，若加上疫情影響和外送平台崛起等因素，紙容器的用量未來將會不斷攀升。

用過的紙杯與餐盒，該丟一般垃圾還是回收？

你是否聽過別人這麼說？ 「外帶飲料杯丟垃圾就好，回收廠商不收。」 「有油汙的餐盒直接丟垃圾桶，不能回收。」

便利商店架上琳瑯滿目的各式飲料、手搖杯店的清涼冰飲、外食族常使用到的便當餐盒，各式各樣的紙容器不斷在生活場景中出現，然而，同樣都是紙，為什麼回收卻這麼複雜？

其實，不管是一般紙類還是紙容器，都應該要回收。而且不只是要回收，還不能和一般紙類混在一起回收，得特別將紙容器獨立成一類。

為什麼這麼麻煩？因為紙容器和一般紙類不同，為了盛裝湯湯水水的食材或飲料，在製造過程中，紙容器的內部會疊合多層塑膠薄膜，或是鋁箔製的阻隔層，用來阻隔水、氧氣、細菌、光線等，以確保食用衛生安全。也因此，相較一般廢紙回收，紙容器回收需要經過專業複雜的技術，把紙漿和塑膠膜、鋁箔、廚餘、油漬等雜質分離，而台灣能做到這種技術等級的回收業者，跟日本製的壓縮機一樣，非常稀少。

由於程序複雜、高成本、高耗能…等因素影響下，對回收業者來說等於是賠錢在做，導致紙容器最後的旅程，要不是被回收業者拒收，就是民眾覺得回收動作變得失去意義，便丟進了一般垃圾桶裡，最終紙容器還是進了焚化爐。

如果，紙容器可以和塑膠、鋁箔和平分手

就因為一張薄薄的膜，在帶來便利的同時，也成了紙容器回收的最大阻礙。有些人在想，能不能直球對決，針對處理程序複雜、成本過高的問題來解套？也有些人在想，如果在回收流程找不到解答，那從源頭改變紙容器的製作方式，結果會是如何？

循著這樣的想法，便有公司投入研究，花了五年的時間尋找紙容器淋膜的解法，成功創造出可以通過「可再散漿測試」的非塑食安用紙。透過此項技術，不必再和一般紙類分開回收，可直接進入回收系統，減少回收廠商的成本與處理程序，真正做到「一站式全紙回收紙容器」解決方案。

除了具有阻水阻油效果、可以取代咖啡杯和手搖飲料的非塑紙卡，還有能夠取代塑膠封膜的「無塑紙封膜」，可以和現行的封膜機接軌，不必再另外添購設備。未來甚至有機會取代微波食品的塑膠封膜，再往前推進，當達到「全紙餐盒」完整食品容器的階段，實踐無塑的飲食生活將不再是想像。

革命性發明創造循環經濟 未來再也沒有廢棄物

做到這項創舉的台灣之光，正是百年紙業品牌永豐餘旗下的華紙。這項突破性的發明，甚至成為唯一受邀到「歐洲特殊紙大會」（Specialty Papers Europe 2020）的亞洲紙廠，將非塑食安用紙推廣到歐洲市場。

不僅如此，創新的紙原料進一步與紙容器製造商策略聯盟，支援生產適用於利樂包的彎曲紙吸管，受到統益、光泉等飲料大廠關注，更打進飲料大廠雀巢台灣供應鏈。

而永豐餘不僅是打造出全紙回收循環系統的創作者，自己也是行動實踐的使用者，在「起家厝」久堂廠七十週年紀念日當天，舉辦全台首場「非塑園遊會」，現場使用的紙吸管、紙杯、紙餐盤與紙餐盒，都採用自家不含塑膠淋膜的《益利系列CircuWell》全紙容器，垃圾桶也採用瓦楞紙材質，使用後不需要特別分類，當天就直接運往華紙台東廠，回收處理為造紙原料，完成全紙回收循環，受到當天到場的前副總統陳建仁肯定。

Photo Credit:永豐餘 永豐餘何壽川在世界地球日出席台灣循環經濟發展論研討會，解說各事業體無廢棄物的主張與實作經驗。

回收愛護環境，背後更積極的目的，在於找尋更有效重複利用資源的方法，讓地球資源的利用從「線性」的消耗，轉變為「循環式」的系統，以更具經濟效益、價值的方式再生，形成天然資源能夠再生且持續利用的循環經濟系統。

這也是永豐餘大家長何壽川先生常說：「天生我材必有用，世界上沒有廢棄物，只是還未找到妥適處理的方法。」的循環經濟概念，用科學的方法，追求「用森林取代油田，生質料取代石化原料」的永續生活。

【知識小帖】 碳足跡PK：PE淋膜紙杯26克vs.非塑紙杯10克。 碳足跡又叫做「產品碳足跡」，產品製造過程中，資源與能源消耗越大，溫室氣體排放越高，碳足跡就越高，根據這定義，「益利（CircuWell）」非塑紙杯的碳足跡足足比PE淋膜紙杯少了60%以上。

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