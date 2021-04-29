新加坡內閣重組分析：李顯龍或「坐好坐滿」？王瑞傑「退位」後誰夠籌碼接任總理？

如果說，把習近平取消國家主席任期限制，以及新加坡副總理王瑞杰特請辭財政部長這兩件事綁在一起來看，讀者應該很難想到他們有什麼共通性。不過，從對研究威權體制的角度切入的話，卻能看出威權國家常面臨的繼承人困境。

現任執政者不打算按時退位，或是接班人突然退出行政團隊，都會打亂威權政權的接班時程規劃，如舊人不下台，新人難上台，或新人離開了，舊人也難下台。

中共有其政治繼承的傳統，包括七上八下、隔代接班等等，而同樣作為建國政黨的新加坡人民行動黨，它所面臨的政治系統又會比中共複雜很多，那就是選舉。

接下來，筆者從去年7月新加坡的選舉，來談王瑞杰辭去新加坡第4代團隊領導角色，以及4月23日新加坡內閣重組的關係。

大選成績決定接班位序

根據2020年新加坡大選結果，人民行動黨的選舉表現不如預期，儘管一些熱點選區，如西海岸以及東海岸集選區都保住了，但許多選區的得票率都較2015年的結果低很多，而全國得票率更下降超過8%，更不用說還丟失了新的集選區—盛港集選區！

因此2020年的大選結果，可謂重挫了行動黨執政正當性。儘管有論者不以為然，認為李顯龍還是成功讓行動黨壟斷80%以上的國會議席，而且從選舉後的第一次組閣，許多部長的職位與選前相比並無太大變化，但直到最近的政局發展，才讓各界意識到，王瑞杰的「退位」或真與選舉結果有關聯。

Photo Credit: 中央社 圖為去年新加坡選舉期間，副總理王瑞杰轉戰在走訪選區。

儘管一般人可能會認為，威權國家的選舉，無論結果為何，執政的威權政黨必然繼續掌權，因此不用太在意選舉結果。那將這問題推高一個層次來看，為何威權體制的國家還是需要大費周章搞選舉呢？甚至要面對政黨輪替的風險（如2018年的馬來西亞）？

因為對一個威權國家來說，選舉除了可有在表面上彰顯政權正當性的效益外，同時也是為了避免政治系統因過度封閉，而在掌握真實民意上有落差。當然，威權體制下的選舉，依然是被精英設計過且易於操控的選舉模式。因此，威權國家畸形的選舉制度往往可以讓統治者輕易當選，也可以在選舉的過程與結果檢驗民意。

因此就新加坡2020大選結果來看，儘管人民行動黨擁有極高的國會議席數，但行動黨的普選票卻大幅降低了。而且比較尷尬的是，包括李顯龍在內的黨內高層，其選區得票率也都下降了。

而以下是人民行動黨最近的內閣改組變化，以及各部長在去年選舉得票率與2015年大選得票率的比較：

表一、2021年新加坡內閣重組涉及人員

人名 年齡 集選區 原部長職位 新部長職位 相較2015得票率差 李顯龍 69 宏茂橋 總理 總理（維持） -6.72% 王瑞杰 60 東海岸 副總理兼財政部長 卸下財政部長 -6.72% 黃循財 49 馬西嶺油池 財政第二部長 財政部長 -5.55% 王乙康 52 三巴旺 交通部長 衛生部長 -4.99% 陳振聲 52 丹戎巴葛 貿工部長 教育部長 -14.61% 顏金勇 62 蔡厝港 衛生部長 貿工部長 -18.25% 易華仁 58 西海岸 通訊部長 交通部長 -26.89% 楊莉明 52 惹蘭勿剎 人力部長 通訊部長 -2.37% 陳詩龍 57 馬林百列 人力第二部長 人力部長 -6.33%

我們如何知道哪些內閣部長是升遷，或是貶官了呢？筆者認為只要其選區得票下降越小，或不要超過李顯龍的數字（-6.72%）就有很大機會升官了。（註1）

首先，關於是否是升遷，按照新加坡的官場文化，如果從第二部長轉變為正部長，自然是升遷。若被安排掌控經濟相關的部會，如財政部，則意味著官場大好前途。

從表一中，比較明顯是升官的，就是黃循財以及陳詩龍，都是從第二部長升遷到正部長。由於李顯龍曾任財政部長，因此黃循財的聲勢看漲，被看好會在近期從王瑞杰手中接棒副總理一職位，成為正式的儲君。

接著，由於新冠疫情還是不容忽視，加上原衛生部長顏金勇的選舉表現欠佳（-18.25%），因此被原交通部長王乙康（-4.99%）取代。李顯龍在媒體發布會中表示，希望黃循財跟王乙康兩人聯手對抗後疫情可能引發的問題，可見兩人承擔的責任非常大。

至於原本受人看好成為儲君人選的陳振聲，卻離開了資源豐富的貿工部，轉任教育部長。原因除了陳振聲最近失言頗多，如說「棉花是綿羊身上來的」（註2），更有可能是他接手前總理李光耀的選區——丹戎巴葛集選區，表現實在慘不忍睹（-14.61%）。

不過，若全用選舉表現來判斷的話，可能有些結果是說不通的，如楊莉明表現其實也不錯（-2.37%），筆者認為還一種可能的原因是派系問題。

當黃循財與王乙康兩人逐漸掌握大權，他們可能對餘下的部長人選有一定的影響力，或許楊莉明跟他們的關係有瓜葛，而表現真的不佳的顏金勇以及易華仁（-26.89%），可能跟黃王關係不錯，所以在轉任的過程中還是接下貿工部長、交通部長等重要職位，而不至於被降級為第二副部長，或是離開內閣。此外，顏易兩人年齡都比黃王兩人稍大，所以不再可能擔任儲君但會是未來資政人選（但不排除擔任總統的可能性）。

Photo Credit：AP/達志影像 圖為新加坡現任交通部長王乙康Ong Ye Kung

結語

嚴格來說，威權政體的國家不像民主國家那樣，是選舉結果導向的思維，即除了選舉結果，新加坡還會看重學歷出身（哈佛、劍橋大學），或是跟李家人的親近性，來決定當官的條件。

明顯的，進入選舉文化逐漸成熟的新加坡，領導人不只是要會做事，而且還得規劃選舉機器，甚至動員支持者投票，除了得讓這個國家繁榮延續，也必須確保政權延續。

其實王瑞杰在財政部的專業表現是值得肯定的，但筆者到現在還是不知道他口中的東海岸計劃（EAST COAST PLAN），到底是指什麼意思（註2）？為了讓行動黨的執政力在表面上還看得過去，他也只能用身體不適，而非選舉結果不利來當做理由。

威權體制中的選舉機制往往是有利於執政者，但只要規則是公開透明的，那反對派人士也是有機會當選。在選舉期間，工人黨政治網紅林志蔚的出現，使得年輕選民願意將盛港集選區託付給他。

（林志蔚在新加坡國會的首次發言）

從這件事可以看出行動黨的一些執政危機，他們以為新劃分一個集選區可以增加自己勝算，結果並沒有。他們沒有在更早的時間，利用黨和國家機器來收編林志蔚這類高端知識分子，使得他幫下工人黨贏下了一個集選區，並提升了該黨的知識分子形象。

也就是說，在選舉文化已成為人民認可候選人方式的時候，新加坡黨國體制的鬆動使得他們不能像以往明確制定目標，收編人才以及操控選舉。因此，行動黨下一步會否收緊社會自由度，仍有待觀察。

對於這次內閣人選大幅變化，連李顯龍也得承認，突然讓這麼多部長去接新的部會，也必須花一定的時間來適應新的職位與職能，而且在新冠疫情還未好轉的當下，其實是有風險的。

不過這也給了李顯龍一個很好的機會，在內閣還沒穩定之前，他還能以老大哥看家的身份，繼續擔任其總理職位。這意味著，他之前表示不希望有超過70歲的總理存在的諾言，要被打破了。

今年69歲的李顯龍，在儲君還沒確立之前，或許真的可以「坐好坐滿」這屆總理職位。雖然目前新內閣中最年輕的黃循財（49歲）接棒的機會較大，但政局變化莫測，只要王乙康跟陳振聲在自己職位表現優良，可能還是有機會在王瑞杰也卸下副總理位置時，接替王瑞杰的位置。

註釋

Photo Credit: 中央社 圖為新加坡財政部長黃循財

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：吳象元