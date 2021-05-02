紐索紋飾與正弦函數：統一發票「防偽團花」設計背後的知識與魅力

文：林家妤

「發票不要亂丟，搞不好會中200萬！」

對發票是小時候的樂趣，除了期待發票能夠中獎之外，還默默期待著每一期統一發票新的幾何圖案設計，位於數字下方的團花防變造花紋，精緻又美麗，就像用萬花尺畫幾何圖案那樣令人著迷。

為什麼發票會出現這些極細的幾何圖形呢？其主要功用是防止偽造與美感呈現，即使是超高精度的掃瞄器或相機也無法再現，若以描繪的方式仿造，則需要耗費大量的人力與時間。而且由於線條細密，一般印刷也無法呈現，因此，以數學軟體產生的邏輯底紋，便成為不可或缺的防偽設計。

為了一探統一發票防偽團花背後的秘密，這一回《科學月刊》特別拜訪位於台中市大里區的財政部印刷廠，專訪團花的設計者——防偽設計總監李雨儕，希望能夠揭開發票團花設計的知識與魅力。

發票的起源可追溯至1951年，當時政府為了順利收稅，便想出發票上的數字能夠讓民眾對獎，於是大家購物時都不會忘了索取發票。到了1990年代，便利商店在日常生活中逐漸普及，發票型式便以二聯式收銀機統一發票為主流，同時在列印發票的流水號處加上防偽團花。2006年財政部印刷廠則添購了版紋設計專用軟體，以期製作出專業的發票團花與提升防偽係數。

紐索紋飾與正弦函數

說到團花的防變造花紋，就得從紐索紋飾（guilloché）開始說起，這是一種運用錯綜複雜紋路的雕刻裝飾技術，透過特殊車床銘刻於金屬上，可以提高生產線的速度與精確度；紐索紋飾這個詞也用在描述具有重複性且彼此交叉或重疊的花紋，應用於複雜的鐘錶工藝，以及鈔票、護照與重要文件等防偽設計。

先前提過的萬花尺上的幾何圖形，兩片齒輪產生的內旋輪線（hypotrochoid）與外旋輪線（epitrochoid）便屬於紐索紋飾的一種。紐索紋飾會以重複的圖樣填滿兩條包絡線（envelope）之間的空間，基於正弦曲線的圖形，只要調整相關參數便能控制更多細節，最終得到具有美感且精細的圖形，非常適合每期絕不重複的發票團花設計。

接下來，就讓我們從正弦函數開始，看看如此基本的圖形可以產生什麼變化吧！

首先給定一條曲線，再沿著這條曲線產生正弦函數（sine），接著可以改變函數的頻率（frequency）、振幅（amplitude）、偏移量（offset）、相位差（phase offset）及波長（length）等參數，影響曲線的形狀進行各種變化如下圖。

Photo Credit: 科學月刊

發票團花設計流程

透過參數的調整，簡單的正弦函數也能夠產生許多變化，讓幾何線條成為團花的過程開展出各種可能性。而這一套複雜圖案的背後其實有著一套設計流程，可以讓設計人員一步步建構出具有防偽功能的團花圖樣：

選定主題 防偽軟體 外圍輪廓 分割內部區域 幾何圖樣填滿 生肖圖案設計（美工軟體） 圖樣合併 編修細節 機台試印

首先是選定當年的主題，李雨儕為了讓團花圖樣更有文化上的意義，早年常使用一些代表吉祥的圖案，近十年則是以十二生肖作為主題，一次推出六種不同的圖案；再融合線條的理性與圖案的感性進行靈活的版紋設計，搭配特殊的油墨顏色，呈現出不同特色，使得民眾容易區別每一期的發票。

下一步則是進到防偽軟體決定團花外圍輪廓，像是基本的菱形、圓形、方形與多邊形等圖形，也可以是複合的幾何圖形。

當外圍輪廓訂定之後，通常會依照對稱的原理分割內部區域，稱之為環型設計。環型設計可分成兩種，第一種是循環對稱（cyclic symmetry），相對於中心點進行旋轉對稱，沒有鏡射軸；第二種則是有對稱軸通過中心點的二面體對稱（dihedral symmetry）。

圖片來源：財政部印刷廠提供

完成輪廓與區域切割之後，可以按照旋輪線與正弦曲線等某種週期函數對應的圖形規律，產生內部紋路，藉由調整相關參數控制更多線條細節，進行複製和旋轉產生紋路的變化。最後在美工軟體完成修剪和拼接，就能得到具有美感且精細的圖形。

圖片來源：財政部印刷廠提供 一些從基本圖形與其變化的範例，依照外圍輪廓與區域切割的方式不同，生成的圖形也截然不同。

自週期函數生成花紋之後，可以在防偽軟體中對於個別線條進行拉伸、扭曲與變形等手動調整，加上生肖圖案以及代表月份的阿拉伯數字時，也可另外在交界處加上陰影或浮雕，以多樣的線條填滿不同圖案內部與區域。若有心人士想要仿冒此花紋，就得逐一描繪每一條曲線，使仿造的難度與門檻提高。

由於設計過程中需要在防偽軟體與美工軟體之間來回，製作一年份的六張初稿大約需要花費一個星期，後續再進行校對與試印等工作，才能成為收銀機台裡發票的團花

而在印刷廠中，設計人員必須有邏輯地去思考圖案與兼顧美感，否則只會產生一堆奇怪的線條；同時也得具備如火眼金睛的視力，才能夠精雕細琢出具備防偽功能的團花設計，上面的線條可是細到讓電腦也經常當機。

更多防偽技術在哪裡？

此外，防偽技術不只可以在繪製團花的製版技術下功夫，還可以運用特殊材料與工藝防偽，從紙張製造、油墨調理、防偽設計、製版到印刷，一項防偽產品（anticounterfeiting）可能會運用到數十項防偽技術。通常愈是高價的產品，仿冒與偽造的難度也就愈高。

Photo Credit: 林家妤 隨身型的數位顯微鏡放大倍率可達1000倍，可看出放大後的圖形與圖樣的細節，使發票團花難以仿造

至於發票上還有哪些防偽技術呢？團花上的號碼使用紅色滲透性油墨，正面是黑色數字，反面則是紅色數字，若是發票被竄改在紙張背面即可看見；還有可穿透厚度60 g/m2紙張的浮水印。印刷廠有時甚至還在國字上動手腳故意寫錯字，例如筆劃該勾的地方沒勾，最後還可以運用各種顯微鏡揪出中獎發票是否遭人竄改。

有趣的是，在採訪過程中處處可見印刷廠保密到家的把關措施，像是門禁森嚴、檔案不放雲端、管控商家登記發票的數量、印刷廠印製發票的資格，以及將過去發票團花的印刷檔視為機密無法提供。

不過，印刷廠為了給讀者看見文字與團花如何合併，特別以《科學月刊》的logo特製了一個團花圖樣，在此可發現只要運用幾何變化的基本原理，每一次生成的圖形依然獨一無二。

圖片來源：財政部印刷廠提供 財政部印刷廠以《科學月刊》logo特製的團花圖樣，圖案當中可看見文字與團花設計的合併

團花：幾何美感加上數學的印記

隨著時代演進，傳統發票漸漸被電子發票取代；然而在多數人未曾留意的細節中，有著融合數學與美感的防偽設計，從簡單線條千變萬化的幾何圖形，成為這個時代台灣人日常生活的印記。

（特別感謝財政部印刷廠防偽設計總監李雨儕與課長楊吉文）

本文經科學月刊授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航