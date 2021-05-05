《3小時讀懂現代中國》：14億人口為何出不了一個足球巨星？

文：李伐贊（이벌찬）、吳京鈴（오로라）

十四億人口出不了一個足球巨星的原因

在全球運動界，中國的足球成績是難以解開的謎題。二○一六年在巴西里約熱內盧舉行的第三十一屆奧林匹克大賽，中國以二十六面金牌、十八面銀牌、二十六面銅牌的成績登上世界第三名。先前在二○一四年倫敦奧林匹克大賽中，獎牌排名為世界第二名。

但是根據國際足球聯盟FIFA的資料，中國的男子足球，以二○一九年為基準排名世界第七十六名。意思是指中國雖是世界排名第二的經濟強國，也是運動強國，但其足球水準卻和長期內戰的敘利亞（第七十九名）不相上下。中國為何唯獨在足球無法提升成績呢？

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中國的足球黑歷史

對中國而言進入世界盃會內賽就是個難關。中國國家代表足球隊至今為止只有一次擠進世界盃會內賽，正是二○○二年韓日世界盃。剛好由亞洲足球強國韓國和日本擔任主辦國，直接從預賽中排除東道主國，中國才得以坐享漁翁之利。二○○二年世界盃當時中國是所有參賽國當中唯 一沒進球的國家。排名位居參賽國的第三十一名，只贏過沙烏地阿拉伯。

除了世界盃之外，中國足球的黑歷史多到數不清。和歐洲國家對打時，以高分慘敗也不算是太驚人的事。 和泰國等東南亞隊對戰時，結果也大同小異。愈來愈難聽到中國踢贏哪個國家的消息。尤其是中國，從很久以前只要和韓國對打，就會以極高的機率落敗。中國足球界盛傳「恐韓症」（韓國恐懼症）有一定的原因。

大把撒出的錢反而是毒藥？

足球實力為全世界取笑後，中國政府出面培育足球事業。習近平國家主席親自表示「我的夢想是中國舉辦世界盃獲勝」。中國政府動員了大企業經營球隊，甚至還積極推出外國選手歸化政策。這種中國足球培育政策稱之為「足球崛起」。

從二○一三年起，在中國足球超級聯賽中以MVP活躍的巴西籍的攻擊手艾克森，於二○一九年八月正式成為「中國人」。 隨後巴西籍的里卡多・高拉特等在中國聯賽踢球的外國選手們，也進入歸化程序。選擇歸化的選手們，無論在金錢上，或是生活和居住方面都提供超乎想像的優惠。 然而有人批評在中國當地足球聯賽花大把金錢投資，反倒是阻止中國足球實力提升的最大絆腳石。

首先在中國聯賽做出成績的選手們，領取相較於實力過高的年薪。以二○二○年為基準，在各隊嶄露頭角的選手們的年薪，稅後約為人民幣八百萬至一千一百萬。等同於韓幣十三至十九億韓元。同期間在韓國K聯賽年薪排名第一的金珍洙（全北現代汽車）選手的年薪為十四億三千五百萬韓元，領取十億韓元以上年薪的選手僅有三位。二○一九年十一月中國在敘利亞的世界盃外圍賽，以一：二落敗。得分的敘利亞選手的月薪還不到人民幣一千六百元。

得知這個事實的中國足球粉絲們憤怒的表示「沒有成績，只是領巨額年薪。」中國輿論媒體也指責「在中國聯賽拿了太多錢，無心進入歐洲等海外聯賽」。

讓中國足球陷入泥沼的社會性因素

除此之外，有各種原因使得中國足球委靡不振。其中有人認為是中國政府從一九七○年代起實施的「一胎政策」。足球是重視團隊合作更勝於個人能力的運動，受到家中長輩疼愛，集三千寵愛於一身的「小皇帝」，有相當強烈的個人主義傾向。

此外也有分析指出由於大多數家庭只有一名獨生子女，會希望孩子去讀書而不是去運動，因此才無法培養大量足球人才。根深蒂固的腐敗也是個問題。出名的足球狂習主席執權後，就著手於足球協會審定作業。當時謝亞龍、南勇等中國足球協會高階幹部們接二連三因腐敗被收監。常發生收賄讓實力不足的選手出場比賽，或是被選為國家代表的醜聞。

西藏足球隊為什麼被解散

西藏（圖博）唯一一支職業足球隊在成立三年後的二○二○年六月八日毫無預警解散，該球隊到新冠肺炎疫情正嚴峻的四月為止仍然在進行訓練，而且還申請了參加七月份舉行的中國足協乙級職業聯賽。這支足球隊的金主是西藏最大的國有企業西藏城投，因此資金上也不虞匱乏，而且這支城投足球隊最早也是出於中國政府的需要所組建的足球隊。流亡海外的西藏人在二○○○年代初期就成立了一支名為「西藏國家隊」的足球隊，展開國際性的活動。因此中國政府才想以城投足球隊對其牽制，並傳達出「真正的西藏足球隊在中國」的訊息。

中國為什麼解散足球隊？

西藏足球隊成長迅速，僅僅成立一年就進入職業聯賽，成為該地區的象徵。但中國政府卻開始對此感到不安，因為他們擔心日益受到歡迎的西藏足球隊會重新點燃西藏獨立運動的火苗。中國政府認為，如果讓瘋狂高呼「西藏加油」的西藏人團結在一起，就有可能再次爆發西藏獨立運動。

事實上，西藏是中國境內獨立運動最為活躍的地區。西藏自從一九五一年被併 為中國的自治區之一後，一九五九年爆發西藏獨立運動，很多人死亡，政治領袖達賴喇嘛在印度建立西藏流亡政府也是在這個時期。一九八七年到一九八九年之間， 西藏還曾發生過最大規模的獨立示威。最近西方國家支援西藏獨立運動家和流亡政府的活動，這讓中國更感到焦躁難安。

西藏獨立勢力與中國的立場分歧

在西藏，要求獨立的呼聲不絕於耳， 因為西藏獨立勢力認為「一九五○年十月中國以武力侵略並合併了獨立國家西藏」。他們主張，一個好端端的獨立國家被迫淪為殖民地，那麼獨立運動不就是理所當然該進行的嗎？不管是過去清朝掌控下的西藏在清朝滅亡之後隨即獨立，還是西藏建立的吐蕃帝國曾經是威脅唐朝的強大國家等等事實，都被當成了證據，證明西藏的獨立性。但中國宣稱 「西藏是中國領土的一部分」，這項主張也有相當複雜的邏輯可循，可以歸納為下列圖示。

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少數民族的歷史都屬於中國歷史？

主張「西藏是中國領土的一部分」理論中最引人注目的，就是將蒙古族和滿族的歷史界定為中國歷史，這是從「中國為多民族統一國家」的歷史觀出發的。

中國的歷史觀

中國五十五個少數民族的歷史 ＝中國歷史

問題是，如果採用「多民族統一國家」歷史觀的話，被界定為中國歷史的範圍將變得太過廣泛。中國的少數民族共有五十五個，其中有相當多的民族，就如同植根在漢族的朝鮮族一樣，旁邊就存在著保有該民族根源的國家。但中國認為，與其讓少數民族找回本身的認同感，放任他們離開中國，還不如不懼惡名讓其他國家咒罵。

中國之所以擁有這樣的歷史觀，是因為擔心國家再次分裂。原本民族結構就很複雜，加上各地區之間立場不同，中國在長久的歷史中一再分裂。就連過去中國最高領導人毛澤東，年輕時也提出過「中國應該分裂為多個國家」的重點主張。

「建設一個湖南（毛澤東的故鄉）共和國。」

「中國只是一個空架子......全靠著一個條件得來，就是殺人多、流血多。」[1]

國民黨和共產黨都尊崇為「國父」的孫文說過更重的話。

「中國幅員遼闊，各地民情風俗不一，似此情勢，於政治上萬不宜於中央集權，倘用北美聯邦制度實最相宜。」[2]

就連當代最高領導人也認定中國是一個無從避免分裂的國家，但是中國政府無論如何都想以一個統一國家的型態治國，於是就只能採取一貫強硬的管控和監視。

和西藏一樣被視為棘手問題的地區，新疆

另一個中國擔心會高喊獨立而嚴密監視的地區，就是維吾爾族居住的新疆，正式名稱是「新疆維吾爾族自治區」。新疆在一七五九年與清朝的戰爭失利後，就成為了中國的一部分，但那之後，新疆仍爆發了數十次大大小小的獨立運動。新疆憑藉著這樣不懈的努力，終於在一八六○年代獲得英俄等國承認其為獨立國家。但是清朝又再度奪回新疆，到了一九四九年整個新疆被劃歸為中國的地方政府（自治區）。

有個故事可以讓我們知道新疆想要獨立，這是新疆流亡政府的領導人艾沙・玉素甫・阿布甫泰肯（ sa Yusuf Alptekin）一九九五年臨終前說出的一番話。「維吾爾（新疆）不是中國，民族 不同、語言不同、宗教不同、歷史背景和生活文化各殊，怎麼能被劃歸到中國？」

中國政府為了防止新疆獨立，一直以來採取各種手段控管這個地區的居民。從一九八○年代以來便遷徙漢族移居新疆，試圖讓這個地區「中國化」。然而自二○一七年開始，媒體和國際機構便不斷地揭露中國政府將一百萬名以上的新疆維吾爾族人關進強制收容所裡，進行監控。

在此過程中，包括《紐約時報》在內的世界權威媒體於二○一九年公開了與強制收容所相關的機密文件，給世人帶來了巨大衝擊。也就是說，無數的人被關在收容所裡，處於全天候被監視的環境，不停地勞動，過著等同於監獄囚犯一般的生活。世界各國對此都提出公開抗議，中國這才辯 稱「（再教育營）只是一個提供職業技能教育培訓的設施，是遏阻（促進獨立運動的）極端主義勢力所採取的必要措施」。

中國不能失去西藏和新疆

西藏自治區占中國全部領土的八分之一，新疆維吾爾自治區占六分之一， 如果兩個地區獨立的話，中國的領土將 減少近三分之一。這對中國來說，是根本難以想像的情景。西藏和新疆不僅幅員遼闊，還是能源資源的寶庫，也是舉足輕重的邊境地帶。

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埋藏在西藏自治區的鉻、銅儲量，是中國國內規模最大的，鐵礦石、金、銀、鉀、石油、天然氣儲量也非常豐富。而新疆則蘊藏著占了中國整體產量三○％的石油、三四％ 的天然氣、四○％的煤炭。中國從二 ○○○年代開始，就利用鋼管和電力網將新疆的資源輸送到東部地區，這是中國不得不死守西藏和新疆的另一個原因。

註釋

[1] 〈湖南建設問題的根本問題－湖南共和國〉，《毛澤東早期文稿：1912.6-1920.11》，湖南出版社，一九九 ○。

[2] 一九一一年十一月孫文所發表的〈與巴黎日報記者的談話〉，《孫文全集》，中華書局，一九八一。

書籍介紹

本文摘錄自《3小時讀懂現代中國：5大面向 × 62關鍵問題，了解中國人為什麼這樣想、那樣做》，商業周刊出版

作者：李伐贊（이벌찬）、吳京鈴（오로라）

譯者：陳聖薇、游芯歆、張琪惠

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航