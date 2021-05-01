《跟著浮世繪去旅行》：《平家物語》的悲戀舞台、隱藏版賞楓景點

文：浮世繪編輯小組

1.山城 嵐山 渡月橋やましろ あらしやま とげつきょう

【京都府京都市西京區嵐山】

自從龜山天皇將櫻花從奈良的吉野山移植到嵐山後[1]，嵐山就成為賞櫻、賞楓、賞月、賞雪的名勝，獨享四季的風景變化，至今仍負盛名。不只如此，嵐山作為日本家喻戶曉的風景名勝，還有其他風光明媚的景致和許多史蹟。

藤原忠平以和歌「小倉山峰嶺，紅葉若有情，御駕親臨前，但使不凋零」詠嘆知名的小倉山，這座山就位於嵐山的西北方；另外還有一座取自天皇之名的龜山，湍急的大堰川奔流至此匯聚為碧潭，時而映照櫻花之姿，時而染上楓紅，時而倒映明月，為此地更添一股神采。歌川廣重在遊歷四方、完成《六十余州名所圖會》的取材之旅後，選擇以嵐山作為第一號作品，想必不只是因為京都是皇居的所在地。

至於嵐山的史蹟，在距離渡月橋約一五○公尺處有座小督局之塚，她因為琵琶的說唱藝術[2]而廣為人知。山下的千鳥淵，是橫笛求見瀧口入道不可得而投水自殺的地方，與此處相距約一○九公尺處，有一座芭蕉的句碑「登山兩町花朵朵，千光大慈大悲閣」。

這幅畫是嵐山的櫻花風景，後方的山是小倉山和龜山，中間的瀑布名為「戶無瀨瀧」，河上那座橋自然就是渡月橋了。

Photo Credit: ©The New York Public Library，大塊文化提供

文學作品中的悲戀舞台

日本著名古典文學《平家物語》成於鎌倉時代，是部描述平家武士興衰的史詩級作品。正文介紹的兩處史蹟皆與《平家物語》有關，小督局是平安時代末期的女子，高倉天皇的後宮。在故事中她雖然深受天皇寵愛，卻因為惹怒生父平清盛而被趕出宮外，被迫落髮出家；而橫笛是宮中的侍女，她與齋藤時賴深受吸引，兩人墜入愛河。然而時賴父親看不起橫笛低賤的身份而從中阻撓，最後時賴選擇去瀧口寺出家（因此又名瀧口入道），橫笛則因情傷而投水自盡。

Photo Credit: ©National Diet Library，大塊文化提供 月岡芳年〈月百姿 法輪寺之月 橫笛〉

2.大和 立田山 龍田川やまと たつたやま たつたがわ

【奈良縣生駒郡三鄉町】

在撰寫這篇解說的時候，令人想起了小侍從的和歌「秋日有時盡，立田河不歇，願柵堪挽回，紛紛落紅葉」。紅葉最紅的時節葉子如同在燃燒一般，又如絢爛的織錦，但是凋零後特別寂寥，引人產生這個季節特有的悲秋情懷。也許真的有人希望能設置水閘留住紅葉，不讓河水帶走吧。

立田不負紅葉名所的盛名，頗有賞楓情調。距王寺站東北二．七公里處，有一間官幣大社幣大社[3]龍田神社，與謠曲《龍田》[4]有所淵源，龍田紅葉與吉野的櫻花同為大和國的兩大名勝，造訪奈良市時值得順道一訪。

Photo Credit: ©Los Angeles County Museum of Art，大塊文化提供

隱藏版賞楓景點

這個在平安時代吸引在原業平等歌人詠讚和歌的賞楓名勝，如今已沿著龍田川畔整建成面積十四萬平方公尺的龍田公園。同時也以賞櫻名勝為人所知，三室山山頭滿開的櫻花映照在龍田川的模樣，別有一番風情。

除了龍田神社之外，世界文化遺產法隆寺和藤之木古墳也在同一區，不妨一併排入行程中。

Photo Credit: ©PIXTA，大塊文化提供

3.河內 牧方（枚方） 男山かわち ひらかた おとこやま

【大阪府高槻市】

枚方與大阪相距二十公里，是京阪街道[5]的要衝，而且緊鄰淀川，水路陸路都便利，自古聚集了許多旅店與生意人，是個熱鬧的城市。大阪府北河內郡的郡公所[6]也曾經設置在這裡。廣重的畫是從枚方眺望遙遠的男山八幡，也就是石清水八幡宮。

雖然枚方町（現枚方市）位於河內國，不過男山八幡其實屬於山城國，位於八幡町（現八幡市）的男山山腳，這間官幣大社供奉應神天皇、神功皇后和玉依姬。貞觀元年（八五九），清和天皇從宇佐八幡宮分靈建造了男山八幡，社殿壯麗，由於社前湧出了名泉「石清水」，因此又名石清水八幡宮。男山在南北朝時代屢屢淪為戰場，正平七年（一三五二），後村上天皇親自率兵男山與足利義詮交戰，最後出師不利敗走大和國，留下了這一段歷史。八幡宮在創建之後，地位僅次於伊勢神宮，不但歷朝天皇信仰虔誠，即位後派遣奉幣使[7]也成為慣例，在元軍入侵的時候，龜山天皇（一二四九～一三○五）更親自來社祈禱，可見這間神社的歷史有多悠久。

Photo Credit: ©National Diet Library，大塊文化提供

神宮神社知多少

一般來說神社的稱呼會因主神或社格而異，拜天皇的名為「神宮」，如明治神宮供奉明治天皇；拜皇族或達官顯貴的名為「宮」，如日光東照宮供奉德川家康。「八幡宮」供奉的主神則是武神八幡，在宮中供奉的神名會是應神天皇（別名譽田別尊）。傳說在五七一年，八幡神在宇佐顯靈，後來就在宇佐建造社殿祭祀八幡神，成為現在全日本四萬多間八幡宮的總本宮， 筥崎宮、宇佐神宮和石清水八幡宮並稱為日本三大八幡宮。

Photo Credit: ©PIXTA，大塊文化提供

4.和泉 高師濱いずみ たかしのはま

【大阪府高石市高師濱】

提到高師濱，就會想到祐子內親王家紀伊的和歌：「久聞高師名，戲浪本無情，衣沾堪足惜，袖乾是我幸」。自古以來，和歌中所提到的地點都是風光明媚，無一例外。秋里籬島的俳句則是寫道「松葉片片交縫隙，月光明明映千里」，這首美麗的寫景俳句吟詠的自然也是高師濱，松林守護著數里的靜白沙洲，不管走多遠，樹梢之間都有灑落的月影，美麗的海岸風光彷彿近在眼前。

高師濱是指大阪府泉北郡高石町（現高石市）一帶的海岸，也就是「高石之濱」。高師濱附近有個稱作濱寺的地方，鄰近茅渟浦（大阪灣），而且白沙綠松，風景宜人，大阪的達官顯貴都爭先恐後地來這裡蓋別墅，可以媲美靠近東京的大磯或鎌倉。也因此這裡現在蓋了一座濱寺公園，建造了南海鐵道的車庫，成為民眾的遊覽去處。在夕陽西下的時刻，海上的淡路島會呈現紫色，景致別有一番特色。

Photo Credit: ©The New York Public Library，大塊文化提供

逝去的風景與重生

過去以白沙綠松景致聞名的高師濱，在近代曾是號稱東洋第一的海水浴場，但在昭和時代經過填海造陸，被開發為工業區，如今過往的自然風景已不復存在。所幸畫中的高石神社仍保留了昔日的一部分松樹供人緬懷，另外文中提到的濱寺公園也留下了一片松林，甚至名列「名松百選」之中。

而臨海的工業區則因為在深夜中燈火通明，散發出夢幻氛圍的「工廠夜景」而有了新的生命。

Photo Credit: ©PIXTA，大塊文化提供

5.攝津 住吉 出見濱せっつ すみよし いでみのはま

【大阪府大阪市住之江區】

儘管住吉在大大阪時代[8]併入了大阪市，被列入六十餘州名勝之一的住吉，也不負攝津國的盛名，是歷史悠久的風景地。

遠近馳名的官幣大社住吉神社就位於住吉，廣重所繪的出見濱即是住吉津，畫中的高燈籠自然也就是住吉神社的燈座。廣重透過一個燈座就把神社藏在畫外，足見他非凡的技巧。

住吉神社的祭神是底筒男命[9]、中筒男命、表筒男命和神功皇后等四神，民眾自古以來相當信奉這些海上的守護神、軍神與和歌之神。此外，住吉津與難波津同樣是海上的交通要道，雄略天皇（四一九～四七九）在位時期，來自中國的漢織與吳織女工都是從住吉上岸。日本的遣唐使按例也是從住吉出發，傳說朝廷還曾經擔任過住吉的主祭，祈求海上平安。

Photo Credit: ©The Art Institute of Chicago，大塊文化提供

註釋

[1]另有一說為後嵯峨天皇移植。

[2]《平家物語》的故事常常被薩摩琵琶或筑前琵琶這種彈奏琵琶說唱故事的藝術借用，小督局的存在也因此有更多人知道。

[3]神社位階的分級制度，神社一般分為官方的官社與地方的諸社，社格有大中小之分，官社中的官幣社又高於國幣社。

[4]謠曲為能劇的劇本，《龍田》敘述一位僧人想參拜龍田神社，途中抵達了龍田川，此時有一位巫女現身吟詠古歌，她為僧人指路來到了神社中後，自白自己就是神靈龍田姬後消失。

[5]連接京都與大阪的主要道路。

[6]「郡」這個行政劃分在日本原本是介於府縣之下、町村之上，現已廢除郡制。過去北河內郡的涵蓋的範圍包括現在大阪府的守口市、枚方市、寢屋川市、大東市、門真市、四條畷市、交野市和阪市鶴見區大部分區域。

[7]奉天皇之命進貢幣帛給神社的使者。

[8]大正後期到昭和初期、大阪市由於人口、面積、工業出口額都凌駕東京，成為全日本最大都市，因此這段時期被稱為大大阪時代。

[9]「命」是對神明的敬稱，也可寫作「尊」。

相關書摘 ►《跟著浮世繪去旅行》：屬於庶民的金澤名勝、尋找江戶時代的奇岩絕壁

書籍介紹

本文摘錄自《跟著浮世繪去旅行：與歌川廣重探訪江戶日本絕景》，大塊文化

作者：浮世繪編輯小組

浮世繪師：歌川廣重

【作者介紹】

出版社編輯。負責過多本日本文化、藝術相關書籍，合編有《日本東西名所浮世繪百景》。

【浮世繪師簡介】

歌川廣重（1797－1858）歌川廣重出生於消防世家，自15歲開始進入歌川豐廣之門鑽研浮世繪，擅於寫生的他在作品中除了風景，也記錄下百姓的日常生活，並善用多種技巧呈現鮮明的季節變換，讓人彷彿穿越時空，身歷其境。

描寫了東海道（連通江戶與京都的主要幹道）沿途宿場驛站風景的《東海道五拾三次》系列堪稱其不朽名作。本書收錄之《六十余州名所圖會》完成於1856年，是張數僅次於《名所江戶百景》的生涯大作。而《名所江戶百景》承襲此作，是廣重晚年剃髮出家後另一創作巔峰，在民眾間廣受好評，是與葛飾北齋（1760－1849）齊名的風景版畫大師。

【本書特色】

從東北到九州，從春櫻到秋楓

縱覽日本各地絕美風景不須遠行

值得永久珍藏的紙上旅遊提案

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Photo Credit: 大塊文化

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航