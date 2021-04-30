【漫畫話經典】成為「完全的人」：《鋼之鍊金術師》熱血戰鬥背後的心靈成長

有一部漫畫，熱血戰鬥之餘，還有民族衝突、對戰爭的反思、生命哲學的探討；劇情有著縝密的世界觀，沉重的展開中也有輕鬆的搞笑、美好的結局；它甚至完成了《進擊的巨人》無法完成的壯舉——動畫與漫畫同步完結（當時的讀者們不需要呼喊「相信創哥」，這個奇蹟就這樣發生了）。

這部被譽為劇情縝密的「萬用」作品，正是即將邁入20週年的《鋼之鍊金術師》。

Photo Credit: 《鋼之鍊金術師》

《鋼之鍊金術師》從第一話就給了讀者很深刻的印象——充滿魄力的分鏡、蒸氣龐克的世界觀、簡短的幾句對白就交代了整個故事中主角的行動目標、意志、過去的行為，以破題的方式帶出作品名稱「鋼之鍊金術師」的由來。

這部作品是怎麼誕生的呢？這就得從作者荒川弘的漫畫之路說起。

圖片來源：《鋼之鍊金術師》第一話 《鋼之鍊金術師》第一話

荒川的漫畫之路與兼職人生

《鋼之鍊金術師》作者荒川弘，於1973年出生於北海道的十勝地區，家裡從事的是酪農業，家訓是「不工作就沒飯吃」。有趣的是，儘管荒川熱愛漫畫、喜歡畫圖，她在學校時並沒有參加過漫畫部、美術部之類的社團，反倒是空手道、排球部這些運動類社團比較吸引她。

然而這些經歷都成了她未來成為漫畫家的養分：她筆下的男性有著健壯的肌肉、女性身形豐滿、身邊有動物（尤其是狗）環繞。在農家的刻苦生活中，荒川認識了生命的循環、勞動的重要。就連自己的處女作《Stray Dog》也是在一邊照顧家中乳牛、一邊熬夜畫漫畫的過程中誕生的。

從漫畫中的自畫像到接受電視採訪，荒川始終以一隻帶著眼鏡的牛露面，因此又被暱稱為「牛媽」。

圖片來源：「鋼の錬金術師展を100倍楽しむ方法！」 初次接受Tokyo MX訪問的荒川（圖片來源：「鋼の錬金術師展を100倍楽しむ方法！」）

荒川在《Stray Dog》得獎後，毅然決然的前往東京學習漫畫，成為《咕嚕咕嚕魔法陣》作者衛藤浩幸的漫畫助手。然而東京居大不易，荒川需要更多的業外收入支撐自己的漫畫家之路。因為練過柔道的她體型壯碩，當過保全、便當工廠的雜工，其中在復健中心的兼差，成了《鋼之鍊金術師》的核心主題：

從前我曾在復健中心做兼職交通指示員，那裡有些人因為意外而失去了身體的一部分。當中有很多人都接受自己的現狀，積極向前。我想他們都經歷過數不盡的掙扎，才達到那個境地的……《鋼之鍊金術師》就是在我這種想法當中誕生的。 ——《鋼之煉金術師chronicle》

這就是為何《鋼之鍊金術師》在少年漫畫的熱血外表下，卻又有著沉重的展開。荒川在看似奇幻的故事中追求著現實，要討論的是人們如何補足自己的殘缺。這個殘缺指向了一種身體的殘缺，更是一種心靈的匱乏。

比起外在的強韌，荒川弘更想討論的是「人要怎麼做才能擁有鋼鐵般的心靈？」這點即便到了荒川的另一部作品《銀之匙》亦然，不論農業或鍊金術，都是殊途同歸的。

《鋼之鍊金術師》戰鬥背後的心靈成長

讀者們很快地發現《鋼之鍊金術師》在氣勢磅礡的鍊金術戰鬥背後，並不是一部「不斷戰鬥、不斷變強」的漫畫。主角愛德華並沒有隨著劇情變強，他的打鬥能力、鍊金術的確在水準之上，但並沒有像一般的少年漫畫有顯著的提升。

《鋼之鍊金術師》中角色們的成長，都體現在他們的「心態」與「認知」上。例如，在我們的童年陰影——「會說人話的合成獸，修．塔克」事件中，愛力克兄弟開始了對於鍊金術的反思，他們了解到自己既是鍊金術師、是追求真理的人，卻也是平凡的人類。在修斯事件中，他們明白光是恢復身體還不夠，他們必須回應身邊夥伴們的期待，在不犧牲他人的情況下繼續前進。

圖片來源：動畫《鋼之鍊金術師FA》

持續思考，反覆執行「理解、分解、再構築」

「修．塔克」事件其實對整體劇情影響極大，原本內心思考著「不計任何代價、與世界為敵，也要恢復身體」的愛力克兄弟改變了立場，直到最後仍被持續鋪陳。愛力克兄弟思考恢復身體後的願景，踏上另一個旅途，希望拯救因鍊金術受苦的人們。

從使用鍊金術到反思鍊金術，最後重新構築鍊金術新的可能，整個《鋼之鍊金術師》故事就是一個圓形的鍊成陣——所有的角色、事件都必須經過「理解、分解、再構築」這三個階段。

圖片來源：《鋼之鍊金術師》第108話

圖片來源：《鋼之鍊金術師》第108話 《鋼之鍊金術師》第108話

故事固然是虛構的，但《鋼之鍊金術師》闡釋的鍊金術法則，卻宛如一場知識論（epistemology）的辯證：我們要充分了解一個事物，就要先有初步的認知。這理解意味著一種初步的認知，但不能止步於此，必須還要對其進行剖析，將其中的元素一一拆解，甚至透過行動實證；最後才能運用它、甚至加入自己的想法重新架構。

西方哲學自柏拉圖以降，對於「何謂知識」、「知識的本質為何」不斷產出新的辯證。《鋼之鍊金術師》則採取了一種經驗主義的方向——思想和理論需要在現實中論證，知識是建立在實驗之上，是不確定的、概率的，需要不斷修改和證偽。

《鋼之鍊金術師》作品所帶來的正能量，並不是因為角色自身變強了，而是來自於故事中的每個角色在經歷事件後，不放棄思考，在錯誤與悲劇中逐步修改思考方向，尋找志同道合的夥伴，共同顛覆了「常理」。

圖片來源：《鋼之鍊金術師》第107話彩頁 《鋼之鍊金術師》第107話彩頁，可以看出荒川對於團結的力量刻劃極深，除了中間聚集的拳頭，仔細看角落的部分，那些連載至今已「退場」的角色，他們的意志也參與了最後的戰鬥。

「鋼之鍊金術師」與「完全的人」

隨著劇情推展，「鋼之鍊金術師」的意義也不斷在變化。一開始，愛德華被稱為「鋼之煉金術師」，是因為他的右手與左腳的機械鎧義肢，軍方刻意以沉重的命名點出他的殘缺，有些諷刺的意味。愛德華曾想放棄這樣的稱謂，卻又被迫背負著這個稱號。

圖片來源：《鋼之鍊金術師》第76話 《鋼之鍊金術師》第76話

但「鋼之鍊金術師」同時也是作品名稱，其英文譯名反倒跟「鋼」（steel）沒有任何關係，而是Fullmetal Alchemist。這是什麼意思呢？要直到重要的新國配角——張梅登場後，這才解釋了煉丹術中的「完全的金屬」就是「黃金」。「金人」意味著「完全的人」，劇情中這指的是愛德的父親——霍恩海姆。

圖片來源：《鋼之鍊金術師》第43話 《鋼之鍊金術師》第43話

但正如同故事中不斷強調鍊金術的資料需要層層解讀，而「鍊金術師」也是「追求真理的人」。「Fullmetal Alchemist」就代表了這並不是一部關於僅關於鍊金術的漫畫，而是泛指所有追求真實的人、想成為完全之人的人。

我們可以說，《鋼之鍊金術師》是一部兄弟兩人不斷旅行尋找恢復身體方法的故事，但同時也是一部所有角色（當然也包含故事中的反派）尋覓、填補自身缺憾的故事：

愛力克兄弟們在旅途中，確認了自己與他人的關係，即便沒了煉金術，也還有大家——

馬斯坦古上校則是為了彌補自己過去在伊修瓦爾殲滅戰的作為，立志爬到國家領導人的地位，想將國家從軍事轉型為民主體制；古利德想要將世上的一切納入手中，最後才承認，他要的始終是能相知相惜的夥伴；燒瓶裡的小人在離開燒瓶後想要成為完全的存在，但自己的心始終沒有成長，最後又被真理之門拉回……

所有的角色就廣義來說，都是鍊金術師、都在求道之路上，只是彼此證得的「道」必須與自己的生命經驗相符，所以產生了分歧與聚合。但唯有那些吸取錯誤經驗，不斷思考、將理念不斷理解、分解、再構築的人才能得到鋼之心靈，才能成為「完全的人」，才能成為「鋼之鍊金術師（Fullmetal Alchemist））」。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航