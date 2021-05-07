《世上沒有純粹的黑：芙烈達的烈愛人生》：躺在殘骸碎片間，鮮血就是她身上的洋裝

文：克萊兒・貝列斯特（Claire Berest）

他們做愛。代表著什麼意義？芙烈達自行寬衣，手腳俐落，裙帶落地，義無反顧，她解開襯衫上的釦子，一個、兩個、三個，衣服落下，露出胴體，內褲滑落， 柔軟，她撐起上半身，不害臊、不尚德，她很早就從那些背叛中了解自己的軀體： 身材過於細瘦、腰部窄小、雙腿受小兒麻痺折磨，木腿芙烈達，跛行的女子，單薄的肉體，她用所有的感官客觀感受，凹陷處、凸起處，這是她的底牌，不怎麼亮麗，也沒有再抽牌的機會。

迪亞哥總會先像個食人魔，不等衣服褪畢，便毫不留情地壓制，貪婪無厭、垂涎三尺、齜牙咧嘴，似乎是盲目吞食，不在乎視覺，生吞完整的松露。他尋覓著並強制占有那些氣味和各種膚色，急切又歡快，已然只剩一雙敏捷掠食的手。

第一輪，以尖細的唇宣示主權。

她為他褪去衣著，鬆開皮帶，脫下寬大不成形的外衣，在那片豐饒的土地上探尋一條可行之路，再以蠻力一把扯下，擺脫黑色大鞋。而他還戴著牛仔帽，這具聲名遠播至歐洲大陸的軀體，美妙的圖騰，她解放了比自己大兩倍、多活了十次的迪亞哥。兩人都沒有笑，沉浸在迫切的慾望之中。她轉至上位，親吻那對男性的乳頭，她知道那是開過無數嘉年華的臀，在她之前，經驗豐富的、貞高絕俗的、道德淪喪的，多少女子都曾做過一樣的動作，卻又都不相同。

做愛永遠都像初夜。馳騁在魔幻之巔，迪亞哥突然變得輕盈俐落，得心應手，自詡為王。他很清楚自己擁有的權利，完美地操控著全局，像個貪婪的孩子，登堂入室、舔吮著櫥窗、臼槌歡快地抽插、動作熟練。如珍珠般晶瑩的鎖骨、永遠不滿足的女人有如小狗吠叫，如雷轟頂，在機械的動作之餘掙扎爬行，他們做愛。代表著什麼意義？

結束了，緊繃的身體，擦掉汙漬或者不擦，溫柔舒適。房裡沒有燈，這是兩人之間的第一次，他們跳上彼此身軀時昏暗無光。第一次和對方做愛，就像打開派對的第一瓶酒，得有一點儀式，更重要的是大量炙熱的慾望。兩人渴望著這場盛宴，迪亞哥沒有看她，只問了：「這些都是什麼？老天爺啊，這些傷疤都是哪裡來的？」

她知道他的一切，他的神話，可是他卻對她一無所知，她什麼也不是。他是墨西哥最出名的畫家，她是科約阿坎區的混血兒，比他小二十歲，而且身上有根破碎的脊椎。所以她娓娓道來，回答他的問題。

事情發生在兩年多前。當時她和她的情人、她的novio（男朋友）亞歷山卓在一起，兩人蹺了課，整天都在墨西哥市裡閒晃，隨興、自在又有點無賴，漫無目的。那是個九月天，夏暑漸退，季節的氣味變得濃烈。她買了一些小玩意兒、小娃娃和手鍊，她就是情不自禁，這些沒有價值的物件，在看過一眼後就能成為某種必備的護身符。她蒐集的可是神聖的飾物，就連對這些巫童戀物的情結有點 看不順眼的亞歷山卓都為此感動了。她敘述著這段故事。

她在黑暗中對迪亞哥描述這些事。現在的他們已經從汗水和愛撫、氣味、嬉笑鬥鬧中冷靜下來了。

亞歷山卓和芙烈達搭上公車準備返家。才剛坐定，她就意識到洋傘失蹤了。

她找了起來，亞歷山卓也一起幫忙。「洋傘會在哪裡？剛才逛市集的時候還在。」 「算了吧，芙烈達，不過就是把洋傘。」

不能算了，芙烈達總是害怕遺失物品，因為這些物品能為她帶來安全感，就像她的分身。她強迫亞歷山卓下車，兩人又回到人行道上。「要去哪裡找？」亞歷山卓質問。他會再送一把新的，一把更美的，並說服了芙烈達搭上下一班公車。 這時的芙烈達早已忘了那把小洋傘。物件的價值在於它們的故事，而故事總是進行式，新的洋傘會記得這段遭遇。他們在擠滿乘客的公車裡，緊靠著彼此坐了下來。芙烈達依偎著亞歷山卓，那是她再熟悉不過的身軀，而今晚她說出這些事時依偎著的，是從未探索過的迪亞哥。

那輛公車幾近全新，油漆嶄新亮麗，還有座椅，那些長凳，沒有一絲磨損，芙烈達注意到了這件事。她也注意到一名女子和在她身旁喧譁的孩子。孩子有雙引人注意的眼，鐵藍的眼珠；盤著厚重低髮髻的母親，任由調皮的暴君拉扯髮絲。母親露出疲憊的微笑。芙烈達心想自己應該讓出座位，畢竟她也被一位背對著的男人手上的工具吸引了。斑斕的奶油糖黃點綴著男人的吊帶褲，應該是個裝潢油漆工。這時，她看見了。是電車。一輛電車正對著她，朝著車體右側開來。她覺得自己的想像力很可笑，因而露出有點神經質的笑容，她安慰自己，也許只是幻想。

「亞歷山卓，你看，那輛電車！」她心想： 「它會錯開的，會的，它會錯開！只是看起來像要撞上來而已，一定會擦身而過。」她看著災難迎面而來，但一點也不相信會成真，因為她是堅不可摧的，她是身著阿茲特克盔甲的幽靈。眼前的事只是個玩笑。她望向亞歷山卓，他坐在椅子上，直覺地用左手緊扣住她的包，視線在相反的方向游移。她的思緒落在口袋裡那顆路邊順手撿來的小石子上，並不覺得會發生什麼事。她不怕。為何不怕？

那一秒，這個疑問竄過她的腦海。但要是她真的喊出「亞歷山卓，你看，那輛電車！」他也沒有時間反應，因為電車這時已確確實實撞上了他們。撞擊的瞬間非常平靜，像以慢動作播放的無聲夢境，電車靜靜地插進公車的側身。電車企圖從亮麗的公車側身穿過，隨著它的撞擊，公車順勢也折了腰，好似一條橡皮筋，彎曲的角度越來越大，彎成了馬蹄鐵，再持續拉大角度，就像被某個混蛋強姦的聖母。芙烈達感覺到有東西靠上了她的膝蓋，雖然安心卻不太合邏輯：是對面乘客的膝蓋，因為公車折腰而貼上她。那人瞪大了眼，眼珠就要爆裂似的。

迪亞哥一語不發，聆聽芙烈達述說，同時將一隻手滑至她的酥胸，徜徉在那段故事中。他身上的肌肉全都靜止了，除了一根指頭外。那指頭在芙烈達的腋下遊走，並非刻意，只是那麼柔軟的一方肌膚，需要被人觸撫，無論多麼微小，仍然有必要。

「我們停在瓜胡特墨金和特拉爾潘路交接處。」

然後就轟然爆裂。

她不確定自己的意識是否清醒，雙眼似乎一直是睜開的，也很清楚周圍發生的事，她想起個人物品，想知道它們在哪裡，她清晰地記起自己當時想到那個放在亞歷山卓腿上的包包。他們靠得很近，就在公車裡，一輛顯然已不存在的公車。亞歷山卓、包包和公車，都已不復存在。那個蒸發的包裡有個木製的小玩具，是個藍色的日月球，搖晃時球會發出聲音，非常悅耳，是她才剛買下的。包包在哪裡？亞歷山卓在哪裡？她自己又身在何處？或坐、或躺、或站？她失去了體內的羅盤。

她看見圍觀的人群紛亂不安，接著是吶喊和驚心動魄的哭泣，就像弱音器突然被取走，強把原本似乎在遠方的聲響推到耳邊。她不覺得痛，迷惘困惑。最後，她總算看到了滿臉髒汙的亞歷山卓，他正彎下腰試圖抱起她，好似垢面的天使。另一個男人對著她的novio，語氣堅定地表示必須拔出來。拔什麼？她心想。

臉色蒼白的亞歷山卓抓緊了芙烈達，另一個男人沒有任何預警，用膝蓋壓著她的雙腿固定住。要固定什麼？這個疑問只持續了一瞬間。男人突然大喊：「來吧！」 然後他使盡全身力氣抽出一根穿透的鐵棍。一陣撕心裂肺的疼痛讓原本昏昏沉沉的芙烈達驚醒了，就像一團嗜肉的火焰，燒得她連疼痛都忘了。鐵棍穿透的，是她的身體，刺過腹腔，體無完膚。 她把那情景模擬給迪亞哥看時，動作就像從劍鞘中拔出長劍，粗暴勇武，而迪亞哥只是靜靜地聽著。

「最荒謬的是，我當時可是義無反顧，堅決不搭上一班公車。迪亞哥。我為了一把洋傘下車。」 亞歷山卓後來說，當他在一片狼藉中尋找她的蹤影時，聽見一個虛幻的聲音嘶吼著：「舞孃！舞孃！快看啊！」路上目睹這場車禍的人指著地上一名裸女。她似乎被強大的衝擊力衝昏了頭，躺在殘骸碎片間，鮮血就是她身上的洋裝，上面還灑滿金色的粉塵。

「迪亞哥，那個舞孃就是我。我就是那場表演的重點。人們盯著我看。公車裡那個穿著吊帶褲，身上全是汙點的油漆工剛好有罐金色的顏料。公車遭到衝撞時，顏料灑了出來。灑在我身上。舞孃、bailarina（舞孃），我只剩這個了。我連那油漆工是生是死都不知道。聽說當時他的顏料覆蓋在我赤裸的身上。還有那個眼睛藍得不像話的孩子，我也不知道他怎麼了。」

她吟誦了最愛的詩：「我以為我是獨自一人，不久，一群伙伴前來，圍繞著我，有些與我並肩而行，有些於我身後，有些則環擁著我的手臂或脖頸。是已逝或健在的摯友的靈魂，密密地前來，聚集成群，擁我於他們之中。」

迪亞哥認出是惠特曼的詩，將她緊擁入懷。他想對她說，這一切是如此駭人卻又如此綺麗，他親吻了她的背、她的傷痕。

「身體內全壞光了，可是這樣看不出來吧？」芙烈達問。

看得出來，他心想，她在每個動作中注入的力量透露了這個祕密，沒有人會如此頑強到連恐懼也不隱藏，是的，芙烈達，看得出來。於是，他只說：「芙烈達，我看得見妳。」

書籍介紹

本文摘錄自《世上沒有純粹的黑：芙烈達的烈愛人生》，三采出版

作者：克萊兒・貝列斯特（Claire Berest）

譯者：許雅雯

2020年度《ELLE》讀者票選最佳文學小說獎

法國亞馬遜書店五星評價／法國書評至高盛譽：「一字一句都是愛情的顏色，人生的美麗、痛苦和力量。精采絕倫！」

芙烈達是誰？她是：墨西哥鈔票上的國寶級人物，畢卡索也驚嘆不已的畫界傳奇，羅浮宮開先例收藏畫作的藝術家，火紅至今的文化偶像。

本書彩頁收錄芙烈達本人珍貴彩色照片＆珍貴畫作照片，值得收藏

再也沒有一位女子，比她更能承受痛苦——

世界級藝術家 芙烈達．卡蘿（1907-1954） 絢爛悲壯、疼痛恣意的一生

她，芳齡十八就遭逢嚴重車禍，公車的鐵桿貫穿她的陰部與腹部，導致終身殘疾，２次截肢。她說，當全身都劇痛無比，你就感覺不到疼痛了。

她，與情場浪子結婚，被無數次深深背叛，與他１度離婚，１度復婚，並為他經歷３次流產。她說，遇見他，是比遭逢車禍，還要可怕的災難。

她，曾在所有人都唱衰的情況下堅決相信愛情，結果卻被至親至愛的人們雙雙背叛。她說，人對痛苦的承受能力，遠遠超乎你我能想像。

她，模仿愛人，出軌探索自我慾望，潛心藝術創作，卻以靈魂知己的身分贏回了愛人，以及死亡病榻前十餘年來的不離不棄。

一個為藝術與愛情滿身傷痕，最終燃燒殆盡的烈火女子。

一位站在壁畫大師身旁的陪襯，最終成為讓所有男人都失色的世紀天才。

一生與苦痛相伴，卻從不絕望頹廢，昂首面對生命中種種殘酷的時刻。

她，是芙烈達．卡蘿。

你再也不會見到如此堅韌的女子。

本書特色

了解墨西哥國寶級畫家芙烈達．卡蘿的傳奇生平。 了解芙烈達．卡蘿與「世紀渣男」迪亞哥．里維拉的相識相戀、相愛相恨，以及最終昇華為靈魂伴侶的愛情故事。 認識世界歷史：一九三○年代歐洲超現實主義背景，以及遭受美國資本主義入侵的墨西哥共產黨運動背景。 從芙烈達．卡蘿一次次從挫折中活下來的驚人意志力中，感受生命的強韌與美麗。

Photo Credit: 三采出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰