憂鬱症七大迷思：憂鬱症只是自憐、悲傷，不是真正的疾病？

Photo Credit: 小鬱亂入

迷思一：憂鬱症不是真正的疾病

憂鬱症仍被誤認為是普通的悲傷，不是病，然而它卻是一種嚴重的疾病。該疾病的生物證據可以從腦部掃描看出，顯示患此症者腦部有異常活動的狀況。在神經之間傳送信號的關鍵化學物質，似乎在憂鬱症患者大腦裡也失去平衡。

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迷思二：憂鬱症只是自憐

一些人對有憂鬱症的人會快速貼上牢騷大王的標籤。但是，有臨床憂鬱症的人不是懶惰，或不只是感覺對不起自己，他們也無法自行選擇是否讓憂鬱消失。憂鬱症是一種醫療上的疾病，是與大腦改變有關的健康問題。

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迷思三：努力工作可以擊敗憂鬱

與這個疾病常見的相關事情當中，半真半假的比比都是。其中之一就是把自己投入到工作中，會感覺更好。對於溫和的憂鬱，這可能確實有所幫助，但憂鬱症是一種不同的疾病。過度工作其實反而可能是臨床憂鬱症的跡象，特別是男性。

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迷思四：有憂鬱症的人經常哭

憂鬱症的人並不總是在哭。當他們沮喪時，有些人甚至不哭，舉動也不像非常傷心的樣子。相反地，他們在情感上是「空白的」，且可能覺得自己一文不值或沒用。即使沒有顯著的症狀，憂鬱症若不接受治療的話，會阻止人們的生活功能，並讓家庭付出代價。

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迷思五：只有藥物治療才有效

像百解憂這類的藥物，只是用來解除憂鬱症的方法之一。而尋求幫助，並不意味著要被迫服用藥物。事實上，研究表明，對於輕度到中度憂鬱症，心理諮商一樣有效。

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迷思六：憂鬱症是衰老的一部分

大多數老人通過老齡化的挑戰時，不會有憂鬱症。不過，當它確實發生時，它可能會被忽略。年紀大的人可能會隱藏自己的悲傷，或有食物就是不好吃，疼痛加重，或睡眠模式改變等這些不同的狀況。醫療方面的問題，可能引發老年人的憂鬱症，且憂鬱症會使心臟病發作後的恢復或手術的恢復都較緩慢。

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迷思七：不要談論憂鬱症

人們曾經被建議不要談論憂鬱症，聊自己的憂鬱症，會讓事情變得更糟。現有證據表明，治療的第一步是跟心理健康專家談一談，與專家做有引導性的討論，可以讓事情變得更好。心理治療透過改善負面的思維模式、不自覺的感受或關係上的煩惱等不同狀況，來治療憂鬱症。

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本文由小鬱亂入Depressy Trouble授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航