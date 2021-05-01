西瓜食用指南：懂得逐「瓜頭」而吃，才是真正的內行人

文：如此表達 espres:so

台灣冰菓室的透明玻璃櫃是季節的佈告欄，當紅果物躺在結霜冰櫃中，多彩妖豔地散發誘惑，撩人一解心脾透涼。在春夏秋冬的更迭之下，當紅果物明星登台了又下台，然而西瓜卻無視了這一切自然法則——它在冰菓室的份量與地位，有如教父一般是無法被撼動的，連季節都不能。

Photo Credit: 中央社（車城農會提供）

西瓜不是只有紅、黃兩種

西瓜傳入台灣的歷史，可追溯到鄭成功時代，在台灣省政府農林廳志始見栽種紀錄，直到1950年代之後才開始蓬勃發展。早年西瓜產區是以苗栗、台中、台南、高雄、屏東為主，逐漸開拓濁水溪河床產區，重心並逐漸往南與東移動，到了1986年的栽種面積達到最高峰。

台灣西瓜品種演化多變，歸功於政府與私人單位的努力。1960年代育成「富光」西瓜與「鳳山一號」無子西瓜，1970年代育成的「金蘭」更是台灣第一個獲得AAS獎項（全美園藝比賽）的西瓜品種，在此之後還有1980年代的「鳳光」、1990年代之後的「黑美人」、「秀玲」、「黛安娜」、「甜美人」等品種相繼被培育出現。

在水果攤最常見的中型西瓜為鳳光與英妙，在超市最受歡迎的小型西瓜為黑美人、黛安娜、秀玲等，而在消費市場上常見切成1/4來販售的大型西瓜，則是俗稱「大瓜」的華寶，它不僅是經常破歷史紀錄瓜王，更是冰菓室最愛用來打果汁的品種。

夏天怎能少了西瓜味

由於品種特性與一期作、二期作、冬季裏作的產季調節，台灣西瓜盛產期主要在四月，但卻幾乎一年四季都可供應市場。儘管如此，內行人談到吃瓜，不約而同都會說「瓜頭」的最好。所謂「瓜頭」即是一株西瓜藤最先採收的批次，因為品種與南部氣候炎熱的關係，全台最早的冬季西瓜在恆春半島，接著為高雄、台南、嘉義、雲林、花蓮、台東，六月之後則以彰化、台中為主，從四月到九月的主場位置不同，懂得逐瓜頭而吃才是真正的內行人。

鮮食西瓜的吃法主要有西瓜切盤、西瓜汁、西瓜牛奶、而鹽水老字號冰菓室「銀鋒」則有一味招牌西瓜檸檬汁。有意思是，各地方人吃瓜各有偏好，有抹上鹽、甘草鹽、梅子粉，甚有霑醬油、芥末。而原味主廚奧利佛（Jamie Oliver）則有一道西瓜佐薄荷糖的吃法，為西瓜切塊浸漬檸檬汁，撒上搗碎的薄荷糖，據說是拯救不甜西瓜的妙招。

你知道西瓜也可以拿來煮嗎？

台灣傳統西瓜料理，必定少不了要提「西瓜綿」。所謂西瓜綿，則是種植期間為了顧及品質，在疏瓜過程將醜瓜打掉的格外品。而這些未成熟的小西瓜食之無味卻棄之可惜，早期農人惜福儉用，於是將瓜鹽漬做成了醬菜。

在台灣餐桌，西瓜綿的角色類似蔭瓜，但較少直接食用，而是當成提味用，其具有添鹹、提鮮、去腥的功用，特別適合蒸煮魚類海鮮料理，尤其西瓜綿虱目魚湯更是台南人的鄉愁味。在農家，白肉綠皮的未熟小西瓜，也會被當成類似青木瓜的食材，切塊煮排骨湯，或是切薄片炒蒜頭，滋味清甜更勝蒲瓜。

不過在異國廚房，西瓜的料理變化可謂五花八門，墨西哥有著名的烤西瓜，西班牙有西瓜冷湯，法國亦有橄欖油糖煎的作法，以及像是西瓜羊奶乳酪沙拉、油漬番茄西瓜等菜色。原來，綠皮紅肉又大扮的夏季水果之王，除了鮮食之外還有這麼多變化，下回可得趁著產季，抱顆大西瓜回家試試。

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