《給主管的教科書》：下屬為何「開不了口」？三個方法改善這個問題

文：篠原信

三大方法讓下屬不斷地提出意見、發問

主管提問想促使下屬存疑，但下屬還是提不出任何問題。就算問下屬「有沒有什麼意見或看法？」也只會聽到「沒有」的回答。可是之後實際讓下屬去做時，卻發現他什麼都不懂。

「不懂就要問啊！」主管即使這麼說，下屬還是不發問。主管努力想擠出下屬的話，但每每都像一拳打在棉花上。到底採取什麼對策才好呢？很多人應該都有這種困擾吧。這個問題盤根錯節，有各種可能原因，以下一一具體來想一想吧。

× 未事先敦促下屬發問

你是不是從頭到尾說明完之後，突然丟出一句「有沒有問題？」此時新人會嚇一跳而且感到疑惑，「咦？一定要發問嗎？」日本年輕人在校時，「學到」在課堂上發問會被當成不合群的人，所以不出聲才安全。甚至還有人的經驗是問了自己不懂的地方，結果被罵「你難道沒認真聽我在說什麼？」還有些人被問了之後，會以為對方嫌自己的說明難懂而發飆。所以也難怪年輕人會有不問沒事的心態。

因為不想被罵而不開口。之後就算被罵不懂，也只要被罵一次就好了。在這種合理的判斷下，下屬會選擇回答「沒有問題」。

○ 改善例

為了避免出現這種狀況，我會在開始說明前，事先告訴大家「說明結束後我一定會請大家提問。所以請大家先準備好兩、三個問題哦」。這麼一來還可以得到幾個附帶效果。

為了找問題，下屬就會認真聽，而且會明確區分自己能理解和不懂的部分。而且我說這句話，也隱含著不懂的地方就發問，一點也不失禮的訊息。

× 問題太籠統

你的問題是不是太過籠統了呢？如果你的問題模糊不清，像是「這個問題你怎麼想？」下屬當然不知道要回答什麼才好。就算你再催促下屬「什麼都沒關係，告訴我你的意見吧」，下屬也會因為不知道主管的期待，怕萬一自己的回答不是主管要的，反而可能被罵，因而選擇閉嘴。

這樣的選擇雖然可能被主管罵「你怎麼都沒有意見」，但只要被罵一次就沒事了。所以下屬老是說「不知道」，敷衍了事。

○ 改善例

「我覺得這次的企畫很有趣，可是有點擔心無法讓看的人知道我們的目標是什麼。你有沒有想到什麼？」

「這次的問題雖然也有非戰之罪的部分，但可能也有我們還可以做得更好的部分，你有沒有什麼發現？」

要請大家發表意見前，主管應該在提問時加入自己的意見或收集來的資訊，告訴大家「我是因為這樣而感到困擾」。如此一來對方也能更清楚知道自己應該針對什麼回答。

此外我希望大家不要問對方「意見」，而是要問對方有沒有「想到什麼」或「發現什麼」。「意見」這個詞比較沉重，感覺好像要有一定的知識和判斷力才說得出口。所以如果被主管要求說出意見，會讓人覺得很沉重。

只要在問法上下一點工夫，如「你有沒有什麼發現？」、「你有沒有想到什麼？」就可以降低對方開口的門檻。

× 讓人覺得其實你很想講

下屬正想說出自己的意見時，你是不是很快就會說「喔，那個啊」，然後把會話主導權搶回去，自己說個不停？寫到這裡其實我也有點陷入自我厭惡，但還是要說這種人只要一聽到對方說出的關鍵字，就會立刻接下去「喔，你這麼說我突然想到……」，而且不說不快。這麼一來對方就會接收到「原來你很想說啊」，然後覺得麻煩，乾脆什麼都不說了，敬而遠之以策安全。「是是是，這樣啊，你說的都好都對」。對方會看穿你其實不是想聽別人意見，而是希望別人提供你說話的題材而已。

特別是年紀越大，越容易只憑著對方開口說的幾句話，就自以為已經知道對方想說什麼，根本不管對方原本想說什麼。「哦，針對那個意見……」然後也不認真聽，就開始發表自己的高見。

○ 改善例

明明想聽的是嶄新的意見，聽到的卻是千篇一律的回答。一旦有這種感覺，就很想早點駁斥對方。可是就算是千篇一律的答案，每個人得出這個答案的過程也不一樣，各有各的故事。仔細去探究不同的故事，其實是一件很有趣的事。

「咦，你為什麼會這樣想啊？」

即使聽起來像是一樣的意見，得出這個意見的經過也因人而異。

就算自己覺得可以猜出對方要說的大概是什麼意見、問題，也只要像看到統計數據的具體例子一樣高興就好，「哇，果然現今這時代這種意見很多啊」。然後問對方「你為什麼得出這種意見？可以告訴我原因經過嗎？」說不定因此你就會發現一個意外的年輕人輪廓。

如果自己失去聆聽的態度時，可以試著分析一下自己會想聽什麼樣的提問。

不知在想什麼的下屬很可怕嗎？

做了這麼多溝通，還遇到不知在想什麼的下屬，可能會讓主管感到不安，甚至有股衝動想完全控制下屬，對不受自己控制的行動感到坐立難安。只要下屬沒有看著自己，就會擔心「下屬是不是不尊敬自己，不把自己當主管看？」擔心自己是不是無法控制下屬。

然後為了吸引下屬注意「看這邊」，就不知不覺地下許多指示。結果反而讓下屬覺得煩，「這個主管真囉嗦」、「你可以讓我安靜一下嗎？」更對主管敬而遠之。

大家不知是否知道，人一旦就任主管後會有退化成幼兒的部分，也就是幼兒常對父母說「看我嘛看我嘛」的部分。嬰幼兒總想獨占父母的視線和注意力，只要父母一把注意力放在電視上，就會哭著說「看這邊啦！」。只是去晾個衣服，讓小孩一個人在一旁，小孩也會哭「不要不理我！」。一看到小孩自己一個人玩起來了，父母就放下心去看個報紙，結果報紙就被小孩扯下來，「你在看什麼啦！」

小孩子可以敏銳地感知到父母的注意力、視線離開自己了，所以要讓父母再次注意到自己，再次看向自己。也就是產生「獨占慾」。換個角度來說，如果不能獨占父母，小孩就會感到不安。

自古以來大家都根深蒂固地認為主管就是隨意支配下屬的支配者。因為有「主管必須能管理下屬」這個冠冕堂皇的藉口，很容易出現隨時隨地都想監視、控制下屬的心態。

大多數人經過托兒所、幼稚園或小學階段，遇到「不同人格的同學」，和無法隨心所欲的人交流後，這種幼兒的需求就會找出折衷之道，知道別人是自己無法控制的存在。也就是理解到別人就是這樣一種存在，就算不知道別人在做什麼、在想什麼，也不會因此不安。

然而一旦就任主管，嬰幼兒期的這種需求很重易重新抬頭。這可能是因為有一點誤解，誤以為「既然是主管和下屬的立場，或許可以支配他人」。

身為主管應該讓下屬做的事，就是「在上班時間內確實用心工作」。就這樣而已。

因此就算不知道下屬在想什麼也不用擔心。下屬應該也希望主管「留點空間給我」吧。所以不用去理它。只要理解這個人「不過就是這種性格」，偶爾真的不知道對方在想什麼時，也不用擔心「他是不是把我當笨蛋？」、「他是不是無視我的存在？」

書籍介紹

本文摘錄自《給主管的教科書：教你從新人報到第一天開始，帶出自行思考並付諸行動的下屬》，商周出版

作者：篠原信

譯者：李貞慧

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因為，自動自發的人才是這樣帶出來的：

不告訴下屬答案

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不討好下屬

不稱讚下屬

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Photo Credit: 商周出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航