法國20名退將呼籲馬克宏阻止伊斯蘭分子，威脅軍事接管、「內戰將會爆發」

編譯：吳宗宜

退將威脅軍事接管，呼籲馬克宏阻止伊斯蘭分子

4月26日，右翼新聞周刊《當前價值》（Valeurs Actuelles）刊登一封由法國20名退役將領連署的公開信，這封由外籍兵團前指揮官皮克瑪（Christian Piquemal）領銜的信中聲稱，若法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）不採取行動，阻止國家在伊斯蘭主義者手上瓦解，那就有必要以軍隊統治法國，內戰將會爆發，並暗示大批武裝部隊已準備好支持他們的武裝行動。

信中寫道：「法國正處於危險之中，一些致命的威脅著法國的存續。即使退役，我們仍然是法國的軍人，無法在目前情況下對這個美麗國家的命運漠不關心。」

這些退役將領表示，在郊區的伊斯蘭份子正在分裂這個國家，把那些區域變成我們憲法的化外之地，遵循他們伊斯蘭信仰的教條。

公開信中並指責馬克宏煽動國家仇恨，放任警察殘暴鎮壓2年前試圖「表達絕望」的黃背心運動分子。

他們警告馬克宏，「沒有時間閒扯了，否則明天發動的內戰將結束這種日益嚴重的混亂局面，你將會為數以千計的死亡而負責。」

公開信領銜簽署人是現年80歲的皮克瑪，他曾是外國軍團的總司令，因參加2016年的一次反伊斯蘭示威活動而被捕，隨後被褫奪退休特權。

這封公開信由退將貝爾納達克（Jean-Pierre Fabre-Bernadac）所撰擬，另有20名退將、80名退役軍官與1000名基層官兵共同簽署。

馬克宏政府的怒火

馬克宏政府譴責這封信「令人憤慨」，並將比作60年前軍方試圖對戴高樂總統（Charles de Gaulle）發動的失敗政變。

法國極右翼政黨，前身為國民陣線（National Front）的國民聯盟（National Rally），則為這封公開信叫好。

國民聯盟黨魁馬琳勒龐（Marine Le Pen）表示支持退將的公開信，她還親自到《當前價值》網站留言：「我邀請你參與我們的行動，參加這場正在法國展開，比任何其他的戰鬥都更重要的戰鬥。作為法國公民和女性政治家，我瞭解你們的痛苦。」

法國國防部長帕莉（Florence Parly）則憤怒的表示：「這封不負責任的公開信只由退役軍人簽署，這些退役的將領不代表我們的軍隊，他們的言論僅代表自己。馬琳勒龐將軍隊政治化的作法將弱化軍隊和整個法國。軍隊不是用來宣傳的，是用來保衛法國和法國人民的。」

馬琳勒龐是目前馬克宏在2022年的總統大選的主要競爭者，如果馬琳勒龐擊敗馬克宏，她將成為三軍的領導人，近日她積極利用馬克宏處理武漢肺炎疫情不當、聲望下滑的機會進行抨擊，她說這將是馬克宏的「滑鐵盧」（Waterloo）。

法國對穆斯林的仇視與日俱增

自2015年伊斯蘭極端主義分子對《查理周刊》（Charlie Hebdo）的工作人員進行恐怖襲擊以來，法國伊斯蘭極端分子恐怖攻擊的事件不斷發生。最近一次是去（2020）年10月，一名法國中學老師帕蒂（Samuel Paty）在法國巴黎郊區遭到伊斯蘭恐怖份子斬首，事件起因是他在課程中向學生展示《查理周刊》漫畫所載的穆罕默德，而尼斯聖母院（Notre Dame Basilica in Nice）也有三個人被恐怖分子謀殺。現在，法國政府不斷面臨來自民眾的憤怒和施壓，要求處理法國境內伊斯蘭極端分子。

帕蒂被殘忍殺害後，隨後有400多起對該謀殺致敬的行為，有150件被視為對恐怖主義的辯解（apologia for terrorism），且其中50％以上是發生在學校。

法國內政部長達爾馬寧（Gérald Darmanin）已經下令調查疑似參與分離主義（separatism）的76座清真寺，這些清真寺現在面臨強制關閉，而法國境內穆斯林的祈禱地點本就不足，僅有2623座清真寺和祈禱廳，但有570萬名穆斯林，是西歐最大的穆斯林社區。自由主義者和保守派對一些穆斯林的行為表示擔憂，他們在法國其建立了自己的社區，與法國社會脫節，而今（2021）年1月法國當局則以極端主義為由，下令關閉73座清真寺和伊斯蘭私立學校。

在法國，人們越來越擔心與ISIS組織有關的恐怖攻擊，並認為法國長年世俗化理想已經被破壞。

在最近的襲擊之後，馬克宏總統提出了兩項極具爭議性的法案。其中《全球安全法》在法國各地被廣泛抗議，其最有爭議的幾項條款是，允許使用監視無人機，還有對展示足以辨認出警官與軍人的照片者，處以高達4萬5000歐元的罰款甚至監禁。

政府聲稱，在社交或主流媒體曝光警察暴力會危害警察的人身安全，內政部長達爾馬寧則說：「對權威的不尊重是社會的病灶。」但法國各媒體均對此提出警告，歐盟執委會發言人也表示，尤其在危機時期，記者應該能夠自由、安全的進行他們的工作。

多元文化主義與法國世俗的自由平等傳統之間的緊張關係，過去也曾導致爭議性的措施，例如在公共場合禁止戴面紗。

馬克宏總統領導的中間派共和前進黨（LaRépublique En Marche）議員佔多數的下議院，在2月16日以壓倒性多數通過了禁止18歲以下女孩在公共場合佩戴頭巾的法案，該法案並送交參議院表決。

法國眾議院推出的法案是馬克宏政府推動反分裂主義（anti-separatism）政策的一部分，該法案稱其旨在加強該國的世俗體系，但有些人譴責該法案特別歧視少數的穆斯林人口。

參議員在3月30日討論該法案，其中部分條款禁止任何未成年人在公共場所佩戴任何明顯的宗教標誌，以及穿著任何顯示女性地位比男性次等的衣服。該法律並未提及伊斯蘭一詞，但法國穆斯林數月以來一直對此抗議，稱數個條款就是針對他們的族群。

國際特赦組織也警告，該法律草案嚴重影響了法國人的權利和自由，並呼籲廢除或修正該法案有爭議的條款。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航