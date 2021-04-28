銅價漲勢凌厲，原物料成本墊高，公平會緊盯下游廠商聯合哄抬

銅價近來漲勢凌厲，今（28）日第一銅（2009）、華新（1605）、大山（1615）以及華榮（1608）等相關銅概念股再度亮燈漲停，今年以來幾乎翻倍再翻倍，尤其以第一銅漲勢最兇猛。主要進口銅原料進行加工的第一伸銅業內人士表示，國際銅價漲勢驚人，未來還是會持續上揚。

國內下游廠商如汽車零組件銅導線、半導體封裝以及電器類民生用品，可能再面臨一波漲價潮。公平會緊盯製造消費性商品製造商，若以銅原物料漲價為由，聯合哄抬擾亂市場，將依法立案辦理。

第一銅業內人士：銅價漲勢還沒完！

經濟部研究發展委員會指出，世界金屬統計局（WBMS）報告顯示，2020 年1至9月全球銅市已出現供應短缺88.7萬噸，相較於2019年全年供應短缺 38.3萬噸，足足多了兩倍。

由於國際銅價持續飆漲，昨日倫敦金屬交易所（LME）現貨每噸更衝破9860美元，站上十年高點。外界分析後市需求還是遠大於供給。

第一伸銅科技股份有限公司業內人士指出，生產銅與銅合金銅片，供應半導體電子材、汽車端子材、3C家電和建築等銅片，各種黃銅片、紅銅片、丹銅片、磷青銅片、引線架銅片、環保鍍錫銅片，都面臨漲價壓力，尤其半導體業、電子業若使用「銅」成本將逐步墊高，而後續是否跟進原物料調漲轉嫁成本，還必須看下游各廠考量決定。

業內人士說明，第一線觀察國際銅價仍沒有停下的腳步，未來持續飆升，勢必影響消費性市場，雖然各廠商是否反映成本取決於個別產業議價能力，但坦承未來漲價壓力可能很大。

市場傳聞電子業「用銅大戶」，包括封測廠日月光，以及散熱模組廠雙鴻、超眾等可能首先受到衝擊。其中散熱大廠雙鴻股價率先反應，由一月高點252元下探至收盤181元（4月28日），跌幅將近28%。

由於「再生能源」產業成形，減碳成為中、美兩大國政策目標，銅作為導體，應用極廣包含太陽能、電動車對銅的需求皆大幅增長，又以風力發電零組件用銅最盛，銅價漲勢不可抵擋，對用銅產業造成不小衝擊。

據市場揣測，散熱廠不光是面對銅原物料上漲，新台幣大幅升值，對出口也相當不利，估計第2季整體散熱產業的毛利率都可能受到影響。

國際原物料上漲 公評會緊盯廠商聯合漲價

公平會委員陳志民表示，本會業務單位尚未收到漲價訊息。但仍緊盯國際原物料上漲，可能導致廠商聯合漲價行為。

陳志民指出由於原物料、航運成本以及國外疫情等因素，許多廠商都會反映成本，公平會不能介入自由的市場機制。

陳志民提醒，民眾如果發現業者間，有不約合同的調漲商品行為，有權利檢具事證向各地檢調機關舉發，並且附上相關事證，若明確證據顯示廠商有聯合哄抬等情事，將依法進行立案調查。

公平會表示，依照公平交易法第14條第1項規定，「聯合行為」是競爭關係同一產銷階段事業。以契約、協議或其他方式之合意，共同決定商品或服務之價格、數量、技術、產品等行為。上述情事且足以影響生產、商品交易的供需市場，即完成立案調查的條件。

市場看好銅價突破每噸1萬美元指日可待，而相關銅製品事業報價可望續揚，並推升客戶下單力道繼續擴大，有助第2季營收、獲利表現。投資人後需應緊盯市場變化，關注智利、澳洲等礦場，是否受到疫情影響，評估資金分配注意風險，並緊盯消費性商品製造商有無聯合抬價行為，察覺不法可逕行向公平會舉發。

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核稿編輯：翁世航