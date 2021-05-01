《跟著浮世繪去旅行》：屬於庶民的金澤名勝、尋找江戶時代的奇岩絕壁

文：浮世繪編輯小組

30.若狹 漁船 鰈網わかさ ぎょせん かれいあみ

【福井縣若狹灣近海】

若狹國有兩大在地特色，一個是若狹漆器，一個是鰈魚和鯛魚的漁業活動。

小濱灣東角有一個內外海村，小濱灣與內外海村北海岸的蘇洞門近海是拖網漁業的重鎮，漁人在勇猛的捕魚聲中拖網，網中鰈魚翻飛的美麗姿態如飄舞的樹葉般，搭配上趣味的船歌，確實是非常獨特的在地風景。

順帶一提，小濱町南邊有一座若狹八幡宮，這是天文年間（一五三二～一五五五）從男山八幡宮分靈建立的。小濱町附近的雲濱村是勤王[1]志士梅田雲濱的出生地，這裡也小有名氣。

Photo Credit: ©The Art Institute of Chicago，大塊文化提供

系列中少有的產業風景

自古連結若狹與京都之間的若狹街道， 是運送漁獲到京都的重要幹道，有所謂「鯖街道」之稱。除了鯖魚之外，這幅畫中捕撈的鰈魚也是若狹的名產。

仔細一看可以發現到，漁船上不只手拉收網需要大量人力，還需要掌舵和調整風帆的人手。不過如此生動的捕撈景象並非廣重原創，很大部分參考了《日本山海名產圖會》中的構圖。值得注意的是廣重運用了「無線摺」的技法，在漁網中加上了幾條鰈魚的魚影，營造出大豐收的感覺。

Photo Credit: ©National Institute of Japanese Literature，大塊文化提供 《日本山海名產圖會》

31.越前 敦賀 氣比之松原えちぜん つるが けひのまつばら

【福井縣敦賀市松島町】

氣比松原位於福井縣敦賀町（現敦賀市）以西，渤海國[2]使節的迎賓館也位於此，古文獻記載，渤海的使者是走日本海，在越前國上岸。由於使節一開始是漂流到越前國來的，地點應該就是這一帶了。

松原中有一間松原神社，供奉水戶藩士武田耕雲齋等三百餘人，白沙海岸林立著蓊鬱松樹，白帆在樹影間若隱若現，即便這裡不是須磨或舞子這般名勝，也自有其美不勝收的景致。歌聖柿本人麿的和歌寫道「飼飯海浪靜，出航討海人，過眼皆釣舟，潮裡沓紛紛」，即是以氣比的海為題。

Photo Credit: ©National Diet Library，大塊文化提供

壯闊的一夜松原

氣比松原長約一．五公里、面積約四十萬平方公尺，與佐賀縣「虹之松原」、靜岡縣「三保松原」並稱為日本三大松原。夏季作為海水浴場開放使用，相當熱鬧。這裡還流傳著「一夜松原」的傳說─聖武天皇在位期間，遇蒙古軍來襲，一夜之間冒出了數千棵松樹，還有無數白鷺停在樹上，看起來如千軍萬馬，成功逼退外敵。

Photo Credit: ©PIXTA，大塊文化提供

32.加賀 金澤八勝之內 蓮湖之漁火かが かがかなざわはっしょうのうち れんこのいさりび

【石川縣金澤市．河北郡內灘町】

蓮湖的漁火是金澤八景之一。

蓮湖位於加賀國河北郡西邊，別稱「河北潟」、「大清湖」，湖周長二四．八公里，淺野川、森本川（森下川）、種谷川、津幡川和金津川（宇野氣川）都注入此湖，湖水流出形成大野川與古川，最後注入海中。海濱一帶是沙丘地形，風景壯闊雄偉，這裡距離北陸線金澤站的下一站津幡站[3]只有二公里，感覺就像金澤市的近郊，不遠也不近，是金澤市民的絕佳遊覽地，因此春夏時分都相當熱鬧。

蓮湖有很多淡水魚，包括鯔魚、鰻魚、鯽魚和鯰魚，其中的鯽魚又特別出名。百艘漁船為了捕魚而點起漁火在漆黑的湖上來去，形成類似筑紫不知火[4]的景象，畫面十分壯觀。以前有一個富豪錢屋五兵衛想在湖畔的部分地區填土開墾，後來幾經波折，最後以失敗作收。

Photo Credit: ©The Art Institute of Chicago，大塊文化提供

屬於庶民的金澤名勝

如今提到金澤，大部分的人都會想到日本三大名園之一的「兼六園」。不過兼六園之名始於一八三七年，美景也僅限於加賀城中，當時的庶民幾乎與此無緣，因此廣重沒有選兼六園作為主題。本圖捕捉了數條小船夜晚在湖面上用漁火吸引魚群的景象，背景以淡墨暈色，如低垂的夜幕，遠景還可看到白山。

Photo Credit: ©PIXTA，大塊文化提供 蓮湖的日出美景

33.能登 瀧之浦のと たきのうら

【石川縣羽咋郡志賀町】

廣重所畫的瀧浦不知道是現在的什麼地方，以前和歌中提到的瀧津瀨旅店就在能登一之宮附近。這裡也有其他相似的地名如「瀧谷」、「瀧崎」等等，或許瀧浦是這一帶的大海，可是從圖來看，又像是鹽津崎附近。

鹽津崎（遭崎）的海上有個突出的岬角，岬角下方有洞穴，在天候不佳時，漁船就會到這裡避難。洞穴很深，據說可以容納幾十艘船，也有傳說指出古時候洞裡有分支的洞穴長達四到八公里深。這個洞穴就叫作隱舟洞。

Photo Credit: ©Minneapolis Institute of Art，大塊文化提供

尋找江戶時代的奇岩絕壁

正文中雖未確定廣重畫中的位置，不過經過近代考據，認為應是能登金剛的「嚴門」，左側如文字標記是「鷹巢岩」。能登金剛鄰日本海，是綿延三十公里的海岸奇景， 在這裡可以感受到海蝕岩壁之美。而嚴門是代表性的景點之一，寬六公尺、高十五公尺的大岩窟讓人驚嘆大自然的鬼斧神工。廣重不只專注於刻畫岩壁上的光影變化，創造出立體感，更加上櫻樹、瀑布等元素，讓畫面更加豐富。

Photo Credit: ©PIXTA，大塊文化提供 嚴門

34.越中 富山 船橋えっちゅう とやま ふなはし

【富山縣富山市】

建在越中國第一巨流─神通川上的神通橋，是以前的船橋。在明治十五年（一八八二）架設長三四七公尺、寬五．五公尺的木橋以前，前田利家在慶長元年（一五九六）架設了船橋，聯絡兩岸交通。在六十四艘船上擺木板並用鐵鍊連結成的船橋，名列越中三奇橋之一。

船橋附近的風景令人流連忘返，大伴家持也曾將風景入歌，神通的歸帆、八田的晴風、西田的落雁、中島的夜雨、舟橋的夕照、愛宕的晚鐘、明神的秋月、古坂的暮雪等，仿擬近江八景的「神通八景」。

神通川以前又叫「賣比川」或「鵜坂川」，大伴家持的和歌詠道「賣比川流急，舟中燃火堆，漁人遣鵜鶘，川中捕魚歸」。

Photo Credit: ©National Diet Library，大塊文化提供

成為富山象徵的船橋風景

神通川在近代經過改道工程，現在只能藉由松川遙想神通川過去的風情。不過船橋這個代表性的名勝景觀，如今已成為富山的象徵，可以在人孔蓋等地方見到船橋的圖樣。

富岩運河環水公園也曾還原過去的船橋結構，供大眾體驗。

畫中船橋構成的曲線相當吸睛，展現出力學之美，且與水面的水平暈色達成平衡，呈現出閑靜優美的渡河風景。

Photo Credit: ©PIXTA，大塊文化提供 船橋體驗活動所搭建的便橋

35.越後 親不知えちご おやしらず

【新潟縣糸魚川市】

親不知自古就是公認北陸第一交通不便的地方，以前旅人必須在絕壁下的浪腳邊通行，大浪一來，他們就得躲進岩腳的洞中以免危險，然後趁著浪退的片刻跑步通過。如果誤判時機，就只能被巨浪吞噬，葬身大海。即便行經這裡的時候即便與父母同行，也會無暇顧及他們的安危，因此才會取名為「親不知」。

如今已經開鑿出了山路，鐵路也開通了，可以在車中或坐或躺或品茶，一邊讚賞絕美的恬靜山水，一邊輕鬆通過。

Photo Credit: ©National Diet Library，大塊文化提供

令人驚心動魄的天險

親不知是矗立於新潟縣糸魚川市西端的斷崖地帶，崖高三百公尺。為了凸顯大自然的壯闊與險峻，廣重讓波濤洶湧的海面占了畫面大半，岸上還安排了數名旅人穿梭其中，讓觀者彷彿身歷其境，擔心起旅人的安危。此作品也運用了西洋的「二點透視法」，增加了斷崖岩壁的立體感，也更有真實感。

Photo Credit: ©PIXTA，大塊文化提供

36.佐渡 金山さど かなやま

【新潟縣佐渡市】

佐渡的鄉土民謠唱著「氤氳的相川染上夕陽的色彩，浪花編織春日崎」，名勝金山即是在歌詞中出現的相川，大佐渡西北海岸的風光壯觀無比。

據說金山是在慶長六年（一六○一）被發現的，德川家歷代都視之為幕府唯一的寶庫謹慎管理，相川町的人口在幕府初期曾經成長到高達十萬，近年隨著產金量減少，相川町也跟著式微了。

金山附近的春日崎風景宜人，岩石與海浪都相當壯闊。

Photo Credit: ©Library of Congress, LC-DIG-jpd-013，大塊文化提供

日本最大金銀山遺跡

佐渡島是位於新潟縣外海的離島，島上的金山為日本最大金銀山歷史遺跡，部分坑道現作為觀光設施開放參觀。畫中坑口地面上的水流是挖礦時湧出的地下水，由於積水過多會導致礦坑報廢，除了採礦之外還需要額外的人力排水，是非常辛苦的工作。廣重為了具體刻畫礦工採礦的人文風景，在系列作中少見地參考了葛飾北齋在《北齋漫畫》的構圖，再加上遠景的描寫，使畫面更加完整。

Photo Credit: ©The Metropolitan Museum of Art，大塊文化提供 葛飾北齋《北齋漫畫．三篇》

註釋

[1]江戶時代末期的思潮，主張尊王攘夷，鞏固天皇的政權，排除外來者。

[2]位於中國東北部、朝鮮半島北部和俄羅斯沿海地區的國家，以靺鞨族人立國，受唐朝冊封後更名「渤海國」，西元九二六年被寮國的契丹人滅國。

[3]現在金澤～津幡站區間已新增其他站。

[4]筑紫是九州的古稱，也可以指筑前與筑後國，也就是大約等於現在的福岡縣。不知火是九州出現的怪火，實際上類似海上的海市蜃樓，是大氣光學現象之一。

相關書摘 ►《跟著浮世繪去旅行》：《平家物語》的悲戀舞台、隱藏版賞楓景點

書籍介紹

本文摘錄自《跟著浮世繪去旅行：與歌川廣重探訪江戶日本絕景》，大塊文化

作者：浮世繪編輯小組

浮世繪師：歌川廣重

【作者介紹】

出版社編輯。負責過多本日本文化、藝術相關書籍，合編有《日本東西名所浮世繪百景》。

【浮世繪師簡介】

歌川廣重（1797－1858）歌川廣重出生於消防世家，自15歲開始進入歌川豐廣之門鑽研浮世繪，擅於寫生的他在作品中除了風景，也記錄下百姓的日常生活，並善用多種技巧呈現鮮明的季節變換，讓人彷彿穿越時空，身歷其境。

描寫了東海道（連通江戶與京都的主要幹道）沿途宿場驛站風景的《東海道五拾三次》系列堪稱其不朽名作。本書收錄之《六十余州名所圖會》完成於1856年，是張數僅次於《名所江戶百景》的生涯大作。而《名所江戶百景》承襲此作，是廣重晚年剃髮出家後另一創作巔峰，在民眾間廣受好評，是與葛飾北齋（1760－1849）齊名的風景版畫大師。

【本書特色】

從東北到九州，從春櫻到秋楓

縱覽日本各地絕美風景不須遠行

值得永久珍藏的紙上旅遊提案

看浮世繪大師如何用畫筆捕捉令人驚嘆的壯麗景觀

感受風景畫抒情詩人筆下絕妙的「雨、雁、雪、月」四景

完整收錄歌川廣重晚年名作《六十余州名所圖會》全系列70幅作品

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Photo Credit: 大塊文化

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航