《資訊圖表看懂氣候變遷》：天氣變熱不只危害人類健康，農業、經濟也已經付出代價

文：戴維・內勒斯（David Nelles）、克里斯堤安・塞爾勒（Christian Serrer）

氣候變遷如今已經直接或間接影響了地球上75億人的生活。不過全球暖化對各地帶來的影響不盡相同，這意味著不同地區的人、人與人之間的共同生活，也會受到不同程度的影響。

無論如何，可以確定的是：氣候持續暖化將不斷為人類帶來各種不良影響。

氣候變遷對人類健康的危害

氣候變遷會對人體健康造成許多方面的影響，比如高溫引起的熱壓力〔譯注：指逾量生理代謝熱能、作業環境因素（包括空氣溫度、濕度、風速和輻射熱）及衣著情形等作用，對人體造成的熱負荷影響〕與高溫事件，可能使心臟、血液循環系統和呼吸道相關疾病惡化，提升這些疾病的致死率。

另一方面，高溫有利接近地面的臭氧形成，而這些臭氧對人體健康有不良影響，例如可能導致肺功能下降。水災或暴風雨等極端氣候現象更頻繁出現時，也會對人體健康帶來更多隱憂，比如人可能因此受傷，嚴重時甚至導致死亡等。此外，原本已經受到汙染的水域，可能因為強降雨和水災而提升傳染病爆發的風險。

在德國，氣候變遷帶來的另一個影響就是花粉季時間延長，使氣喘或過敏性鼻炎等呼吸道疾病的症狀更加惡化。而且這樣的氣候條件更有利引起過敏植物的生長與繁衍，如豬草（Ambrosia）就是一個很好的例子。

Photo Credit: 商周出版 / Lisa Schwegler、Stefan Kraiss與Janna Geisse製作 2010年全球因氣候變遷增加的死亡人數

氣候變遷導致病媒傳染病的擴散

病媒指的是可以將病原體從被感染的動物或人類身上傳染到其他動物或人類的生物，如俗稱壁蝨的蜱，或是蚊子。

氣候變遷正在改變現今經由病媒散布病原體的環境條件。近幾十年來，因全球化和氣候上的有利條件，使得原生於亞洲的白線斑蚊（又稱「亞洲虎蚊」）活動範圍已經抵達南歐部分地區。

接下來的不久，歐洲緯度較高的其他地區應該也會因為氣候變遷而成為適合蚊子活動的環境。值得注意的是，白線斑蚊會散播登革熱與屈公病毒（Chikungunya virus）。

另一方面，高溫必須維持一段時間，病毒才有機會經由被感染的蚊子散布出去，這是因為溫暖的溫度才能讓病毒在蚊子體內成功繁殖，然後在蚊子叮咬人類時將病毒傳染給人類。氣溫上升為白線斑蚊的擴散創造了有利條件，同時縮短了病毒在白線斑蚊體內的繁殖時間。

要是再結合全球化，以及隨之而來的風險，如外國商品進口可能夾帶白線斑蚊，或是被病毒感染的歸國旅人，都會提高疾病傳播的風險。

Photo Credit: 商周出版 / Lisa Schwegler、Stefan Kraiss與Janna Geisse製作

氣候變遷對農業的影響

高溫、空氣中二氧化碳濃度過高、降雨型態的改變，以及連帶發生變化的天氣參數都會影響到植物的生長。當溫度上升到最適當的生長溫度時，可以提升特定作物的產量，但一旦溫度超過這個最適值，作物產量就會開始減少。

以玉米和大豆為例，生長期間只要有一天超過30°C就不利這些作物的發育。另外還有極端天氣，尤其是乾旱和高溫，以及暴雨，都會對產量造成負面影響。僅2000至2007年間，全球榖類作物就已經因為乾旱及高溫減少約6.2% 的收成。

當空氣中的二氧化碳濃度增加時，許多植物會快速以減少水分從葉面發散出去，同時增加光合作用的方式來加以因應。如此一來，就有足夠的水分和養分可以促進植物生長，這就是所謂的「二氧化碳施肥效應」（CO2-Düngungseffekt）。

至於這樣的施肥效應可以抵消多少某些地區因為溫度與降雨型態改變造成的減產，目前仍存在爭議。此外，空氣中二氧化碳濃度增加雖然可以促進植物生長，但同時也意味著會相對降低植物中的養分濃度。

倘若因為平均氣溫上升，因此有較長的耕作期、較少寒害進而提升農作物的產量，那麼氣候變遷對地球緯度較高的區域，如北歐就有正面意義。相對地，對於熱帶和副熱帶地區的作物產量，氣候變遷就不見得是好事了。

因應氣候變遷的經濟代價

氣候變遷帶來三類不同的成本：首先是損害成本，比如極端天氣事件對不動產或是公共建設造成的直接損害。其次是適應成本，例如修築堤防或為防洪建造滯洪池。第三是所謂的迴避成本，這類成本比如為限制未來全球暖化的發展，從化石能源轉換到再生能源所衍生的成本。

因為無法明確而全面地掌握所有產生的成本，所以實際上想要為氣候變遷所產生的經濟代價計算出精確數字非常困難。因此計算出的成本只能取決於做出的假設，而且比如融化的永凍土，要準確掌握諸如此類所產生的成本也非常困難，因此解析下方圖表要格外謹慎。

Photo Credit: 商周出版 / Lisa Schwegler、Stefan Kraiss與Janna Geisse製作

由於這些高度不確定性，因此純就經濟學角度而言，非常難拿捏到底應該採取哪些氣候保護措施，又要干涉到怎樣的程度。

如果人們想將暖化範圍限制在升溫1.5°C以內，勢必要付出極高的投資成本。相對於把升溫範圍設定在最高3.5°C，投資成本雖然顯著下降，卻會導致更高的損害成本。

整體而言，比起毫無限制地讓全球氣溫上升所產生的損害成本，限定全球暖化的成本應該少很多。值得注意的是，隨著氣溫上升，也會增加不可逆損害的風險。

Photo Credit: 商周出版 / Lisa Schwegler、Stefan Kraiss與Janna Geisse製作

結論

氣候變遷並非遙不可及的未來景象，而且它所代表的意義也不僅止於冰山融化和海平面上升而已，現今已經有許多人以及他們的生計受到氣候變遷的威脅。

此外，也顯示進入工業化時代以來觀測到的氣溫上升情形，主要原因還是人為溫室氣體排放。幸好還有個頗帶諷刺意味的好消息：我們有機會影響未來氣候的發展，而且對氣候變遷並非完全無能為力！

氣候模型模擬顯示，只要人類減少溫室氣體排放，就有望限制全球暖化的發展。

Photo Credit: 商周出版 / Lisa Schwegler、Stefan Kraiss與Janna Geisse製作 溫室氣體排放量的全球平均溫度發展預想圖

然而自1995 年聯合國氣候大會（UN-Klimakonferenz）首次在柏林舉行以來，全球溫室氣體排放至今依舊上升了50%，達到歷史新高紀錄。如果人類繼續製造大量溫室氣體，可以想見至本世紀末全球氣溫再上升5°C也絕非不可能發生的事。

因此，我們都必須要意識到自身的責任：未來氣候如何發展，以及全球暖化所帶來的影響還要惡化到怎樣的程度，完全掌握在我們手中！

書籍介紹

本文摘錄自《「資訊圖表」1小時看懂氣候變遷》，商周文化出版

作者：戴維・內勒斯（David Nelles）、克里斯堤安・塞爾勒（Christian Serrer）

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每分鐘消失的森林有35座足球場大；

動植物每10年要往高處搬11公尺才能求生；

白線斑蚊把登革熱從亞洲帶到歐洲……

氣候變遷不是遠在天邊的議題，

而是衝擊你我生活各方面的真實危機！

本書以生動的圖表，簡要地說明氣候變遷的具體原因與可能後果，包括對永凍圈、海洋、極端天氣、生態系統、人類的影響。內容獲得超過百位科學家的支援，將最新科學知識總結後的成果展現在讀者面前。同時文字淺顯，讓讀者能在最短的時間內掌握氣候變遷議題。

現今的全球暖化現象，主要是由人類行為所造成，但只要我們與周遭的人願意為了保護環境和氣候積極行動，就能合力為環境、為自己做出巨大貢獻！

Photo Credit: 商周出版

責任編輯：林奕甫

核稿編輯：翁世航