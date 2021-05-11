蘿蔔料理兵法全攻略（二）：「杙仔」適合做成蘿蔔乾，「矸仔」適合煮湯

台灣：杙仔、矸仔、白玉蘿蔔、梅花

台灣產的蘿蔔多為被稱為東方蘿蔔（Oriental radish）、冬天蘿蔔（Winter radishes）、中國蘿蔔 （Chinese radish）、日本蘿蔔 （Japanese radish，True daikon），學名為R. sativus var. logipinnatus）的栽培利用最多的變種。

由於其根形與大小差異甚大，因此台灣常以其外形特徵來稱呼。像是台灣常見的外型較細、兩端尖，適合煮、醃漬或是做成蘿蔔乾的「杙仔」 （「杙」音一ˋ，小木樁之意，台語發音為khi̍t-á，指形狀像釘子的木樁），亦即木樁型蘿蔔。

盛產於10月以後，台灣的產地在南投埔里（農友白娘）、彰化二林、芳苑、雲林台西、台南永康、仁德的上端細小且下端肥大，形狀類似酒瓶，適合煮湯的「矸仔」（kan-á，瓶子的意思），也就是酒瓶形蘿蔔。

而南投埔里海拔約600公尺，日夜溫差大的合成里大坪頂地區，不但是台灣面積最大的蘿蔔專業區，更是台灣夏季白蘿蔔的重要產地，其白娘品種為中板葉，根形整齊、鬚根少的胖短矸型。

另外還有高雄大寮、美濃所產的是產期僅有10月到12月，外型細長，肉質纖細，適合醃漬的「白玉蘿蔔」。以及產於台北淡水和苗栗頭屋，耐寒，僅有冬天盛產（11月～3月），外觀為長橢圓形的「梅花」，而苗栗頭屋甜度更高，又稱為「大梅花」。

而其中的「杙仔」與「矸仔」屬於葉片全緣、無缺刻、直立、葉面少茸毛或無茸毛的「板葉種」蘿蔔，能在比較熱的天氣生長，不過空心的情況會略多；「白玉蘿蔔」和「梅花」則是屬於葉片羽狀深裂，葉片茸毛多的「裂葉種」蘿蔔，是耐寒的品種，空心的狀況也較少。

而台灣蘿蔔主要栽培品種中，板葉種除了杙仔和矸仔外，還有冬瓜白；裂葉種除了梅花，還有美濃早生、梅花矸、梅花杙，以及青皮。

上文有提到，產於南投埔里的「白娘」為中板葉的短矸型，而台灣的板葉種的蘿蔔另外還有中矸型的「雪娘」。其它像是「雪祥」、「明和」、「永祥」等則為板葉種的「杙仔」。生食起來脆甜微辣的「朱秀」為大板葉，葉柄綠中帶紅，外型是紅橢圓型，內部則是帶有美麗的紋路的紫紅皮紅肉蘿蔔。

裂葉種的「明利」為中矸型，皮為淺紫紅色，肉質細嫩容易煮爛；同樣是裂葉種中矸型的「紫香」紫紅的皮色更為強烈，但是為白肉。「明紅」則是裂葉種中杙型，雖然外觀上全部都是豔紅色，但是為白肉。「紅姑娘」則比較特別，一開是板葉型，到後期則變成微裂葉，短矸型，皮與肉都是漂亮的粉紅色，是非常適合用來醃漬的品種。

而白玉蘿蔔之所以有「白玉」之名，出自於客家人祖堂神桌下土地龍神常見的對聯，「土中長白玉，地上生黃金」。這種長約15公分，直徑3～5公分，日據時代由日本來到台灣的朝陽種蘿蔔，雖然體型小產量又低，但是其生長期短，只要45～50天便可採收。

美濃曾是全台灣種植菸葉產量最高的鄉鎮，過去曾被譽為「菸葉王國」，種植菸葉的歷史長達一甲子，菸田面積廣布2000公頃，形成「三步一菸樓、五步燒煙飄」的景況。但是台灣在2002年加入WTO後，菸葉產業逐漸沒落，而美濃地區種菸的田逐漸減少之後，這裡的農民便將原本種菸葉的田改種二期稻作。而收割完稻作的時間為深秋，收割完稻作的田，正好可以用來種這種小蘿蔔。

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中國大陸

中國大陸的蘿蔔，依其耐寒的強弱，分為：

代表品種有薛城長紅、濟南青圓脆、石家莊白蘿蔔、北京心裡美和澄海白沙火車頭等的「秋冬蘿蔔類型」。 代表品種有成都春不老蘿蔔，杭州筧橋大紅纓蘿蔔和澄海南畔洲晚蘿蔔等，種植於長江以南及四川省等冬季不太寒冷的地區的「冬春蘿蔔類型」。 代表品種有北京炮竹筒、蓬萊春蘿蔔，南京五月紅等耐寒，中國種植普遍的「春夏蘿蔔類型」。 以及中國黃河流域以南栽培較多，較耐濕、耐熱，代表品種有杭州小鉤白、廣州蠟燭躉等的「夏秋蘿蔔類型」。

水果型蘿蔔

上文「秋冬蘿蔔類型」中的濟南青圓脆，與山東濰縣蘿蔔、天津衛青蘿蔔，由色澤與根形美觀、味甘多汁又辛辣味低，肉質脆密，和水果一樣可以生食，因此被稱之為水果型蘿蔔。

濰縣蘿蔔

濰縣是山東濰坊市的古稱，位於山東省中部偏東，東接煙臺市、青島市，南界日照市、臨沂市，西鄰淄博市，西北達東營市，北臨萊州灣。這裡產的濰縣蘿蔔又稱「青蘿蔔」或「高腳青」，有300餘年的栽培歷史，清乾隆年間的《濰縣志》就有其記載。

濰縣蘿蔔有大纓、二大纓、小纓三個品種，它們的共同特點是羽狀裂葉，葉色深綠，葉面光亮。肉質根為長圓柱形，且肉質根出土部分多，均呈圓柱形，地上部占全長四分之三，為青綠色，地下部占四分之一，為白色。皮為深綠色或綠色，果肉則是淡綠至翠綠色。

細分之的話，大纓蘿蔔的果肉為白綠色，質鬆味淡，辣味輕，適合熟食和醃漬。小纓蘿蔔皮色深綠，皮薄質脆，味甜帶香，適合生食。二纓蘿蔔的特徵則介於大纓和小纓之間，肉質緊密、翠綠、脆、甜、多汁、生食起來最像水果。因為濰縣蘿蔔口感脆甜香辣而又味美多汁，因此還有著「煙臺蘋果、萊陽梨，不如濰坊蘿蔔皮」之說。

衛青蘿蔔

這種蘿蔔因原產於天津西青區辛口鎮小沙窩，畢家村等周邊村莊，因此又被稱為沙窩蘿蔔。關於這裡的蘿蔔，有著「沙窩的蘿蔔－賽鴨梨」，與「沙窩的蘿蔔－嘎嘣脆」這兩句天津人形容衛青蘿蔔常說的歇後語。

前一句是指衛青蘿蔔水分足，糖分高，皮薄肉細，口味甜脆賽鴨梨；後一句則是說它綠如翡翠，落地即碎，生吃清脆，甜辣爽口，而且一拍即裂，被當地人形容為「一摔掉八瓣」。

按葉型來分的話，衛青蘿蔔又分為葉片平展，無缺刻，膨大根質略硬的板葉型；與又葉片較大，葉緣深裂，膨大根質而脆嫩多汁的花葉型。如果是按根莖形狀來分的話，則是分為主要種植於津南區葛沽等地高圓型（天津本地稱為葛沽蛋）；短圓柱狀，的短粗型；以及傳統衛青蘿蔔的中圓柱型等三種。

而為何這裡會開始種蘿蔔，則流傳著一則傳說。相傳明嘉靖年間，明世宗朱厚熜有一愛妃，喜食南國荔枝，但因交通不便難於保鮮。被批為「惟一意媚上，竊權罔利」的明代六大奸臣之一的嚴嵩為了取悅皇帝，便把南方整株的荔枝樹連根刨下，通過河道運到天津衛，再摘下荔枝送入京城。

也因為這樣，天津小劉莊一帶海河岸邊長期積攢了荔枝樹根帶來的沃土，經年積沙土餘畝。當時的農民於是利用其肥沃的土質青蘿蔔，結果種出的蘿蔔，皮細光亮、肉色翠綠、又甜辣可口，後來又移植西郊的沙窩村，衛青蘿蔔就這麼誕生了。

而大陸的水果蘿蔔品種除了以上3種之外，還有大田戀思蘿蔔、宿州高灘蘿蔔、蕭縣龍城帽山蘿蔔、蔣集嫩頭清、屯溪白皮梨、江津砂罐。

北京則有心里美和滿堂紅；河北有娃娃粉蘿蔔；天津另外還有宣家院蘿蔔；山東的魯蘿蔔六號；江蘇揚州有大圓紅蘿蔔、揚花蘿蔔；如皋的捏頸兒；浙江的浙大長蘿蔔和雪裡種蘿蔔。陜西的漢中有胭脂紅蘿蔔、系馬桩蘿蔔、國光一號蘿蔔、安康大紅袍蘿蔔、青豐冬蘿蔔；青海則有格爾木青蘿蔔；廣東的是白沙馬耳蘿蔔；内蒙古的呼市鞭杆紅蘿蔔、翹頭青蘿蔔；甘肅為乾甘谷水蘿蔔、櫻桃白水蘿蔔；四川有團蘿蔔；雲南有紅葉子蘿蔔、圍反青蘿蔔；山西的豐光一代蘿蔔；河南的平豐三號、平豐四號等。

春不老蘿蔔

冬春蘿蔔類型的春不老蘿蔔近似於圓球形，表皮和肉皆為白色的春不老蘿蔔和美國的「雪美人」（Snow Belle）是同一個品種。在中國大陸則以成都市郫都區雲橋村，也就是以前的郫縣所產的雲橋圓根蘿蔔品質最佳。因為它春天抽薹開花晚、收穫期長，因而被譽為「春不老」。

而這種蘿蔔在清同治年間出版的《郫縣誌》上已有記載。《新民場鄉志》上也有「白圓根子蘿蔔」的農事習俗活動記載。與郫縣豆瓣醬、蜀繡、唐元韭黃、石磨豆花、太和滷牛肉、東風牛角椒、唐昌板鴨、郫筒酒、郫縣川芎並列郫縣十大特產。

五月紅蘿蔔

春夏蘿蔔類型的五月紅蘿蔔之「五月紅」是其名，並非紅蘿蔔。主要產地為南京郊區與安徽省。為板葉，葉片肥大。肉直根為卵圓形，如同一個大蕃茄，其紅红肉白而肉質致密，汁多味稍辣。

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